Bad Bunny adelanta conciertos en Lima debido a su presentación en el Super Bowl

El “Conejo Malo” reprogramó sus shows para el 16 y 17 de enero de 2026 en el Estadio Nacional. Las entradas adquiridas seguirán siendo válidas para las nuevas fechas.

El fenómeno mundial Bad Bunny anunció la reprogramación de sus conciertos en Lima debido a su participación en el Show de Medio Tiempo del Super Bowl LX, uno de los eventos más esperados del 2026.

Según informó F&M (Perú) junto a CMN, productoras encargadas de la gira, las nuevas fechas para los conciertos en el Estadio Nacional serán el viernes 16 y sábado 17 de enero de 2026, adelantándose dos semanas respecto a lo inicialmente previsto (30 y 31 de enero).

El cambio afecta también a los shows del artista en Santiago de Chile y Bogotá, Colombia, donde se realizaron ajustes logísticos para permitirle cumplir con sus compromisos internacionales antes de su presentación en el Super Bowl.

Entradas serán válidas en las siguientes fechas

Los organizadores confirmaron que todas las entradas previamente adquiridas siguen siendo válidas para las nuevas fechas:

  • Los boletos comprados para el 30 de enero ahora serán válidos para el 16 de enero de 2026.
  • Los boletos del 31 de enero aplicarán para el 17 de enero de 2026.

¿Cuándo inicia el proceso de reembolso?

Asimismo, quienes no puedan asistir a estas nuevas fechas, podrán solicitar el reembolso total de sus entradas o paquetes VIP hasta el lunes 10 de noviembre de 2025 a través de los canales oficiales de Ticketmaster Perú.

“Querida comunidad y fans: tras el anuncio de su participación en el Super Bowl, los conciertos deben reprogramarse. Las entradas seguirán siendo válidas para las nuevas fechas”, señala el comunicado oficial difundido en redes sociales por la producción del artista.
Expectativa por su regreso a Perú

Los fans peruanos recibieron con entusiasmo el anuncio de su regreso al país, pese al adelanto de fechas. En redes sociales, miles de usuarios celebraron que el artista haya priorizado mantener las presentaciones en Lima dentro de su apretada agenda internacional. El Estadio Nacional volverá a llenarse con los grandes éxitos de su repertorio, que combina trap, reguetón, pop y sonidos experimentales.

Temas como Safaera”, “Me porto bonito”, “Yo perreo sola” y “Callaíta” serán parte del setlist de esta gira, junto con las canciones de su más reciente álbum Nadie sabe lo que va a pasar mañana, que marcó una etapa más introspectiva y madura en su carrera.

Bad Bunny y su camino hacia el Super Bowl

Bad Bunny hará historia al convertirse en el primer artista latino en encabezar el Show de Medio Tiempo del Super Bowl LX, un escenario que ha visto a leyendas como Beyoncé, Shakira, Rihanna y Usher. Su participación promete ser uno de los momentos más vistos del año y consolidará su presencia en el mercado estadounidense, donde sus discos y giras siguen batiendo récords.

Con esta reprogramación, el artista se asegura de llegar a uno de los escenarios más importantes del planeta sin dejar de lado a sus seguidores latinoamericanos.

Bad Bunny en Lima 2026:Una cita imperdible con uno de los mayores fenómenos de la música actual, que promete dos noches de energía, ritmo y espectáculo total en el Estadio Nacional.

‘Debí tirar más fotos World Tour’: la gira más ambiciosa de su carrera

La reprogramación se enmarca dentro del “Debí tirar más fotos World Tour”, la nueva gira global de Bad Bunny que ya ha roto récords antes de iniciar. Con 56 fechas completamente agotadas, el cantante puertorriqueño reunió a más de 10 millones de fans en colas virtuales y vendió más de 2.6 millones de entradas en cuestión de horas.

El tour lo llevará por 18 países y cuatro continentes, incluyendo su esperado regreso a Europa desde 2019 y su retorno a Latinoamérica tras consagrarse como el artista más taquillero del mundo con el World’s Hottest Tour en 2022. Además, Bad Bunny debutará en nuevos mercados como Australia, Brasil y Japón, consolidando su expansión global como ícono de la música urbana.

Bad Bunny en México 2025: fechas, preventa y precios de boletos para 'DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour!' en el Estadio GNP

