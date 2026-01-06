Sin filas ni trámites en colegios: matrícula en escuelas públicas de Lima se hará solo por vía digital

El Ministerio de Educación de Perú reafirma una decisión clave para el próximo proceso escolar en Lima Metropolitana. La matrícula para estudiantes de instituciones públicas se realizará de forma íntegra en un entorno digital, sin atención presencial y sin filas en los colegios. La medida apunta a ordenar el acceso a las vacantes, fortalecer la transparencia del proceso y reducir riesgos para las familias que, en años previos, acudían a las sedes educativas en busca de información o cupos.

La confirmación llega en un contexto de organización previa al inicio del calendario escolar. La autoridad educativa precisa que el registro de estudiantes nuevos, reingresantes o por traslado se concretará solo a través del portal oficial www.matriculadigital.pe. El énfasis recae en el carácter exclusivo de esta vía virtual y en la necesidad de que los hogares sigan únicamente la información difundida por canales institucionales. En palabras de la propia cartera educativa, el sistema digital constituye el único mecanismo válido para acceder a una vacante en la capital.

Dentro de este marco, el director general de Calidad de la Gestión Escolar, Luis Quintanilla, subraya el mensaje central dirigido a madres y padres. “La matrícula en las instituciones educativas públicas de Lima Metropolitana es 100 % digital. No es necesario que las familias acudan a los colegios ni realicen colas, ya que todo el proceso se realiza de manera virtual a través de la plataforma oficial del Ministerio de Educación”, expresó. La declaración marca el tono de la política actual y orienta las acciones que se desarrollarán desde el 19 de enero.

Proceso digital desde el 19 de enero

Minedu confirma que la matrícula escolar 2026 en Lima Metropolitana será 100 % digital y sin atención presencial

El proceso denominado Matrícula Digital 2026 inicia el 19 de enero y se ejecuta por medio del portal oficial mencionado, definido como el único canal autorizado para el registro. Las unidades de gestión educativa local de Lima Metropolitana integran el sistema y reciben solicitudes por esa vía, sin excepciones. La autoridad recuerda que cualquier trámite fuera de la plataforma carece de validez y puede generar confusión en las familias.

El diseño del proceso prioriza claridad y simplicidad. Cada apoderado puede ingresar los datos del estudiante, confirmar la modalidad de ingreso y remitir la solicitud sin desplazamientos físicos. La plataforma establece pasos definidos y notifica el avance del registro. Con ello, el Ministerio busca un acceso ordenado a las vacantes y una distribución acorde con la disponibilidad de cada institución educativa pública.

La orientación oficial también indica que el trámite no tiene costo. El mensaje insiste en que la matrícula es gratuita y que no existe atención presencial para este proceso en las escuelas de la capital. La recomendación para las familias es revisar la información publicada en el portal y en los canales institucionales del sector antes de completar el registro.

Con el inicio del periodo previo al 19 de enero, el Ministerio de Educación inició acciones de supervisión en colegios de distintos distritos de Lima Metropolitana. El objetivo es verificar que las instituciones informen de forma clara a la comunidad educativa sobre el carácter digital del proceso y sobre la prohibición de trámites presenciales para la obtención de vacantes.

Los equipos del sector visitan locales escolares, revisan avisos informativos y recogen consultas de familias. La labor apunta a reducir la desinformación y a evitar concentraciones en los ingresos de los colegios. La estrategia incluye coordinación con direcciones y UGEL para asegurar mensajes coherentes y oportunos en cada territorio de la capital.

La supervisión también busca reforzar la transparencia del proceso. El Ministerio recuerda que la matrícula no puede vincularse a pagos, adquisición obligatoria de uniformes o compra de útiles. Toda condición adicional resulta irregular y debe reportarse a la UGEL correspondiente. Con ese recordatorio, el sector procura proteger a las familias frente a prácticas contrarias a la normativa.

Recomendaciones para familias y denuncias

Minedu confirma que la matrícula escolar 2026 en Lima Metropolitana será 100 % digital y sin atención presencial

El sector educativo exhorta a madres y padres a mantener la calma y a guiarse solo por información oficial. El portal www.matriculadigital.pe concentra las solicitudes desde el 19 de enero y define los pasos del registro. Cualquier duda puede canalizarse por medios institucionales de las UGEL o del propio Ministerio, sin necesidad de asistir a los colegios.

Asimismo, se invita a reportar posibles irregularidades en el proceso. Si alguna institución pública condiciona la matrícula a pagos, donaciones o compras obligatorias, la familia puede presentar una denuncia ante la UGEL de su zona. El Ministerio indica que cada reporte recibe atención y que la normativa protege el derecho de los estudiantes a un acceso educativo sin requisitos económicos adicionales.

Con estas medidas, la cartera educativa consolida un esquema de matrícula digital para Lima Metropolitana y refuerza la orientación dirigida a la comunidad escolar, siempre con énfasis en el uso exclusivo de la plataforma oficial y en la eliminación de trámites presenciales para la obtención de vacantes.