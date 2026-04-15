Coquimbo Unido golpeó nuevamente a Universitario en Copa Libertadores 2026: anotación de Nicolás Johansen nada más iniciando el complemento

Nicolás Johansen apareció por el segundo palo y logró aumentar el marcador en el estadio Monumental - Crédito: ESPN.

Un atribulado y desconcertado Universitario de Deportes se vio reducido, literalmente, a la nada en su encuentro contra Coquimbo Unido, que tan solo tenía la etiqueta de campeón de Chile para presentarse en el estadio Monumental. Sin mayor historia de peso, contra todo pronóstico, los visitantes se impusieron a los ‘cremas’ con un golpe definitivo saldado por su goleador Nicolás Johansen.

Nada más arrancando el segundo tiempo, el delantero argentino se hizo cargo del 2-0 de cierre de la contienda arrojándose hacia delante para hacer fértil el servicio del extremo Benjamín Chandía, cuya velocidad dejó muy mal parado en el cierre al recién ingresado César Inga.

La noche en el estadio Monumental tuvo un giro inesperado cuando Coquimbo Unido abrió el marcador frente a Universitario con su público de lado. Cristián Zavala, sin marca y en el área rival, conectó de cabeza un centro a los 14 minutos, superando al portero y firmando el 1-0. La defensa local quedó descolocada, lo que permitió que el atacante chileno rematara con comodidad.

Este tanto generó desconcierto en las filas de la escuadra liderada por el español Javier Rabanal, que había comenzado el partido con intensidad. El resultado parcial puso en aprietos al conjunto peruano en la segunda fecha de la Copa Libertadores.

Histórico campeón

La consagración de Coquimbo Unido como campeón del fútbol chileno en 2025 marcó uno de los hitos más sorprendentes y celebrados del deporte nacional. El cuadro ‘pirata’ logró su primer título de Primera División tras más de seis décadas de historia, coronando una campaña extraordinaria y casi irrepetible.

El momento decisivo llegó el 2 de noviembre, cuando Coquimbo Unido derrotó por 2-0 a Unión La Calera, en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso, desatando la euforia de miles de hinchas que colmaron el recinto. Aquella victoria selló matemáticamente el campeonato, incluso con varias fechas por disputarse, reflejo de la amplia superioridad mostrada durante toda la temporada.

El equipo dirigido, por aquel entonces, por Esteban González destacó por su solidez colectiva, intensidad y eficacia. Figuras como Cecilio Waterman y Matías Palavecino fueron clave en una campaña que superó el 80% de rendimiento y alcanzó cifras históricas en el torneo. Además, el conjunto logró vencer a todos sus rivales, algo inusual en el fútbol chileno moderno.

Más allá de los números, se resaltó el valor simbólico del título: un equipo de región que rompió la hegemonía de los grandes clubes de Santiago y reconfiguró el mapa del fútbol nacional. Así, Coquimbo Unido no solo levantó su primera copa, sino que escribió la página más gloriosa de su historia.

Aventura Libertadores

Grupo B | Fecha 3: Coquimbo Unido vs Deportes Tolima | 28 de abril | 23:00 (hora Argentina)

Grupo B | Fecha 4: Coquimbo Unido vs Universitario de Deportes: 7 de mayo - 21:00 (hora Argentina)

Grupo B | Fecha 5: Deportes Tolima vs Coquimbo Unido | 19 de mayo | 19:00 (hora Argentina)

Grupo B | Fecha 6: Club Nacional vs Coquimbo Unido | 26 de mayo - 21:30 (hora Argentina)