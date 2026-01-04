Perú

Municipalidad de Lima cambia el sentido de la Panamericana Sur por el retorno de vehículos desde las playas

Según la MML, el cambio temporal permitirá aumentar los carriles de acceso hacia Lima Metropolitana, facilitando el flujo durante las horas críticas de fin de año y los próximos domingos de la temporada de verano

Guardar

El sentido de circulación en un tramo de la Panamericana Sur cambiará temporalmente entre las 4:00 p.m. y las 8:00 p.m. de hoy, 4 de enero, para permitir el retorno masivo de vehículos hacia Lima, luego de las celebraciones por fin del año 2025.

Según lo informó la Municipalidad Metropolitana de Lima, esta medida será implementada entre la playa Santa María y el intercambio vial Atocongo, lo que ampliará a cinco carriles el tránsito norte, cuando usualmente solo hay tres.

La medida forma parte del Plan Verano 2026 y se repetirá todos los domingos durante los meses de enero, febrero, marzo, hasta el 5 de abril, en el mismo horario, ante el flujo de aproximadamente 150.000 vehículos que salieron de Lima en las festividades recientes.

El plan incluye patrullas, grúas, ambulancias, motocicletas, drones y un equipo de 60 inspectores de transporte, en coordinación con la Policía de Carreteras (Créditos: Canal N)

Para quienes se dirigen desde la ciudad hacia el sur, se establece un desvío en el kilómetro 35, utilizando un tramo alterno de la antigua Panamericana Sur entre el puente Arica y Santa María del Mar, hasta el kilómetro 50.

El despliegue contará con 25 vehículos de asistencia vial, 10 camionetas de serenazgo, 30 motocicletas, 12 grúas, dos ambulancias y 80 operarios de Emape, para atender emergencias en la ruta.

Se recuerda que la Central de Emergencias 939 561 906 está disponible para reportar incidentes y solicitar auxilio.

Las autoridades piden a los conductores revisar el estado del tránsito antes de viajar, evitar las horas de mayor congestión, comprobar el estado de su vehículo y respetar los límites de velocidad.

El plan incluye patrullas, grúas,
El plan incluye patrullas, grúas, ambulancias, motocicletas, drones y un equipo de 60 inspectores de transporte, en coordinación con la Policía de Carreteras - Créditos: Andina.

El general Manuel Vidarte, máximo responsable de Tránsito, Transporte y Seguridad Vial de la Policía Nacional, explicó que el despliegue involucra la instalación de treinta puntos de control fijos, la circulación de 50 patrulleros y la vigilancia de 30 motociclistas, además de la supervisión constante en 7 rutas principales hacia la zona costera. El personal policial también mantendrá la supervisión en puentes peatonales y vías alternas, como la Panamericana Antigua.

Vidarte advirtió sobre el preocupante balance de siniestros viales en la ciudad. “Lima Metropolitana suma 470 muertes por accidentes de tránsito este año (2025), sin tomar en cuenta Callao, Cañete ni Ancón. 41 de estos fallecimientos ocurrieron en el tramo entre Atocongo y Pucusana”, precisó el general. Ante estas cifras, insistió en la necesidad de que los conductores respeten los límites de velocidad, no ingieran bebidas alcohólicas antes de manejar y eviten el uso del celular mientras conducen.

La estrategia de seguridad para el verano también incluye la instalación de una estación de respuesta rápida, a cargo del comandante César García Lanfranco, jefe de la 24 Comandancia de Lima Sur del Cuerpo de Bomberos.

Esta base móvil, situada en La Oquera, contará con autobomba, unidad contra incendios y equipo de rescate, operando cada domingo hasta Semana Santa. El plan prevé el respaldo de estaciones locales en Punta Negra, Lurín, Pachacámac y Chilca, para garantizar atención inmediata ante cualquier emergencia en el corredor de playas.

Por otra parte, el alcalde Renzo Reggiardo recalcó que, tras la salida de la concesionaria Rutas de Lima a inicios de diciembre, no se cobrará peaje en la vía, cumpliendo así un mandato judicial vigente.

Temas Relacionados

Panamericana SurEmapePlan Verano 2026LimaMunicipalidad de Limaperu-noticias

Más Noticias

Rafael López Aliaga: JEE rechaza tachas y permite continuar en las Elecciones 2026

El órgano electoral sostuvo que la ONPE actuó dentro de sus competencias y que no se acreditó una infracción electoral en las primarias del partido

Rafael López Aliaga: JEE rechaza

Deportivo SOAN vs Olva Latino EN VIVO: partido definitorio por la permanencia y el pase a la segunda fase de la Liga Peruana de Vóley

Ambos equipos se enfrentan en un duelo decisivo por la fecha 11 de la Liga Peruana de Vóley: el ganador asegurará su permanencia y el pase a la segunda fase del torneo, mientras que el perdedor deberá luchar por no descender en el cuadrangular de revalidación.

Deportivo SOAN vs Olva Latino

Elecciones Generales 2026: 32 fórmulas presidenciales están oficialmente inscritas

El proceso inicia con una cifra sin precedentes y plantea una competencia que suma tanto históricos contendientes como agrupaciones emergentes

Elecciones Generales 2026: 32 fórmulas

Trabajadora de hotel de Tarapoto rompe su silencio luego de ser despedida por broma de Cristorata: “Todo fue mi culpa”

La joven se pronunció en sus redes sociales y se disculpó con lo sucedido, sin embargo, explicó que los nervios del momento le juraron una mala pasada

Trabajadora de hotel de Tarapoto

Cuadrangular de Liga Peruana de Vóley 2025/2026: equipos confirmados que disputarán los partidos de revalidación para evitar el descenso

Ya hay tres clubes que pelearán por mantenerse o subir a la máxima categoría. Este domingo 4 de enero se definirá al último

Cuadrangular de Liga Peruana de
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Rafael López Aliaga: JEE rechaza

Rafael López Aliaga: JEE rechaza tachas y permite continuar en las Elecciones 2026

Elecciones Generales 2026: 32 fórmulas presidenciales están oficialmente inscritas

Elecciones Regionales y Municipales 2026: JNE anuncia fechas límite para la renuncia de funcionarios públicos que quieran postular

Critican a Sigrid Bazán por mensaje en contra de la captura de Nicolás Maduro: “Hablas desde el privilegio”

Capturaron a Nicolás Maduro en Venezuela: así reaccionaron congresistas y políticos peruanos

ENTRETENIMIENTO

Trabajadora de hotel de Tarapoto

Trabajadora de hotel de Tarapoto rompe su silencio luego de ser despedida por broma de Cristorata: “Todo fue mi culpa”

Mario Hart se une a celebración de Korina Rivadeneira tras caída de Nicolás Maduro: “Qué felicidad Venezuela”

Paco Bazán se retracta de haber hecho público su celibato: “Es real, pero no debí decirlo”

Jaime Bayly celebra la captura de Nicolás Maduro y revela detalles desconocidos: “Esto iba a llevarse a cabo en Nochebuena”

Jorge Luna y Ricardo Mendoza anuncian importante cambio en Hablando Huevadas

DEPORTES

Deportivo SOAN vs Olva Latino

Deportivo SOAN vs Olva Latino EN VIVO: partido definitorio por la permanencia y el pase a la segunda fase de la Liga Peruana de Vóley

Cuadrangular de Liga Peruana de Vóley 2025/2026: equipos confirmados que disputarán los partidos de revalidación para evitar el descenso

A qué hora juega Alianza Lima vs Regatas Lima HOY: partido por la fecha 11 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Universitario ganó 3-0 a Wanka y se consolida como único líder al cierre de la Fase 1 de la Liga Peruana de vóley 2025/2026

San Martín tuvo agónico triunfo 3-2 ante Kazoku No Perú en el cierre de la fase 1 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026