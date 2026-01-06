Caos en Villa el Salvador: Mujeres se agarran a golpes en Playa Venecia y atacan a salvavidas que intentó separarlas

(Video: 24 Horas)

Dos mujeres protagonizaron una violenta gresca en la playa Venecia, ubicada en el distrito de Villa El Salvador, en un hecho que quedó registrado en videos grabados por comerciantes y vecinos de la zona. Las imágenes, difundidas ampliamente en redes sociales, muestran gritos, empujones y un ambiente de tensión que terminó involucrando incluso a un salvavidas, quien resultó agredido cuando intentó intervenir para separar a las implicadas.

El incidente ocurrió en pleno inicio de la temporada de verano 2026, cuando esta playa —considerada la puerta de ingreso a los balnearios del sur— registra un incremento sostenido de visitantes. La situación ha vuelto a poner sobre la mesa la falta de control y fiscalización en este espacio recientemente recuperado, según señalaron comerciantes y residentes del sector, quienes expresaron su sorpresa por la ausencia visible de serenazgo y presencia policial en un punto concurrido por familias y veraneantes.

Falta de fiscalización, comercio informal y alerta por seguridad en la playa Venecia

Composición: Infobae Perú

De acuerdo con el testimonio recogido en el lugar por el programa 24 Horas, el altercado se habría originado en medio de una disputa entre mujeres que presuntamente estarían vinculadas a actividades comerciales en la playa. En los videos se observa cómo, al intentar separar la pelea, el salvavidas —cuya función principal es la prevención de riesgos en el mar y la atención de emergencias acuáticas— termina siendo empujado y agredido, pese a que su labor no contempla intervenir en conflictos de este tipo.

Ante lo ocurrido, el subgerente de Fiscalización Administrativa de Villa El Salvador, John Mendoza, llegó a la playa Venecia para supervisar la situación y brindar declaraciones. El funcionario indicó que la municipalidad tomó conocimiento del hecho a través de redes sociales y que, desde los puestos de serenazgo, se realizó la comunicación respectiva con la Policía Nacional del Perú para que se inicien las investigaciones correspondientes. No obstante, reconoció que existe una escasez de efectivos policiales, lo que complica el control en zonas con alta afluencia de público.

Mendoza explicó que, si bien se viene realizando un trabajo municipal de control, el aumento de bañistas durante el verano exige un esfuerzo progresivo y coordinado entre serenazgo, fiscalización y la PNP. Precisó que aún no existen permisos formales para el comercio en ese punto específico de la playa y que es la Gerencia de Desarrollo Económico la encargada de verificar y regular qué asociaciones o comerciantes pueden operar en la zona, con el fin de evitar conflictos por competencia.

Playa Venecia fue marcada como no saludable por el Minsa

Durante el recorrido, se pudo constatar la presencia de numerosas sombrillas, venta de snacks y comerciantes informales, lo que, según vecinos, suele ser el detonante de disputas por espacios. Desde fiscalización señalaron que se está trabajando en un ordenamiento preventivo para evitar enfrentamientos y garantizar una convivencia pacífica entre quienes buscan generar ingresos en la playa.

A este escenario se suma un factor adicional de riesgo. En el momento del incidente, la playa Venecia mantenía bandera roja, y además figura como no saludable, de acuerdo con el sistema web de playas saludables del Ministerio de Salud (Minsa). Pese a ello, decenas de personas continuaban en el lugar, atraídas por la recuperación del espacio y su cercanía con la ciudad.

La playa Venecia, ubicada frente al peaje y antes del ingreso a balnearios como San Pedro, se ha convertido en un punto clave del litoral sur. Su creciente concurrencia ha evidenciado la necesidad de mayor fiscalización, presencia policial y control del comercio, en un contexto donde los incidentes registrados dejan expuesta la vulnerabilidad en materia de seguridad ciudadana y ordenamiento en zonas públicas de alto tránsito.