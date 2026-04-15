Gonzalo Bueno arranca con pie derecho en Challenger 75 de Santa Cruz; Juan Pablo Varillas se retiró por lesión

Gonzalo Bueno debuta con victoria en Santa Cruz. Por otro lado, Juan Pablo Varillas encendió las alarmas por su retiro. Crédito: IGMA Open/ATP.

El peruano Gonzalo Bueno (#187 ATP) debutó con éxito en el Challenger 75 Bolivia Open, torneo que se disputa en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. El tercer cabeza de serie superó al argentino Gonzalo Villanueva (#372 ATP) en un duelo de alta exigencia, con parciales de 6-4, 5-7 y 6-4 tras dos horas y 38 minutos de juego.

Bueno mostró solidez en la primera manga, imponiéndose con autoridad y aprovechando los errores no forzados de Villanueva. En el segundo parcial, el argentino elevó su nivel y, tras quebrar el servicio del peruano en el tramo final, igualó el marcador. El desenlace se resolvió en el tercer set, donde Bueno recuperó la iniciativa, ajustó su servicio y concretó el triunfo.

Cabe destacar que el triunfo ratifica el nivel de Gonzalo Bueno, quien en la semana pasada se instaló por primera vez en el Top 200 del ranking ATP. Pese a caer en la final del Challenger de Campinas, el nacido en Trujillo hace 22 años escaló hasta el #187 del mundo, cumpliendo así uno de los objetivos primarios de la temporada.

Gonzalo Bueno gana en su primer partido como Top 200 en el ranking ATP. Crédito: Tenis Al Máximo.

La victoria le permite avanzar a los octavos de final, instancia en la que enfrentará al argentino Federico Coria (#826 ATP), ex Top 100 y uno de los nombres con mayor recorrido en la gira sudamericana. Coria busca retomar ritmo competitivo tras una prolongada ausencia por lesión, lo que añade un componente de experiencia y expectativa a este próximo duelo. 'La Mojarra' es uno de los tenistas más mediáticos del circuito debido a su presencia en redes sociales.

Por otro lado, la jornada tuvo una nota amarga para el tenis peruano con la derrota y retiro de Juan Pablo Varillas (#295 ATP). La tercera raqueta nacional en el circuito no pudo completar su estreno ante el argentino Facundo Mena (#297 ATP), debido a molestias físicas que lo obligaron a abandonar el encuentro. Varillas se retiró cuando perdía por 7-5 y 3-1, tras una hora y 27 minutos de juego, y luego de recibir atención médica.

La situación de Varillas genera preocupación, ya que el peruano venía de una serie de torneos en los que buscaba recuperar terreno tras descender posiciones en el ranking ATP. El retiro en Santa Cruz podría afectar su planificación para la gira de polvo de ladrillo, donde suele sumar puntos importantes para el circuito profesional.

Cuadro del Challenger de Santa Cruz. Si Gonzalo Bueno avanza, deberá esperar por Guido Justo o Matías Soto. Crédito: ATP.

La lesión que padece Varillas

Varillas y su entorno aún no han brindado mayores detalles de su dolencia que lo obligó a retirarse de Santa Cruz. Varillas ya venía de varios meses compitiendo en el circuito Challenger tras un tiempo de para el año pasado que lo apartó varios meses de la competencia.

Asimismo, el limeño de 30 años arrastra una lesión en el cartílago de la rodilla que él mismo calificó como “irreversible”, pero que le permitió competir en los últimos meses.

“Hay que entender que son cosas del deporte, ¿no? Hay que ser paciente, hay que respetar los tiempos de la recuperación porque es una lesión traicionera; hay que ser lo más positivo posible. He tratado de volver de la mejor manera posible", se sinceró ‘Juampi’.

Juan Pablo Varillas representó al Perú en las dos últimas series por Copa Davis.

Gonzalo Bueno vs Federico Coria: día, hora y dónde ver

El choque entre Gonzalo Bueno y Lautaro Midón por las semifinales del Challenger 75 de Campinas está programado para el sábado 11 de marzo, a las 08:30 horas de Perú, en el Court Joao Lima. Los seguidores del tenis podrán ver el encuentro de forma gratuita a través del portal Challenger TV y en el canal Tenis Al Máximo en YouTube. Es la primera vez que ambos tenistas se midan en el circuito.