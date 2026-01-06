Perú

Retiro AFP: Primer depósito llega para estos afiliados hasta el viernes 9 de enero

Continúan enviandose las solicitudes de retiro AFP y también los desembolsos. Esta primera semana útil del año reciben quienes pidieron a inicios de diciembre

Guardar
Solicitud del Retiro de AFP
Solicitud del Retiro de AFP este 2025 se podrá hacer efectiva solo si tienes cuenta en uno de los banco autorizados. - Crédito Andina

¿Aún no recibes tu primer depósito del retiro AFP? Debes saber que si ya lo has pedido hay un tiempo de espera para que este dinero llegue efectivamente a tu cuenta de banco (el que hayas colocado al momento de registrar tu solicitud).

Según el reglamento de la Ley de retiro de AFP, de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, el primer depósito, de hasta 1 UIT (S/ 5.500) llegará para los afiliados máximo en 30 días calendario desde la fecha en que lo solicitaron. Así, según cálculo de Infobae Perú, esta semana tendría que llegar este primer monto para los siguientes afiliados:

  • Quienes pidieron el miércoles 10 de diciembre de 2025 recibirán su primer depósito hasta este viernes 9 de enero de 2026
  • Para quienes pidieron el jueves 11 de diciembre de 2025 los 30 días máximos se cumplen el sábado 10 de enero de 2026, pero el depósito llegará el mismo viernes 9 de enero
  • Para quienes pidieron el viernes 12 de diciembre de 2025 los 30 días máximos se cumplen el domingo 11 de enero de 2026, pero el depósito llegará el mismo viernes 9 de enero.
Las solicitudes se podrán enviar
Las solicitudes se podrán enviar hasta el viernes 16 de enero. - Crédito Infobae/Paula Elizalde

¿Qué día se recibe AFP?

Cuando uno hace el registro de su solicitud de retiro de AFP, por un monto de hasta 4 UIT (S/ 22.000), la fecha de pago del primero monto se calcula a los 30 días calendario máximos desde el momento del pedido.

Así, si esta fecha cae un día sábado o domingo, o no hábil (como un feriado), entonces esta fecha de pago deberá entregarse al día hábil anterior. Es decir, los 30 días calendario se siguen cumpliendo. Si uno debe recibir su primer monto un sábado o domingo, el depósito no se puede realizar el lunes siguiente, sino que será el viernes anterior, para asegurar que el día final en que el afiliado deba tener su dinero se cumpla.

“Si la fecha de pago informada cae fin de semana (sábado o domingo) o feriado, el pago de su pensión estará disponible el día útil anterior”, informa AFP Integra, por ejemplo, sobre el pago de pensiones normales. La misma lógica se sigue en el pago del retiro AFP.

Así avisa AFP Integra si
Así avisa AFP Integra si ya pagaron tu retiro de AFP. - Crédito Captura de AFP Integra

Segundo pago ya se está depositando

Como se sabe, además de la primera UIT, el segundo depósito también ya se está pagando para un grupo de afiliados. Exactamente, es para el grupo que pidió al menos más de 1 UIT en el primer mes de las solicitudes.

Por ejemplo, hasta este viernes 9 de enero, máximo, tendrían que recibir su segundo depósito quienes solicitaron su retiro AFP (de más de 1 UIT, al menos) los afiliados cuyos DNI terminan en 5, 6 y 7, y que pudieron del jueves 6 al miércoles 12 de noviembre.

Sin embargo, si uno recibió su primer monto del retiro AFP antes del máximo de 30 días calendario, para saber la fecha máxima del depósito de su segundo pago, solo debe sumar 30 días calendario a la fecha en que llegó este primer desembolso.

Temas Relacionados

retiro AFPretiro AFP 2026AFPperu-economia

Más Noticias

Abogado de deudos de víctimas en protestas tras desactivación de equipo especial: “Es un día negro para el Ministerio Público”

Juan José Quispe calificó la decisión de Tomás Aladino Gálvez como la creación de un “manto de impunidad” para los casos que investigan a los altos mandos y funcionarios que estuvieron a cargo durante las protestas contra Dina Boluarte

Abogado de deudos de víctimas

¿Se viene el primer paro de transportistas de 2026 en Lima y Callao? Gremio denuncia que ahora pagan el triple

Los empresarios de transporte reportan que el incremento de los cobros ilegales triplicó las exigencias a las empresas, mientras esperan la respuesta gubernamental ante la ola de ataques que afecta al sector en la capital

¿Se viene el primer paro

Nuevo conflicto por derechos de la Liga 1 2026: FPF le puso firme condición a 1190 Sports para que transmita el campeonato

El periodista deportivo de RPP, Mario Pinedo, reveló los problemas que hay entre la Federación y la empresa extranjera a poco del inicio del torneo local

Nuevo conflicto por derechos de

Gobierno de Hungría ofrece becas para estudios de pregrado, maestría y doctorado: conoce todos los detalles

Las becas cubren matrícula completa, manutención mensual, alojamiento o subsidio equivalente, seguro médico y visa gratuita con permiso para trabajar a tiempo parcial

Gobierno de Hungría ofrece becas

Quellaveco alcanza el millón de toneladas de cobre en menos de tres años en Perú: ¿Qué tecnología permitió este avance?

Ubicada en la región Moquegua, el proyecto de Anglo American inició operaciones comerciales en 2022 y ya figura entre los principales productores de cobre del país

Quellaveco alcanza el millón de
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Abogado de deudos de víctimas

Abogado de deudos de víctimas en protestas tras desactivación de equipo especial: “Es un día negro para el Ministerio Público”

Mario Vizcarra anuncia apelación tras tacha de su candidatura por condena de peculado: “Buscan sacarme de carrera”

Alejandro Salas acusa de “incongruente” al JEE por dejar fuera a ‘Perú Primero’ luego de admitir candidatura de Mario Vizcarra

Tomás Gálvez cumplió su amenaza y desactivó los equipos especiales Lava Jato, Eficcop, Eficavip y Cuellos Blancos: “Ya están disueltos”

Franco Vidal, alcalde streamer de Ate, renuncia a Avanza País en vivo y revela que cuatro partidos le ofrecen postular a la MML

ENTRETENIMIENTO

Santiago Suárez se sincera, entre

Santiago Suárez se sincera, entre lágrimas, tras denuncia de abuso sexual: “Mi vida quedó en pausa, desaparecieron los proyectos”

El solista surcoreano Jin Denim muere a los 29 años: familia descarta suicidio y pide respeto

Usuarios piden que la Fiscalía y el MIMP intervenga a Moca por decir que no quiere tener a su hijo: “Este mocoso no va a arruinar mis planes”

Thamara Gómez se ausenta de conciertos de Son del Duke: ¿cuál es la razón?

Sam Smith agradecido con Perú tras su reciente visita: “Mi corazón está desbordado de gratitud, este viaje ha sido pura magia”

DEPORTES

Felipe Chávez anotó su primer

Felipe Chávez anotó su primer gol con el equipo profesional del Bayern Múnich: el peruano tuvo gran definición de ‘9′

Nuevo conflicto por derechos de la Liga 1 2026: FPF le puso firme condición a 1190 Sports para que transmita el campeonato

Perú vs España EN VIVO HOY por la Kings League Word Cup 2026: minuto a minuto del duelo de la fecha 2 del torneo

Universitario vs Soan: día, hora y canal TV del duelo por fecha 1 de la segunda fase de la Liga Peruana de vóley 2025/2026

Pedro García hizo crucial revelación sobre la transmisión de los partidos de Universitario en la Liga 1: “Vi una posibilidad de entendimiento”