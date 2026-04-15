Perú

Qué se celebra el 15 de abril en el Perú: una fecha de identidad, cultura y legado histórico

A través de nacimientos, fallecimientos y celebraciones, el 15 de abril sintetiza hitos que han marcado el desarrollo intelectual, político y cultural de la nación peruana en diferentes épocas

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Un repaso de efemérides revela que en esta fecha nacieron personajes influyentes, se reconocieron ciudades y se evocan conmemoraciones relevantes para la cultura y la identidad nacional (Composición)

¿Qué pasó un día como hoy? El 15 de abril reúne hechos clave en la historia y cultura del Perú. En 1750 nació Toribio Rodríguez de Mendoza, impulsor de ideas ilustradas y precursor de la independencia.

En 1835, Chiclayo fue declarada ciudad y capital provincial, consolidando su desarrollo regional. En 1920 nació Francisco Quiroz Tafur, autor del himno de la Marina.

En 1938 falleció César Vallejo, figura universal de la poesía. Además, se celebra el Día del Poeta Peruano, instaurado en 1985 para honrar su legado y la riqueza literaria nacional.

15 de abril de 1750 – Nace Toribio Rodríguez de Mendoza, precursor ideológico de la independencia del Perú

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La figura de Toribio Rodríguez de Mendoza encarna el tránsito del pensamiento colonial hacia ideas ilustradas que impulsaron cambios decisivos en la educación y la política. (BNP)

El 15 de abril de 1750 nació Toribio Rodríguez de Mendoza en Chachapoyas, figura clave del pensamiento ilustrado en el Virreinato del Perú.

Sacerdote y educador, destacó como rector del Real Convictorio de San Carlos, donde impulsó profundas reformas académicas al promover las ciencias y nuevas materias vinculadas a la realidad peruana. Difusor de ideas liberales, formó a jóvenes que luego lideraron la independencia.

Participó en la vida política del naciente Estado peruano y fue considerado un precursor ideológico de la emancipación. Falleció en Lima en 1825, dejando un legado decisivo en la educación y la historia del país.

15 de abril de 1835 – Chiclayo es declarada ciudad y capital provincial en el norte del Perú

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Chiclayo inició su consolidación como centro clave del país tras ser elevada a ciudad, impulsando su crecimiento y fortaleciendo su identidad regional. (Andina)

El 15 de abril de 1835, Chiclayo fue reconocida oficialmente como ciudad y designada capital de su provincia, en mérito a su apoyo a la independencia.

Ubicada en la región Lambayeque, se consolidó con el tiempo como un importante centro comercial y urbano del norte peruano. Su crecimiento se intensificó durante la República, favorecido por su ubicación estratégica como nodo de comunicaciones.

Hoy es conocida como la “Ciudad de la Amistad” y la “Perla del Norte”, destacando por su dinamismo económico, su historia prehispánica y su papel clave en el desarrollo regional.

15 de abril de 1920 – Nace Francisco Quiroz Tafur, marino y compositor del himno de la Marina y del ‘Vamos Boys’

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La vida de Francisco Quiroz Tafur refleja la fusión entre tradición criolla y espíritu naval, consolidando un legado que trasciende generaciones. (archivohistoricodemarina.mil.pe)

El 15 de abril de 1920 nació en el Callao Francisco Quiroz Tafur, capitán de navío de la Marina de Guerra del Perú y destacado compositor criollo.

Su trayectoria combinó el servicio naval con la creación artística, siendo autor del himno de la institución marítima y de diversas piezas musicales como valses y polcas. Su obra reflejó el vínculo entre identidad nacional, tradición popular y espíritu marinero.

Reconocido por su versatilidad como músico y hombre de mar, dejó un legado cultural y patriótico que lo posiciona como una figura emblemática del siglo XX peruano.

15 de abril de 1938 – Muere César Vallejo, el poeta peruano que revolucionó la literatura universal

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Con su partida, César Vallejo dejó una obra que redefinió la literatura en lengua española, marcada por innovación y una intensa carga humana. (Andina)

El 15 de abril de 1938 falleció en París César Vallejo, una de las figuras más influyentes de la poesía del siglo XX. Nacido en Santiago de Chuco en 1892, destacó por su innovación literaria y su profundo sentido humano.

Publicó obras fundamentales como Los heraldos negros y Trilce, que marcaron el rumbo de la vanguardia. Radicado en Europa desde 1923, desarrolló una intensa labor periodística y creativa.

Su obra póstuma consolidó su legado como uno de los mayores exponentes de la literatura universal en lengua española.

15 de abril – Día del Poeta Peruano<b> </b>

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Esta fecha se convierte en un tributo a la poesía como expresión viva, capaz de conectar generaciones y reflejar la esencia del Perú. (Andina)

Cada 15 de abril se celebra en el Perú el Día del Poeta Peruano, fecha oficializada en 1985 para rendir homenaje a César Vallejo, fallecido en 1938 en París.

La conmemoración reconoce su legado y el aporte de la poesía a la identidad cultural del país. Instituciones culturales promueven actividades como recitales, conversatorios y difusión de obras literarias.

Además, se recuerda a destacados autores nacionales que han enriquecido la tradición poética. La jornada invita a valorar la expresión artística como medio de reflexión, sensibilidad y construcción de memoria colectiva en la sociedad peruana contemporánea.

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