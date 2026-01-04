Municipalidad de Lima cambia el sentido de la Panamericana Sur por el retorno de vehículos desde las playas

El sentido de circulación en un tramo de la Panamericana Sur cambiará temporalmente entre las 4:00 p.m. y las 8:00 p.m. de hoy, 4 de enero, para permitir el retorno masivo de vehículos hacia Lima, luego de las celebraciones por fin del año 2025.

Según lo informó la Municipalidad Metropolitana de Lima, esta medida será implementada entre la playa Santa María y el intercambio vial Atocongo, lo que ampliará a cinco carriles el tránsito norte, cuando usualmente solo hay tres.

La medida forma parte del Plan Verano 2026 y se repetirá todos los domingos durante los meses de enero, febrero, marzo, hasta el 5 de abril, en el mismo horario, ante el flujo de aproximadamente 150.000 vehículos que salieron de Lima en las festividades recientes.

El plan incluye patrullas, grúas, ambulancias, motocicletas, drones y un equipo de 60 inspectores de transporte, en coordinación con la Policía de Carreteras (Créditos: Canal N)

Para quienes se dirigen desde la ciudad hacia el sur, se establece un desvío en el kilómetro 35, utilizando un tramo alterno de la antigua Panamericana Sur entre el puente Arica y Santa María del Mar, hasta el kilómetro 50.

El despliegue contará con 25 vehículos de asistencia vial, 10 camionetas de serenazgo, 30 motocicletas, 12 grúas, dos ambulancias y 80 operarios de Emape, para atender emergencias en la ruta.

Se recuerda que la Central de Emergencias 939 561 906 está disponible para reportar incidentes y solicitar auxilio.

Las autoridades piden a los conductores revisar el estado del tránsito antes de viajar, evitar las horas de mayor congestión, comprobar el estado de su vehículo y respetar los límites de velocidad.

El general Manuel Vidarte, máximo responsable de Tránsito, Transporte y Seguridad Vial de la Policía Nacional, explicó que el despliegue involucra la instalación de treinta puntos de control fijos, la circulación de 50 patrulleros y la vigilancia de 30 motociclistas, además de la supervisión constante en 7 rutas principales hacia la zona costera. El personal policial también mantendrá la supervisión en puentes peatonales y vías alternas, como la Panamericana Antigua.

Vidarte advirtió sobre el preocupante balance de siniestros viales en la ciudad. “Lima Metropolitana suma 470 muertes por accidentes de tránsito este año (2025), sin tomar en cuenta Callao, Cañete ni Ancón. 41 de estos fallecimientos ocurrieron en el tramo entre Atocongo y Pucusana”, precisó el general. Ante estas cifras, insistió en la necesidad de que los conductores respeten los límites de velocidad, no ingieran bebidas alcohólicas antes de manejar y eviten el uso del celular mientras conducen.

La estrategia de seguridad para el verano también incluye la instalación de una estación de respuesta rápida, a cargo del comandante César García Lanfranco, jefe de la 24 Comandancia de Lima Sur del Cuerpo de Bomberos.

Esta base móvil, situada en La Oquera, contará con autobomba, unidad contra incendios y equipo de rescate, operando cada domingo hasta Semana Santa. El plan prevé el respaldo de estaciones locales en Punta Negra, Lurín, Pachacámac y Chilca, para garantizar atención inmediata ante cualquier emergencia en el corredor de playas.

Por otra parte, el alcalde Renzo Reggiardo recalcó que, tras la salida de la concesionaria Rutas de Lima a inicios de diciembre, no se cobrará peaje en la vía, cumpliendo así un mandato judicial vigente.