El pequeño dispositivo del tamaño de una cápsula que ya se usa para tratar el corazón en Perú

El marcapasos sin cables se implanta directamente en el corazón mediante un procedimiento mínimamente invasivo.

En medicina, hay avances que parecen pequeños hasta que uno entiende lo que cambian en la vida real. Un dispositivo del tamaño de una cápsula, por ejemplo, puede hoy reemplazar a un marcapasos tradicional sin necesidad de cables ni cirugía invasiva.

Ese fue uno de los desarrollos que se discutieron en un reciente encuentro médico en Brasil, donde especialistas de la región analizaron el uso de nuevas tecnologías cardiovasculares que ya están empezando a implementarse en países como Perú.

Uno de los casos más comentados es el del marcapasos intracardíaco conocido como Micra, un dispositivo que se implanta directamente en el corazón a través de un procedimiento mínimamente invasivo. A diferencia de los modelos convencionales, no requiere cables ni una batería colocada bajo la piel, lo que reduce el riesgo de complicaciones asociadas.

Una mirada profunda al futuro de la cardiología: el marcapasos Micra. Claudio Muratone explica cómo este dispositivo inalámbrico, al ser más pequeño y seguro que los modelos convencionales, permite a los pacientes retomar sus actividades diarias con mayor libertad y menos preocupaciones. | Infobae

Un cambio en cómo se trata el corazón

Para entender por qué este dispositivo ha generado tanto interés, hay que mirar el problema que intenta resolver. Durante décadas, los marcapasos tradicionales han cumplido una función clave en pacientes con trastornos del ritmo cardíaco. Sin embargo, su diseño incluía cables que conectaban el dispositivo con el corazón, y esos cables eran, justamente, el punto más vulnerable.

“Los cables se podían fracturar, desplazar o infectar. Esa era la problemática mayor”, explicó a Infobae el cardiólogo Claudio Muratone, director de Ciencias Médicas para Latinoamérica de Medtronic.

Frente a ese escenario, la industria médica apostó por desarrollar una alternativa que eliminara esos componentes. El resultado es un dispositivo autónomo, que se fija directamente al músculo cardíaco mediante pequeñas estructuras y cumple la misma función sin necesidad de conexiones externas.

Este dispositivo, del tamaño de una cápsula, elimina los cables, principal fuente de complicaciones en los marcapasos tradicionales.

Cómo funciona (sin necesidad de cirugía abierta)

El procedimiento también marca una diferencia importante. A diferencia del implante tradicional, que requiere una intervención en el pecho, este sistema se coloca a través de una punción en una vena de la pierna. Desde allí, el dispositivo avanza hasta el corazón y se posiciona en una zona estratégica para regular los impulsos eléctricos.

“El procedimiento es práctico, reglado y rápido”, explicó Muratone, quien detalló que puede completarse en menos de una hora.

El dispositivo mide aproximadamente 2,5 centímetros, similar al tamaño de una cápsula, y una vez implantado, el paciente no lo percibe. Esa es una de las principales diferencias respecto a los marcapasos tradicionales, que pueden generar molestias o restricciones en ciertos movimientos.

El marcapasos sin cables se implanta directamente en el corazón mediante un procedimiento mínimamente invasivo.

Lo que cambia para los pacientes

Más allá de la innovación tecnológica, el impacto se mide en la experiencia del paciente. La reducción de cables disminuye significativamente el riesgo de infecciones y otras complicaciones clínicas. En algunos casos, incluso, los pacientes pueden recibir el alta el mismo día o al día siguiente del procedimiento.

Para personas que han vivido años con marcapasos convencionales, el cambio puede ser radical. Ese es el caso de Carolina Taborda, una paciente colombiana que nació con una condición cardíaca compleja y que a lo largo de su vida fue sometida a múltiples implantes.

Con el tiempo, los cables acumulados en su sistema vascular le generaron complicaciones graves, incluyendo trombosis e inflamación. “Me dijeron que no había opciones. Mis venas ya no soportaban más cables”, relató.

La alternativa llegó con este nuevo dispositivo. El procedimiento duró menos de una hora y, en pocos días, pudo retomar sus actividades sin las limitaciones que antes tenía.

Carolina Taborda, muestra el diminuto marcapasos sin cables que le permitió superar graves complicaciones y recuperar su calidad de vida.

Tecnología que ya está en Perú

Aunque estos avances suelen asociarse a sistemas de salud más desarrollados, lo cierto es que ya están presentes en el país. En Perú, más de un centenar de pacientes han sido implantados con este tipo de marcapasos, principalmente en el Instituto Nacional Cardiovascular (Incor) de EsSalud.

También se han registrado casos en regiones como Chiclayo y Arequipa, lo que evidencia una expansión progresiva fuera de Lima.

Para los especialistas, esto refleja un avance importante en el acceso a innovación médica en el país. “Perú ya cuenta con esta tecnología innovadora”, señaló Muratone, quien destacó que el país viene incorporando este tipo de soluciones de forma progresiva.

El Instituto Nacional Cardiovascular (INCOR) es uno de los centros donde ya se realizan implantes de este marcapasos sin cables en el Perú. (Andina)

El reto no es solo la tecnología

Sin embargo, la disponibilidad del dispositivo no garantiza su acceso masivo. Como ocurre con muchas innovaciones médicas en América Latina, su implementación depende de factores como presupuesto, capacitación y capacidad del sistema de salud.

“El acceso a la tecnología está limitado y varía según el país y entre el sistema público y el privado”, explicó el especialista, quien subrayó que en muchos casos es necesario priorizar a los pacientes que más se benefician de este tipo de soluciones. Esto plantea un desafío adicional: reducir las brechas para que más personas puedan acceder a tratamientos menos invasivos y con mejores resultados.

El marcapasos Micra, el más pequeño del mundo, se muestra junto a una moneda de diez centavos de dólar estadounidense para ilustrar su tamaño compacto y su avance en tecnología médica.

Hacia una medicina menos invasiva

Más allá de un dispositivo puntual, el desarrollo de estos marcapasos forma parte de una tendencia más amplia en la medicina: avanzar hacia tratamientos que no solo prolonguen la vida, sino que reduzcan el impacto de la intervención en el cuerpo.

En el caso de la cardiología, esto implica acercarse cada vez más al funcionamiento natural del corazón. Los próximos avances, según los especialistas, apuntan a ubicar estos dispositivos en zonas que reproduzcan con mayor precisión el sistema eléctrico del organismo.

El objetivo es claro: lograr que el tratamiento sea casi imperceptible para el paciente. Y en esa dirección, un dispositivo del tamaño de una cápsula puede terminar cambiando mucho más de lo que parece.