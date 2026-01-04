Verano 2026: Conoce la lista de todas las playas saludables en Lima aptas para bañistas, según el Minsa

Las playas de Lima suelen estar concurridas entre enero a marzo. (Foto: Andina)

Con el inicio de la temporada de verano 2026, el Ministerio de Salud y Digesa actualizaron el estado sanitario de las playas de Lima Metropolitana y, según la información de la plataforma oficial Verano Saludable, 41 balnearios han sido calificados como aptos y saludables para que los ciudadanos puedan disfrutar del mar, mientras que el resto no reúne los requisitos mínimos para su uso recreativo.

Los reportes de Digesa indican que varias playas en Lima Metropolitana fueron declaradas no saludables al no superar los criterios de evaluación, que contemplan la calidad microbiológica del agua, la limpieza del entorno y el estado de los servicios higiénicos. El Minsa advierte que estas deficiencias pueden intensificarse durante el verano, cuando la concurrencia aumenta de forma notable.

Este balneario histórico, con siglos de tradición, invita a los visitantes a explorar su rico patrimonio cultural y disfrutar de sus apacibles playas, convirtiéndose en el refugio ideal para el descanso. (Allard Schmidt)

Esta lista se actualiza de manera constante y permite verificar el detalle de cada balneario con autorización sanitaria vigente. Entre las que pasaron la evaluación de Digesa se encuentran las siguientes playas por distrito:

Ancón

Playa Hermosa

Playa San Francisco Chico

Barranco

Playa Los Pavos

Playa Barranco

Playa Los Yuyos

Chorrillos

Playa Agua Dulce Norte B

Playa Pescadores

Playa La Sombrilla (Sector Chorrillos)

Miraflores

Playa Tres Picos

Playa La Pampilla II

Playa Miraflores

Playa Redondo II

Playa Redondo I

Playa Los Delfines

Playa Estrella

Punta Hermosa

Playa El Silencio

Playa Caballeros

Playa Punta Hermosa

Punta Negra

Playa Punta Negra

Santa María del Mar

Playa Santa María

Playa Embajadores

En el caso de la Provincia constitucional del Callao, las playas saludables son:

Callao

Playa Cantolao García García

Playa Cantolao Regatas Unión

Playa Cantolao Zona Naval

Playa Malecón Pardo

Otras playas en Lima:

Barranca

Playa Caleta Vidal

Playa Puerto Chico

Playa Miraflores

Playa Chorrillos

Cañete

Playa Puerto Viejo - San Antonio

Playa Cerro La Virgen

Playa León Dormido

Playa La Ensenada

Playa Bujama Sur

Playa Laguna Milagrosa

Playa Laguna Encantada

Playa Laguna Mellicera

Playa Las Salinas

Playa Pasamayito

Huaura

Playa Laguna Las Albuferas

Playa Las Liseras

Playa Tambo de Mora

Playa Los Viños

Playa Puerto Vegueta

¿Cómo se evalúan las playas saludables?

El proceso de evaluación, realizado por Digesa y el Minsa, revisa tres aspectos principales: la calidad microbiológica del agua, la limpieza visual y efectiva del entorno, y el funcionamiento adecuado de los servicios higiénicos. La revisión de estos factores es periódica y cualquier incumplimiento puede modificar la clasificación de una playa en la plataforma Verano Saludable.

Digesa incluye a Naplo entre las playas no salubles para los los bañistas. (Foto: Municipalidad de Pucusana)

Carlos Alva, ingeniero ambiental de la OEFA, explicó a La República que “ingresar a playas calificadas como no saludables por la Digesa puede significar exposición a coliformes fecales, Escherichia coli, Salmonella y otros coliformes totales. Estos agentes patógenos pueden provocar enfermedades gastrointestinales graves, infecciones dérmicas, otitis o conjuntivitis, especialmente en niños, adolescentes, gestantes y adultos mayores”.

Además, el Minsa advierte que las descargas residuales sin tratamiento y la acumulación de residuos sólidos —como plásticos, restos de comida y colillas de cigarro— favorecen la proliferación de vectores y microorganismos perjudiciales para la salud pública.

Las autoridades del Minsa y Digesa instan a la ciudadanía a consultar la plataforma Verano Saludable antes de planificar visitas a las playas de Lima Metropolitana durante la temporada festiva o los meses de verano. Subrayan la importancia de priorizar la salud pública y acudir solo a balnearios que cuenten con certificación sanitaria vigente.