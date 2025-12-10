Las AFP podrán convertirse en bancos, anuncia la SBS: los detalles

La nueva regulación de la SBS permite que las AFP en Perú se conviertan en bancos para dinamizar la competencia en el sistema previsional.

La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) reveló que las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) podrían transformarse en bancos conforme a la nueva regulación publicada en noviembre de 2025, de acuerdo con lo anunciado por el superintendente Sergio Espinosa.

Durante la presentación del Informe de Estabilidad del Sistema Financiero 2025-II, el funcionario señaló que este marco normativo modifica de manera sustancial el esquema de competencia y operación dentro del Sistema Privado de Pensiones (SPP) en Perú.

SBS: las 4 AFP de Perú podrán convertirse en bancos bajo nueva reforma previsional

El nuevo reglamento permite que no solo bancos y aseguradoras, sino también cajas municipales, financieras y fondos colectivos gestionen fondos de pensiones a través de la figura de Empresas Administradoras de Fondos de Pensiones (EAF). De acuerdo con la SBS, esta apertura introduce más competencia y eleva la exigencia de transparencia y solvencia para todos los actores del sistema.

“La ley hoy día permite la posibilidad de que una empresa de seguros o una empresa bancaria, una caja, pueda administrar fondos de pensiones. Y también que una AFP pueda solicitar su conversión de licencia para operar como banco o aseguradora”, describió Espinosa.

El proceso de transformación contempla varias exigencias regulatorias. Según la Resolución SBS N° 04225-2025, las entidades interesadas deben mantener, durante uno de cada dos periodos consecutivos, una calificación de fortaleza financiera no menor a B+; presentar un acuerdo de directorio certificado, y un estudio de factibilidad económico-financiero y técnica.

Pero también se necesitará un informe de gestión de riesgos con modelos de inversión y control de límites, así como estrategias para abordar conflictos de interés. La documentación presentada será evaluada en un plazo de hasta 40 días hábiles por la propia SBS.

¿Cuáles son los requisitos para que una AFP se convierta en EAF?

La directiva también exige que las EAF detallen el cronograma para la implementación de sistemas tecnológicos, operativos y organizacionales para poder manejar los fondos previsionales. El marco permite, además, que las nuevas EAF usen infraestructura de otras entidades para asesoría previsional bajo ciertas condiciones, así como la subcontratación de distintos servicios.

“Cualquier actor podrá ingresar si cumple con los requisitos, y una AFP podría convertirse en banco siempre que tenga la infraestructura y el capital necesarios”, expuso Espinosa.

Dentro del procedimiento de transición, la SBS exige a las AFP interesadas en convertirse en EAF que presenten un plan para la centralización de procesos operativos del SPP antes del 28 de febrero de 2026, y que informen sobre las condiciones de los servicios centralizados antes de fin de 2025.

Este requisito busca evitar barreras de ingreso para nuevos actores y garantizar la adecuación operativa bajo el nuevo régimen. Además, eleva los estándares de solvencia y control para todos los operadores del sector previsional. Dentro de las condiciones, si la entidad pierde la calificación financiera mínima que exige la SBS, la autorización podrá ser revocada en cualquier momento.

SBS permitirá a las AFP subcontratar servicios y usar infraestructura ajena

Sin embargo, vale recordar que algunas AFP ya forman parte de grandes conglomerados financieros en Perú. Por ejemplo, Profuturo AFP pertenece a Scotiabank Perú y Prima AFP al Grupo Crédito, dueño del Banco de Crédito del Perú (BCP). Esta relación abre la puerta para que la conversión no implique un salto operacional inusitado para estos grupos, siempre que se ajusten a las nuevas condiciones regulatorias descritas.

De cualquier forma, las cuatro AFP que actualmente funcionan en el país (Prima, Profuturo, Integra y Habitat) tendrán también un mayor margen de maniobra para presentar nuevos productos financieros, y no quedar en desbalance frente a los nuevos actores que llegan con la reforma.

“El objetivo es contar con un procedimiento ágil y claro, que incentive a nuevos actores a participar en la administración de los fondos de pensiones, siempre cuidando la protección de los afiliados y la calidad de los servicios previsionales”, destacó el superintendente.

Octavo retiro de fondos AFP: ¿Cuál ha sido el impacto?

Según cifras adelantadas de la SBS, el octavo retiro de los fondos AFP ha movilizado hasta noviembre 17.900 millones de soles, solicitado por 3,13 millones de afiliados, una cifra 20% menor al séptimo retiro.

El uso principal de estos fondos se encontró en el consumo estacional, como compras navideñas o pago de deudas, aunque existen riesgos de debilitamiento en el ahorro previsional a largo plazo.

Espinoza asegura que “el sistema financiero se mantiene sólido y estable” frente a estos retiros y que, según los últimos escenarios de stress, no se advierten riesgos inmediatos de estabilidad financiera.

El número de personas sin saldo en sus cuentas AFP ha superado los 4 millones, tendencia originada desde anteriores procesos de retiro. Se estima, además, que alrededor del 75% del monto máximo permitido suele ser retirado, aunque el plazo para nuevas solicitudes permanece abierto hasta enero de 2026.

SBS: hoja de ruta del Open banking se presentará en 2026

Durante la conferencia, Espinosa también confirmó que la SBS trabaja en la implementación de la hoja de ruta para el open finance, que comprenderá la integración tecnológica del sector financiero y previsional.

El funcionario aseguró que el documento oficial se publicará en el primer semestre de 2026. “Nuestro objetivo es aprovechar los avances del Banco Central de Reserva -respecto a su reciente reglamento de pagos- y adaptar el ecosistema nacional a los estándares internacionales”, puntualizó Espinosa.

La superintendencia mantiene intercambios de información y experiencias con el Banco Central y organismos internacionales, como es el caso del modelo UPI de la India, que busca ser traído al país.

Además, la reforma busca impulsar la transparencia y facilitar el acceso y la portabilidad de los datos financieros entre distintas entidades, un elemento clave para la modernización y apertura del sistema previsional peruano.