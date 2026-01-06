Verano 2026: Solo 24 playas del norte del Perú fueron consideradas como saludables y aptas para bañistas, según el Minsa

Zorritos, la playa de Tumbes que combina mar cálido, pesca artesanal y pozos termales. (Foto: Difusión)

Con el inicio de la temporada de verano 2026, el Ministerio de Salud y Digesa actualizaron el estado sanitario de las playas de las regiones que se encuentran al norte de Lima y, según la información de la plataforma oficial Verano Saludable, solo 24 balnearios han sido calificados como aptos y saludables para que los ciudadanos de esas regiones o que viajen hacia el norte del país puedan disfrutar del mar, mientras que el resto no reúne los requisitos mínimos para su uso recreativo.

Los reportes de Digesa indican que varias playas al norte del Perú fueron declaradas no saludables al no superar los criterios de evaluación, que contemplan la calidad microbiológica del agua, la limpieza del entorno y el estado de los servicios higiénicos. El Minsa advierte que estas deficiencias pueden intensificarse durante la temporada de verano, cuando la concurrencia aumenta de forma notable.

Al 6 de enero, solo 24 playas de las regiones al norte del Perú cuentan con la calificación de aptas y saludables para el verano 2026, según la información de la plataforma ‘Verano Saludable’ del Ministerio de Salud.

Con olas perfectas para el surf y opciones para todos los gustos, Máncora es el lugar ideal para los amantes del mar y quienes buscan un verano lleno de energía. (Andina)

Esta lista se actualiza de manera constante y permite verificar el detalle de cada balneario con autorización sanitaria vigente. Entre las que pasaron la evaluación de Digesa se encuentran las siguientes playas por distrito:

Región Tumbes:

Playa Zorritos Playa Punta Sal Playa Cancas Playa Punta Mero

Región Piura:

Playa Máncora Playa Los Órganos Playa Cabo Blanco Playa Punta Lobitos Playa San Pedro Playa Yacila Playa El Ñuro Playa Las Palmeras de Colán

Región La Libertad:

Playa Malecón Grau Playa Puemape Centro Playa Puemape Norte

Región Áncash:

Playa Tuquillo Playa Tortugas Playa Los Chimus Playa Vesique Playa Dorado Playa Enrocado Playa La Gramita Playa Caleta Colorada Playa Las Conchuelas

El Ñuro: la playa de Piura donde las tortugas marinas conviven con la pesca artesanal. (Foto: Difusión)

¿Cómo se evalúan las playas saludables?

El proceso de evaluación, realizado por Digesa y el Minsa, revisa tres aspectos principales: la calidad microbiológica del agua, la limpieza visual y efectiva del entorno, y el funcionamiento adecuado de los servicios higiénicos. La revisión de estos factores es periódica y cualquier incumplimiento puede modificar la clasificación de una playa en la plataforma Verano Saludable.

Carlos Alva, ingeniero ambiental de la OEFA, explicó a La República que “ingresar a playas calificadas como no saludables por la Digesa puede significar exposición a coliformes fecales, Escherichia coli, Salmonella y otros coliformes totales. Estos agentes patógenos pueden provocar enfermedades gastrointestinales graves, infecciones dérmicas, otitis o conjuntivitis, especialmente en niños, adolescentes, gestantes y adultos mayores”.

Además, el Minsa advierte que las descargas residuales sin tratamiento y la acumulación de residuos sólidos —como plásticos, restos de comida y colillas de cigarro— favorecen la proliferación de vectores y microorganismos perjudiciales para la salud pública.

Las autoridades del Minsa y Digesa instan a la ciudadanía a consultar la plataforma Verano Saludable antes de planificar visitas a las playas del norte del Perú y de Lima Metropolitana durante la temporada de verano. Subrayan la importancia de priorizar la salud pública y acudir solo a balnearios que cuenten con certificación sanitaria vigente.