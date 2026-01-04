Perú

Verano 2026: Conoce la lista de todas las playas saludables en Lima aptas para bañistas, según el Minsa

Según el análisis hecho por Digesa, Lima registra 41 balnearios en condiciones de salubridad adecuadas para recibir a visitantes. Lista de playas saludables se actualiza cada semana

Las playas de Lima suelen estar concurridas entre enero a marzo. (Foto: Andina)

Con el inicio de la temporada de verano 2026, el Ministerio de Salud y Digesa actualizaron el estado sanitario de las playas de Lima Metropolitana y, según la información de la plataforma oficial Verano Saludable, 41 balnearios han sido calificados como aptos y saludables para que los ciudadanos puedan disfrutar del mar, mientras que el resto no reúne los requisitos mínimos para su uso recreativo.

Los reportes de Digesa indican que varias playas en Lima Metropolitana fueron declaradas no saludables al no superar los criterios de evaluación, que contemplan la calidad microbiológica del agua, la limpieza del entorno y el estado de los servicios higiénicos. El Minsa advierte que estas deficiencias pueden intensificarse durante el verano, cuando la concurrencia aumenta de forma notable.

Solo 41 playas de Lima cuentan con la calificación de aptas y saludables para el verano 2026, según la información de la plataforma Verano Saludable.

Este balneario histórico, con siglos de tradición, invita a los visitantes a explorar su rico patrimonio cultural y disfrutar de sus apacibles playas, convirtiéndose en el refugio ideal para el descanso. (Allard Schmidt)

Esta lista se actualiza de manera constante y permite verificar el detalle de cada balneario con autorización sanitaria vigente. Entre las que pasaron la evaluación de Digesa se encuentran las siguientes playas por distrito:

Ancón

  • Playa Hermosa
  • Playa San Francisco Chico

Barranco

  • Playa Los Pavos
  • Playa Barranco
  • Playa Los Yuyos

Chorrillos

  • Playa Agua Dulce Norte B
  • Playa Pescadores
  • Playa La Sombrilla (Sector Chorrillos)

Miraflores

  • Playa Tres Picos
  • Playa La Pampilla II
  • Playa Miraflores
  • Playa Redondo II
  • Playa Redondo I
  • Playa Los Delfines
  • Playa Estrella

Punta Hermosa

  • Playa El Silencio
  • Playa Caballeros
  • Playa Punta Hermosa

Punta Negra

  • Playa Punta Negra

Santa María del Mar

  • Playa Santa María
  • Playa Embajadores

En el caso de la Provincia constitucional del Callao, las playas saludables son:

Callao

  • Playa Cantolao García García
  • Playa Cantolao Regatas Unión
  • Playa Cantolao Zona Naval
  • Playa Malecón Pardo

Otras playas en Lima:

Barranca

  • Playa Caleta Vidal
  • Playa Puerto Chico
  • Playa Miraflores
  • Playa Chorrillos

Cañete

  • Playa Puerto Viejo - San Antonio
  • Playa Cerro La Virgen
  • Playa León Dormido
  • Playa La Ensenada
  • Playa Bujama Sur
  • Playa Laguna Milagrosa
  • Playa Laguna Encantada
  • Playa Laguna Mellicera
  • Playa Las Salinas
  • Playa Pasamayito

Huaura

  • Playa Laguna Las Albuferas
  • Playa Las Liseras
  • Playa Tambo de Mora
  • Playa Los Viños
  • Playa Puerto Vegueta

¿Cómo se evalúan las playas saludables?

El proceso de evaluación, realizado por Digesa y el Minsa, revisa tres aspectos principales: la calidad microbiológica del agua, la limpieza visual y efectiva del entorno, y el funcionamiento adecuado de los servicios higiénicos. La revisión de estos factores es periódica y cualquier incumplimiento puede modificar la clasificación de una playa en la plataforma Verano Saludable.

Digesa incluye a Naplo entre las playas no salubles para los los bañistas. (Foto: Municipalidad de Pucusana)

Carlos Alva, ingeniero ambiental de la OEFA, explicó a La República que “ingresar a playas calificadas como no saludables por la Digesa puede significar exposición a coliformes fecales, Escherichia coli, Salmonella y otros coliformes totales. Estos agentes patógenos pueden provocar enfermedades gastrointestinales graves, infecciones dérmicas, otitis o conjuntivitis, especialmente en niños, adolescentes, gestantes y adultos mayores”.

Además, el Minsa advierte que las descargas residuales sin tratamiento y la acumulación de residuos sólidos —como plásticos, restos de comida y colillas de cigarro— favorecen la proliferación de vectores y microorganismos perjudiciales para la salud pública.

Las autoridades del Minsa y Digesa instan a la ciudadanía a consultar la plataforma Verano Saludable antes de planificar visitas a las playas de Lima Metropolitana durante la temporada festiva o los meses de verano. Subrayan la importancia de priorizar la salud pública y acudir solo a balnearios que cuenten con certificación sanitaria vigente.

