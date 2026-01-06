Retiro AFP: Primer depósito llega para estos afiliados hasta el viernes 9 de enero

Solicitud del Retiro de AFP este 2025 se podrá hacer efectiva solo si tienes cuenta en uno de los banco autorizados. - Crédito Andina

¿Aún no recibes tu primer depósito del retiro AFP? Debes saber que si ya lo has pedido hay un tiempo de espera para que este dinero llegue efectivamente a tu cuenta de banco (el que hayas colocado al momento de registrar tu solicitud).

Según el reglamento de la Ley de retiro de AFP, de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, el primer depósito, de hasta 1 UIT (S/ 5.500) llegará para los afiliados máximo en 30 días calendario desde la fecha en que lo solicitaron. Así, según cálculo de Infobae Perú, esta semana tendría que llegar este primer monto para los siguientes afiliados:

Quienes pidieron el miércoles 10 de diciembre de 2025 recibirán su primer depósito hasta este viernes 9 de enero de 2026

Para quienes pidieron el jueves 11 de diciembre de 2025 los 30 días máximos se cumplen el sábado 10 de enero de 2026, pero el depósito llegará el mismo viernes 9 de enero

Para quienes pidieron el viernes 12 de diciembre de 2025 los 30 días máximos se cumplen el domingo 11 de enero de 2026, pero el depósito llegará el mismo viernes 9 de enero.

Las solicitudes se podrán enviar hasta el viernes 16 de enero. - Crédito Infobae/Paula Elizalde

¿Qué día se recibe AFP?

Cuando uno hace el registro de su solicitud de retiro de AFP, por un monto de hasta 4 UIT (S/ 22.000), la fecha de pago del primero monto se calcula a los 30 días calendario máximos desde el momento del pedido.

Así, si esta fecha cae un día sábado o domingo, o no hábil (como un feriado), entonces esta fecha de pago deberá entregarse al día hábil anterior. Es decir, los 30 días calendario se siguen cumpliendo. Si uno debe recibir su primer monto un sábado o domingo, el depósito no se puede realizar el lunes siguiente, sino que será el viernes anterior, para asegurar que el día final en que el afiliado deba tener su dinero se cumpla.

“Si la fecha de pago informada cae fin de semana (sábado o domingo) o feriado, el pago de su pensión estará disponible el día útil anterior”, informa AFP Integra, por ejemplo, sobre el pago de pensiones normales. La misma lógica se sigue en el pago del retiro AFP.

Así avisa AFP Integra si ya pagaron tu retiro de AFP. - Crédito Captura de AFP Integra

Segundo pago ya se está depositando

Como se sabe, además de la primera UIT, el segundo depósito también ya se está pagando para un grupo de afiliados. Exactamente, es para el grupo que pidió al menos más de 1 UIT en el primer mes de las solicitudes.

Por ejemplo, hasta este viernes 9 de enero, máximo, tendrían que recibir su segundo depósito quienes solicitaron su retiro AFP (de más de 1 UIT, al menos) los afiliados cuyos DNI terminan en 5, 6 y 7, y que pudieron del jueves 6 al miércoles 12 de noviembre.

Sin embargo, si uno recibió su primer monto del retiro AFP antes del máximo de 30 días calendario, para saber la fecha máxima del depósito de su segundo pago, solo debe sumar 30 días calendario a la fecha en que llegó este primer desembolso.