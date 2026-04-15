Perú

Corazón Serrano conquista el Kaseya Center de la mano de Sergio George y da un salto histórico en la música latina

El legendario productor apostó por el talento de Corazón Serrano en el especial de ViX Música, logrando que la agrupación femenina conquiste a nuevos públicos y emocione a la escena latina con su cumbia auténtica

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Corazón Serrano y Sergio George
Sergio George impulsa la cumbia peruana al escenario global al seleccionar a Corazón Serrano para su especial 'El sonido de una leyenda'. (Difusión)

El reconocido productor musical Sergio George ha marcado un hito para la cumbia peruana al llevar aCorazón Serranoal escenario global en el especial ‘Sergio George: el sonido de una leyenda’, transmitido por ViX Música - All Access. Este evento, que repasó la trayectoria del multipremiado productor y su impacto en la industria latina, se convirtió en una vitrina sin precedentes para la agrupación piurana, que compartió cartel con el productor de leyendas como Celia Cruz, Marc Anthony y Willy Colón.

La inclusión de Corazón Serrano en este especial internacional no fue casual. Sergio George, conocido por su olfato para descubrir talentos y convertirlos en referentes globales, apostó por la cumbia peruana como una de las expresiones musicales con mayor potencial de expansión en el continente.

“Perú es mi segunda casa, grabo mis cosas en Lima”, declaró el productor, dejando en claro la estrecha relación que mantiene con el país y su industria musical. “Decidí trabajar con ellas porque son talentosas, cantan cumbia y tienen algo especial. Me contacté con ellas y las traje para el show”, explicó George, resaltando la autenticidad y fuerza escénica de la agrupación femenina.

Corazón Serrano y Sergio George
Corazón Serrano comparte escenario en ViX Música con íconos internacionales, mostrando el auge de la cumbia peruana. (Difusión)

Un momento histórico para la cumbia peruana

La participación de Corazón Serrano en el show ‘All Access’ no solo fue un logro para el grupo, sino también para la música popular peruana. El especial, grabado en el imponente Kaseya Center, permitió que la cumbia del norte del Perú llegara a nuevos públicos, consolidando el avance del género en la escena internacional.

Las integrantes de Corazón Serrano no ocultaron su emoción por este salto sin precedentes. Briela, una de las voces principales, destacó la magnitud del momento: “Ha sido un momento histórico para todas nosotras el hecho de haber compartido en un escenario tan imponente y grande como el Kaseya Center al lado de una eminencia musical como Sergio George, quiennos da una señal de que estamos listas para que nuestra música cruce fronteras”.

Susana Alvarado, otra de las figuras del grupo, compartió su orgullo tras la experiencia: “Fue increíble, ya que compartir escenario con artistas con tanta trayectoria a nivel mundial ha sido realmente un orgullo para nosotras”. Por su parte, Kiara Lozano recordó la energía del público y el entusiasmo que generó la cumbia peruana: “El hecho de ser ovacionadas, de que nos hayan pedido otra canción, ha sido una experiencia muy linda que no vamos a olvidar definitivamente”.

Las integrantes de Corazón Serrano y el aclamado productor Sergio George comparten sus emociones y anécdotas tras su exitosa presentación en el imponente Kaseya Center. Una noche que marca un hito en su carrera. Video: Corazón Serrano

Las integrantes de Corazón Serrano y el aclamado productor Sergio George comparten sus emociones y anécdotas tras su exitosa presentación en el imponente Kaseya Center. Una noche que marca un hito en su carrera. Video: Corazón Serrano

El respaldo de una leyenda y la apertura de nuevas puertas

El especial de ViX Música no solo repasó la carrera de Sergio George como arquitecto de éxitos para artistas de la talla de Celia Cruz, Marc Anthony, Luis Enrique y Willy Colón, sino que también mostró el proceso creativo, los ensayos y la conexión entre los artistas que formaron parte del espectáculo.

En ese contexto, la presencia de Corazón Serrano representó un reconocimiento al talento peruano y una apuesta concreta por su internacionalización. ‘All Access - Sergio George’ se convirtió en una ventana clave para que la cumbia peruana fuera vista y valorada en una plataforma global.

El acceso exclusivo a los ensayos, la interacción entre artistas y el detrás de escena permitió al público conocer el profesionalismo y la pasión que distingue al grupo. Para la industria musical, este paso representa la validación de la cumbia peruana como un producto exportable, capaz de conquistar escenarios y audiencias fuera del país.

Corazón Serrano y Sergio George
La participación de Corazón Serrano en el Kaseya Center destaca el potencial de exportación de la cumbia del norte del Perú. (Difusión)

ViX Música y Univisión, responsables de la transmisión, reafirmaron su compromiso de llevar contenidos auténticos y conectar a las audiencias con historias y sonidos que trascienden fronteras, consolidando su papel como plataformas clave para la música latina.

Un futuro promisorio para Corazón Serrano y la cumbia peruana

El impacto de la participación de Corazón Serrano en el especial de Sergio George ya se siente en el ámbito local. El grupo, con más de 30 años de trayectoria y un historial de éxitos que ha marcado generaciones, ahora mira hacia el futuro con renovado optimismo. El espaldarazo de George y la ovación internacional consolidan a la agrupación como embajadora de la cumbia peruana y abren posibilidades para próximas giras y colaboraciones fuera del país.

Corazón Serrano y Sergio George
La actuación de Corazón Serrano en el especial de Sergio George representa un reconocimiento al talento peruano y a su proyección internacional. (Difusión)

La experiencia en el Kaseya Center y la recepción del público internacional marcan un antes y un después para la banda y para el género. La cumbia peruana, con sus raíces profundas y su capacidad de adaptación, se posiciona como una de las expresiones musicales más vivas y prometedoras de la región.

Sergio George, por su parte, reafirma su apuesta por el talento peruano, dejando la puerta abierta para seguir produciendo y difundiendo la música de Corazón Serrano a nivel global.

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