Con Erick Noriega como protagonista, Gremio derrotó a Deportivo Riestra y se mantiene vivo en la Copa Sudamericana 2026

El equipo brasileño celebró su primera victoria en la Copa Sudamericana 2026 con un tanto de Francis Amuzu a los 87 minutos, después de resistir con un jugador menos y destacándose la actuación del peruano Erick Noriega (Gremio)

El club brasileño Gremio del peruano Erick Noriega consiguió una victoria fundamental en el Arena do Gremio al imponerse por 1-0 ante Deportivo Riestra, en un duelo correspondiente a la segunda jornada del Grupo F de la Copa Sudamericana 2026. El resultado representa un impulso clave para el equipo de Porto Alegre, que revierte así su mal inicio y se reposiciona en la carrera por avanzar a la siguiente fase del certamen continental.

Gremio afrontó un desafío exigente frente al conjunto argentino, en un partido marcado por la tensión y el equilibrio táctico. El equipo local jugó en desventaja numérica durante más de cuarenta minutos tras la expulsión de Juan Nardoni en el arranque del segundo tiempo, circunstancia que obligó al entrenador a replantear la estrategia y a fortalecer la zona media para resistir la presión de Deportivo Riestra.

En ese contexto, el rendimiento de Erick Noriega fue determinante para mantener la solidez defensiva y organizar la salida desde el mediocampo. El peruano completó todo el encuentro y fue destacado por su despliegue y capacidad para cubrir espacios, lo que permitió a Gremio sostener la igualdad hasta los minutos finales.

La definición del partido llegó a los 87 minutos con el tanto de Francis Amuzu, quien capitalizó una asistencia de José Enamorado para marcar la diferencia.

El rol de Noriega y las repercusiones internacionales tras el partido

Erick Noriega no solo sostuvo a Gremio en la cancha, también proyectó su nombre más allá de Brasil, donde clubes europeos comienzan a observar con atención a un mediocampista que crece en silencio. (Gremio)

La actuación de Erick Noriega no pasó desapercibida en el escenario internacional. El mediocampista peruano, pieza clave en la estructura de Gremio, ha captado el interés de clubes europeos que siguen de cerca su evolución en la Copa Sudamericana.

De acuerdo con la agencia RTI Esporte, representantes de Atalanta de Italia y AS Mónaco de Francia han monitoreado los partidos recientes del jugador, atraídos por su capacidad de recuperación, distribución y polivalencia táctica.

Además, equipos de España e Inglaterra han iniciado contactos informales para evaluar su posible fichaje, aunque hasta ahora no se ha concretado ninguna oferta oficial.

La directiva de Gremio ha fijado un precio de salida de 10 millones de euros para negociar cualquier eventual transferencia de Noriega, una cifra que establece un estándar elevado para futbolistas peruanos en el fútbol sudamericano y que evidencia la proyección que el club atribuye al mediocampista. El seguimiento internacional se ha intensificado tras las últimas actuaciones del jugador, consolidado como titular indiscutido en el esquema del equipo brasileño.

El propio proceso de llegada de Noriega a Gremio contó con la intervención de figuras con experiencia en el fútbol sudamericano. Hernán Barcos, delantero y excompañero del peruano en Alianza Lima, relató en el programa Enfocados que recomendó su fichaje al gerente deportivo de Gremio: “Le dije ‘míralo a Noriega’, eso fue en diciembre o enero”, recordó, agregando que la operación se completó tras un partido de Copa Sudamericana y se resolvió en apenas 48 horas. Barcos también destacó la proyección internacional de Noriega y su potencial para ser referencia en la selección peruana, afirmando: “Creo que se irá a Europa pronto. Otro club brasileño lo quería y no lo dejaron ir y tiene algunos sondeos de Europa”.

El contexto del Grupo F y las implicancias del triunfo para Gremio

En un grupo apretado, el triunfo ante Deportivo Riestra se convierte en un respiro para Gremio, que recupera terreno y mantiene intactas sus aspiraciones de avanzar en el torneo continental. (Copa Sudamericana)

El triunfo ante Deportivo Riestra representa una recuperación crucial para Gremio, que había iniciado la Copa Sudamericana con una derrota por 1-0 ante Montevideo City Torque. El equipo brasileño necesitaba sumar puntos para no quedar relegado en la tabla del grupo y la victoria le permite mantenerse en la pelea por la clasificación a la siguiente ronda. Deportivo Riestra, por su parte, llegaba al encuentro tras igualar sin goles con Palestino y ocupaba el segundo puesto del grupo al inicio de la jornada.

A nivel local, Gremio venía de una serie de resultados poco favorables, incluyendo un empate sin goles ante Internacional y derrotas frente a Palmeiras y Vasco da Gama, lo que había generado preocupación en la afición y la directiva. El resultado ante Deportivo Riestra ofrece un respiro y refuerza la confianza en el plantel, especialmente en figuras como Noriega, cuyo desempeño ha sido reconocido tanto en el ámbito nacional como internacional.

La estrategia del cuerpo técnico se vio alterada por la expulsión de Nardoni en los primeros minutos del segundo tiempo, situación que obligó a redoblar esfuerzos en la contención y la transición defensiva. Noriega asumió un rol central en la recuperación y distribución del balón, participando en jugadas de riesgo como la asistencia a Pedro Gabriel, cuyo remate fue bloqueado por la defensa argentina. El cierre del partido, con el gol de Amuzu, selló una jornada que puede marcar un punto de inflexión para el equipo de Porto Alegre.

La proyección de Noriega

Entre rendimiento y proyección, Noriega construye un camino que podría llevarlo pronto a Europa, en medio de un mercado que valora su evolución y lo perfila como una inversión de alto nivel. (Gremio)

La consolidación de Erick Noriega en el mediocampo de Gremio refuerza su perfil como uno de los futbolistas peruanos con mayor proyección internacional en la actualidad. El interés de clubes europeos y la valoración establecida por la dirigencia brasileña posicionan al jugador como un potencial protagonista en el próximo mercado de transferencias. Si se concreta una venta por la cifra estipulada, se trataría de una de las operaciones más relevantes para un mediocampista peruano en los últimos años.

El seguimiento de emisarios extranjeros y la expectativa generada en torno al futuro de Noriega reflejan el impacto de sus actuaciones recientes, tanto en la Copa Sudamericana como en el torneo local. La continuidad de su rendimiento será clave para definir los próximos pasos en su carrera y para determinar el alcance de su influencia en la selección nacional de Perú y en el fútbol internacional.