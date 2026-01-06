Serenazgo de Lima retira a fans que acampaban diez días antes de los conciertos de Bad Bunny

A diez días del esperado concierto de Bad Bunny, personal del Serenazgo de Lima retiró a decenas de fanáticos que habían instalado carpas en los exteriores del Estadio Nacional para asegurar un buen lugar. Latina

A diez días del primer concierto de Bad Bunny en la capital peruana, las inmediaciones del Estadio Nacional de Lima se transformaron en un punto de encuentro para decenas de fanáticos que, en busca de un lugar privilegiado, instalaron carpas y comenzaron a formar filas, desatando la intervención del Serenazgo de Lima. La noticia, difundida por Latina Noticias, puso en evidencia el nivel de expectativa que genera la llegada del artista puertorriqueño y los desafíos logísticos que enfrenta la ciudad en torno a eventos masivos.

Según reportó el programa, desde la madrugada del 5 de enero varios seguidores de Bad Bunny se instalaron sobre la calle José Díaz, portando bolsas de dormir, frazadas, colchones inflables y hasta bancas para pasar la noche. La mayoría de los acampantes buscaba asegurar uno de los lugares más cercanos al escenario, ante la ausencia de numeración en algunos sectores del estadio para los conciertos programados el 16 y 17 de enero.

Personal de serenazgo arribó al lugar y solicitó el retiro inmediato de las carpas y pertenencias, priorizando argumentos de seguridad y orden público. “Se está pidiendo que todas aquellas personas que desde el 5 de enero empezaron a instalar sus carpas se retiren de las inmediaciones del estadio”, informó el medio, citando fuentes de la Municipalidad de Lima.

Latina TV

Seguidores tuvieron que levantar sus carpas

Los agentes supervisaron el desalojo de los objetos utilizados por los fanáticos: mantas, sillas, botellas de agua y maletas. Algunos jóvenes explicaron a Latina Noticias que su intención era permanecer en el lugar hasta el día del evento, mientras recogían sus cosas tras la intervención.

La decisión de acampar con tanta anticipación no es común en la previa de espectáculos musicales en la capital peruana. La magnitud de la convocatoria se explica por el fenómeno de masas que representa el intérprete puertorriqueño y la expectativa generada a partir del anuncio de sus dos fechas en Lima. “Diez días antes, lo que no se ha visto en otras ocasiones”, describió el medio durante la cobertura en vivo desde la calle José Díaz.

El operativo de desalojo se sustentó en la normativa vigente sobre el uso del espacio público y la necesidad de evitar aglomeraciones prolongadas, que podrían derivar en incidentes o dificultades para el tránsito peatonal y vehicular. Según precisó la Municipalidad de Lima, la medida busca prevenir situaciones de riesgo y promover el acceso equitativo al espectáculo. “Son temas de seguridad también”, señaló una vocera municipal en declaraciones recogidas por Latina Noticias.

Latina TV

La reacción de los fanáticos fue diversa. Algunos aceptaron retirarse por el momento, aunque manifestaron su intención de regresar en los días previos al concierto. Otros expresaron malestar ante la posibilidad de perder el lugar obtenido tras largas horas de espera. Entre los asistentes predominaban jóvenes, muchos de ellos con entradas para las zonas más próximas al escenario, donde se carece de numeración y el acceso depende del orden de llegada.

La discusión sobre el acceso a los mejores lugares se trasladó a las redes sociales, donde varios usuarios expresaron su descontento por la presencia de revendedores que, según denuncian, ocupan espacios en las filas para luego venderlos a otros interesados. “Muchos de estos lugares son revendidos, una situación que pone en desventaja a quienes han pagado un precio alto por estar cerca”, reportó el noticieron el recoger testimonios en el lugar.

Los conciertos de Bad Bunny en Lima están programados para el 16 y 17 de enero en el Estadio Nacional, recinto con capacidad para albergar a decenas de miles de personas. Solo algunos sectores cuentan con asientos numerados, mientras que en otros predomina el acceso general, lo que motiva a muchos a buscar una posición adelantada en la fila. Desde la organización del evento no se han emitido comunicados sobre el retiro de los acampantes ni sobre posibles ajustes en la logística de ingreso.

La llegada del artista puertorriqueño ha generado una movilización sin precedentes entre sus seguidores peruanos. El fenómeno se replica en otras ciudades latinoamericanas, donde la demanda de entradas y la expectativa por los espectáculos exceden la capacidad de los recintos.

Latina TV