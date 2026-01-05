Fans de Bad Bunny ya acampan para los conciertos del 16 y 17 de enero en el Estadio Nacional

Los seguidores del ‘Conejo Malo’ ya se alistan para verlo desde lo más cerca en su próximo show que fue reprogramado. La expectativa por el evento es grande | TikTok

Desde las primeras horas del lunes 5 de enero, las inmediaciones del Estadio Nacional de Lima comenzaron a llenarse de carpas y grupos de jóvenes que buscan asegurarse un lugar privilegiado para el concierto de Bad Bunny.

Imágenes difundidas en redes sociales mostraron cómo los fanáticos instalaron tiendas y mantas en los alrededores, dando inicio a una de las acampadas más grandes previas a un espectáculo internacional en la ciudad. La expectativa es alta y cientos de personas ya permanecen en la zona, determinados a ser los primeros en ingresar al recinto y estar cerca del escenario.

El fenómeno de acampar días antes del show se repite en cada visita de artistas de talla mundial. En esta ocasión, la presencia anticipada de seguidores recuerda lo ocurrido en 2022, cuando Bad Bunny también logró reunir multitudes a la espera de su presentación en el mismo escenario.

Fans de Bad Bunny ya acampan para el concierto del 16 y 17 de enero en el Estadio Nacional

A medida que se aproxima la fecha, la cantidad de fanáticos en las afueras del Coloso de José Díaz aumenta, dejando claro el impacto que genera la llegada de uno de los artistas más influyentes del género urbano.

Para muchos jóvenes, la experiencia de acampar se ha convertido en parte del ritual previo al concierto, buscando vivir de cerca el espectáculo y compartir la emoción con otros seguidores.

Fans de Bad Bunny ya acampan para el concierto del 16 y 17 de enero en el Estadio Nacional

¿Mis entradas seguirán siendo válidas?

Tras el anuncio de la reprogramación de las fechas, surgieron dudas sobre la validez de los boletos previamente adquiridos. Los organizadores confirmaron que todas las entradas siguen vigentes para las nuevas fechas.

Los boletos comprados originalmente para el 30 de enero serán válidos para el concierto del 16 de enero de 2026. De igual manera, quienes adquirieron entradas para el 31 de enero podrán utilizarlas para el show programado el 17 de enero de 2026.

Esta decisión busca dar tranquilidad a los asistentes y evitar contratiempos logísticos, considerando la alta demanda y el movimiento de fanáticos que se desplazaron de otras regiones para asistir al evento.

¿Por qué Bad Bunny cambió la fecha de su concierto en Lima?

El ajuste en el calendario de la gira mundial de Bad Bunny, denominada “Tour Debí Tirar Más Fotos”, responde a su confirmación como artista principal del Show de Medio Tiempo del Super Bowl LX, uno de los espectáculos musicales más vistos a nivel global, que tendrá lugar en febrero de 2026.

La noticia fue comunicada por F&M (Perú) y CMN, compañías encargadas de la producción del tour en Latinoamérica. Ambas entidades informaron que las presentaciones en Lima se adelantan dos semanas respecto a lo inicialmente previsto, pasando del 30 y 31 de enero al 16 y 17 del mismo mes.

Productora que trae a Bad Bunny a Lima emite comunicado tras cambio de fecha de concierto. IG

El cambio también afecta a los conciertos programados en Santiago de Chile y Bogotá, Colombia, donde se realizaron ajustes similares para que el artista pueda cumplir con sus compromisos internacionales.

¿Aún hay entradas disponibles?

La confirmación de las nuevas fechas trajo consigo una pregunta recurrente entre quienes aún esperan asistir: la disponibilidad de boletos. La respuesta es categórica: no quedan entradas disponibles para los conciertos de Bad Bunny en Lima.

Luego del anuncio de la reprogramación, los organizadores habilitaron algunos cupos adicionales para nuevas localidades, pero fueron adquiridos en cuestión de minutos. Ambos conciertos alcanzaron el sold out total, consolidando la popularidad del artista y la alta demanda de sus presentaciones en la región.

Fans de Bad Bunny ya acampan para el concierto del 16 y 17 de enero en el Estadio Nacional

Este panorama deja en evidencia que el fenómeno Bad Bunny mantiene su vigencia y poder de convocatoria. Las jornadas de acampada, la emoción de los seguidores y la expectación generada muestran el alcance del artista puertorriqueño, quien se prepara para ofrecer dos noches únicas en el Estadio Nacional, antes de su aparición en uno de los escenarios más importantes del planeta.