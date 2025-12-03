Minedu oficializa calendario del año escolar 2026: ¿Cuándo comenzarán las clases?

colegio - inicio de clases

El Ministerio de Educación (Minedu) estableció el calendario del año escolar 2026, por medio de la resolución ministerial N° 501–2025. Por medio de este documento, comparten los lineamientos que tendrá el sector el próximo año.

Además, se especifican datos como las vacaciones escolares, las fechas de gestión para los maestros, entre otros. El último día de clases para este año será el próximo viernes 19 de diciembre. A partir de esa fecha los menores le dirán adiós al colegio.

Estos recesos permiten a los estudiantes y profesores contar con un lapso para actividades recreativas, cursos de verano y preparación académica antes del reinicio de labores escolares.

Año escolar 2025: conoce cuándo inicia las clases en colegios públicos| Andina

¿Cuándo inician las clases?

Las clases escolares del 2026 iniciarán el 16 de marzo. Esto significa que los estudiantes tendrán todo un trimestre para realizar otras actividades. En el caso de los docentes, el primer bloque de semana de gestión comienza el 2 de marzo.

El Minedu estableció el inicio de clases del próxdimo año. Foto: Minedu

Calendario completo

El ministerio también publicó el calendario completo, donde se puede apreciar los cuatro bloques de lecciones que habrá el próximo año. A continuación, el detalle:

Primer bloque de clases (2 semanas): del 16 de marzo al 15 de mayo

Segundo bloque de clases (9 semanas): del 25 de mayo al 24 de julio

Tercer bloque de clases (9 semanas): del 10 de agosto al 9 de octubre

Cuarto bloque de clases (9 semanas): del 19 de octubre al 18 de diciembre

En el caso de los profesores, deberán estar atentos a las semanas de gestión, que son las siguientes:

Primer bloque de gestión (2 semanas): del 2 al 13 de marzo

Segundo bloque de gestión (1 semana): del 18 al 22 de mayo

Tercer bloque de gestión (2 semanas): del 27 de julio al 7 de agosto

Cuarto bloque de gestión (1 semana): del 12 al 16 de octubre

Quinto bloque de gestión (2 semanas): del 21 al 31 de diciembre

Las altas temperaturas en Perú, particularmente en la región de Piura, están generando preocupación a medida que se aproxima el inicio del año escolar 2024. (GEC)

Detalles del 2025

El Ministerio de Educación fijó para el viernes 19 de diciembre el cierre oficial del año escolar 2025 en todos los colegios del país. Esta fecha marcará el término de las actividades académicas para los estudiantes de educación básica, quienes tendrán seis días más de vacaciones en comparación al receso de verano anterior. La medida resulta especialmente relevante para las familias que buscan anticipar la organización del tiempo libre de los escolares.

El año académico estuvo estructurado en 36 semanas lectivas, distribuidas en cuatro bloques. A estos se sumaron ocho semanas de gestión institucional, desarrolladas en cinco periodos, en las que docentes y personal administrativo se enfocaron en la planificación, evaluación y actualización de estrategias educativas. Entre cada bloque lectivo se intercalaron espacios de gestión que facilitaron el seguimiento académico y la organización interna de los colegios.

El trabajo de los docentes no concluye con el término de clases para los estudiantes. El calendario oficial contempla el último bloque de gestión del 22 al 31 de diciembre. Durante ese periodo, el profesorado debe completar tareas de cierre, informes y proyecciones para el inicio del ciclo siguiente, asegurando así una transición ordenada al año escolar 2026.