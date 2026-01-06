Perú

¿Qué riesgos implica bañarse en playas insalubres de Lima? Digesa alerta sobre infecciones gastrointestinales y oculares

El reporte reciente de la Digesa indica que más de cincuenta balnearios presentan condiciones desfavorables, lo que incrementa el peligro de infecciones entre quienes acuden a estos espacios durante la temporada de verano

Bañistas disfrutan de un día
Bañistas disfrutan de un día de verano debido a las altas temperaturas en la playa de Agua Dulce, en el distrito de Chorrillos, Lima

Con la llegada del verano, la visita a los balnearios limeños se convierte en una de las actividades preferidas por la población. Sin embargo, acudir a playas no saludables implica amenazas directas para la salud, desde infecciones gastrointestinales hasta enfermedades oculares, especialmente cuando hay un uso masivo de estos espacios. Por ello, es fundamental tomar medidas preventivas y consultar información actualizada sobre el estado sanitario de cada playa antes de planificar una visita.

En la última semana de 2025, más de cincuenta playas de Lima aparecieron en condición “no saludable”, según reportes de la Dirección General de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria (Digesa). Esta situación representa una advertencia clara para los bañistas, ya que la calidad del agua y la limpieza de los entornos pueden variar de una semana a otra, principalmente por el aumento de residuos y la afluencia de visitantes.

Digesa informa que el 58%
Digesa informa que el 58% de las playas en Perú no son saludables.

Las inspecciones semanales de Digesa revelan que la calificación de una playa depende no solo del agua, sino también de factores como la contaminación de la arena, la presencia de residuos y la falta de servicios higiénicos. Cualquier incumplimiento puede modificar la clasificación, por lo que la vigilancia es constante. Los especialistas recomiendan priorizar siempre las playas con banderín azul (saludable) y evitar aquellas marcadas con banderín rojo (no saludable), especialmente para proteger a los grupos más vulnerables, como niños, gestantes y adultos mayores.

¿Cuáles son las infecciones más comunes al visitar playas insalubres?

“Estamos hablando de diarrea y conjuntivitis, que son las más más comunes, pero también heridas en la piel en personas con un sistema inmunológico bajo”, afirmó Carlos Collantes, vocero de Digesa, en diálogo con la Agencia Andina.

Y advirtió que “si el análisis del agua revela bacterias por encima de los valores límites, hablamos de contaminación que implica riesgo para la salud de las personas”. Entre los agentes patógenos frecuentes se encuentran coliformes fecales, Escherichia coli y Salmonella, que pueden provocar síntomas como diarreas agudas, vómitos, fiebre y malestar general.

El peligro de la diarrea:
El peligro de la diarrea: todo lo que necesitas saber sobre esta infección común en épocas de calor

En el caso de los ojos, el médico oftalmólogo Javier Cáceres Del Carpio, de EsSalud, explicó que durante la temporada de verano se incrementan las consultas por conjuntivitis, una inflamación de la conjuntiva causada por el contacto con agua contaminada, arena o incluso el acto de frotarse los ojos con manos sucias. Los síntomas más comunes son enrojecimiento, picazón, lagrimeo y sensación de cuerpo extraño. Además, existe riesgo de queratitis actínica, provocada por la exposición excesiva a radiación ultravioleta, y pterigión, un crecimiento anormal de tejido en la superficie ocular.

Las infecciones cutáneas también son habituales, especialmente en personas con defensas bajas, quienes pueden presentar heridas, erupciones o infecciones por contacto con microorganismos presentes en la arena o el agua. EsSalud subraya que niños y adultos mayores constituyen los grupos más susceptibles a complicaciones.

Primer plano de un rostro
Primer plano de un rostro humano recostado, destacando un ojo visiblemente enrojecido, síntoma común de irritación ocular o conjuntivitis.

Consejos para disfrutar de los balnearios limeños sin riesgos

Para disfrutar del verano sin poner en riesgo la salud, las autoridades del Minsa y Digesa recomiendan consultar siempre la plataforma Verano Saludable antes de acudir a cualquier playa. Verificar el color del banderín en el ingreso —azul para playas saludables, rojo para no saludables— es una acción sencilla que puede evitar problemas de salud.

Se aconseja no bañarse ni permanecer en playas calificadas como no saludables, así como utilizar siempre protector solar, hidratarse adecuadamente y no dejar residuos en la arena. Mantener la higiene personal es clave: lavarse las manos después de estar en contacto con arena o agua, no frotarse los ojos y enjuagarlos con agua limpia si entra arena o agua de mar. El uso de lentes de sol con filtro UV certificado y sombreros de ala ancha ayuda a proteger la vista de los efectos nocivos de la radiación.

Verano es la temporada donde
Verano es la temporada donde se registra mayor circulación de personas en las playas de Lima.

En caso de presentar síntomas como fiebre, dolor abdominal, diarrea, vómitos, enrojecimiento ocular o visión borrosa tras la visita a una playa, se recomienda acudir a un centro de salud y evitar la automedicación. Los especialistas enfatizan que la prevención y la información actualizada constituyen la mejor defensa durante la temporada de verano.

Lista actualizada de playas seguras en Lima y Callao

La lista de playas saludables en Lima Metropolitana se actualiza de manera periódica en la plataforma Verano Saludable. Al 5 de enero de 2026, 41 balnearios han sido calificados como aptos para el uso recreativo. Entre los principales destacan:

  • Ancón
  • Barranco
  • Chorrillos
  • Miraflores
  • Punta Hermosa
  • Punta Negra
  • Santa María del Mar
  • Callao
  • Barranca
  • Cañete
  • Huaura
Si buscas paz y serenidad
Si buscas paz y serenidad para recibir el Año Nuevo, Huarmey es el lugar perfecto. Sus tranquilas playas y paisajes únicos invitan a toda la familia a relajarse y disfrutar de una experiencia costera única.

Las autoridades subrayan que la calificación puede modificarse a lo largo de la temporada debido a factores como la calidad microbiológica del agua, la limpieza y el funcionamiento de los servicios higiénicos. Por ello, es imprescindible consultar la información oficial antes de cada visita y priorizar la salud pública ante todo. Disfrutar del verano es posible, siempre que se tomen las precauciones necesarias y se elijan las playas certificadas como saludables.

