Perú

Minedu oficializa calendario del año escolar 2026: ¿Cuándo comenzarán las clases?

El viernes 19 de diciembre, terminarán las clases en colegios de todo el país y marcará el inicio de las vacaciones de verano, donde los menores podrán disfrutar de diversas actividades

Guardar
colegio - inicio de clases
colegio - inicio de clases

El Ministerio de Educación (Minedu) estableció el calendario del año escolar 2026, por medio de la resolución ministerial N° 501–2025. Por medio de este documento, comparten los lineamientos que tendrá el sector el próximo año.

Además, se especifican datos como las vacaciones escolares, las fechas de gestión para los maestros, entre otros. El último día de clases para este año será el próximo viernes 19 de diciembre. A partir de esa fecha los menores le dirán adiós al colegio.

Estos recesos permiten a los estudiantes y profesores contar con un lapso para actividades recreativas, cursos de verano y preparación académica antes del reinicio de labores escolares.

Año escolar 2025: conoce cuándo
Año escolar 2025: conoce cuándo inicia las clases en colegios públicos| Andina

¿Cuándo inician las clases?

Las clases escolares del 2026 iniciarán el 16 de marzo. Esto significa que los estudiantes tendrán todo un trimestre para realizar otras actividades. En el caso de los docentes, el primer bloque de semana de gestión comienza el 2 de marzo.

El Minedu estableció el inicio
El Minedu estableció el inicio de clases del próxdimo año. Foto: Minedu

Calendario completo

El ministerio también publicó el calendario completo, donde se puede apreciar los cuatro bloques de lecciones que habrá el próximo año. A continuación, el detalle:

  • Primer bloque de clases (2 semanas): del 16 de marzo al 15 de mayo
  • Segundo bloque de clases (9 semanas): del 25 de mayo al 24 de julio
  • Tercer bloque de clases (9 semanas): del 10 de agosto al 9 de octubre
  • Cuarto bloque de clases (9 semanas): del 19 de octubre al 18 de diciembre

En el caso de los profesores, deberán estar atentos a las semanas de gestión, que son las siguientes:

  • Primer bloque de gestión (2 semanas): del 2 al 13 de marzo
  • Segundo bloque de gestión (1 semana): del 18 al 22 de mayo
  • Tercer bloque de gestión (2 semanas): del 27 de julio al 7 de agosto
  • Cuarto bloque de gestión (1 semana): del 12 al 16 de octubre
  • Quinto bloque de gestión (2 semanas): del 21 al 31 de diciembre
Las altas temperaturas en Perú,
Las altas temperaturas en Perú, particularmente en la región de Piura, están generando preocupación a medida que se aproxima el inicio del año escolar 2024. (GEC)

Detalles del 2025

El Ministerio de Educación fijó para el viernes 19 de diciembre el cierre oficial del año escolar 2025 en todos los colegios del país. Esta fecha marcará el término de las actividades académicas para los estudiantes de educación básica, quienes tendrán seis días más de vacaciones en comparación al receso de verano anterior. La medida resulta especialmente relevante para las familias que buscan anticipar la organización del tiempo libre de los escolares.

El año académico estuvo estructurado en 36 semanas lectivas, distribuidas en cuatro bloques. A estos se sumaron ocho semanas de gestión institucional, desarrolladas en cinco periodos, en las que docentes y personal administrativo se enfocaron en la planificación, evaluación y actualización de estrategias educativas. Entre cada bloque lectivo se intercalaron espacios de gestión que facilitaron el seguimiento académico y la organización interna de los colegios.

El trabajo de los docentes no concluye con el término de clases para los estudiantes. El calendario oficial contempla el último bloque de gestión del 22 al 31 de diciembre. Durante ese periodo, el profesorado debe completar tareas de cierre, informes y proyecciones para el inicio del ciclo siguiente, asegurando así una transición ordenada al año escolar 2026.

Temas Relacionados

MineduVacaciones de veranoAño escolar 2026Año escolar 2025peru-noticias

Más Noticias

Entradas gratuitas para los partidos de Perú en vóley femenino: cómo conseguir tickets de los Juegos Bolivarianos 2025

La selección nacional sub 19, dirigida por Antonio Rizola, inicia su participación en la competencia. Descubre cómo conseguir boletos para ver los duelos en el Coliseo Eduardo Dibós

Entradas gratuitas para los partidos

Rafael Belaunde aclara si continuará como precandidato presidencial tras atentado a balazos: “La vida continúa”

El político señaló que, a partir del 23 de diciembre, contará con seguridad del Estado, aunque mientras tanto se encargará de su propio resguardo

Rafael Belaunde aclara si continuará

Selva peruana bajo alerta: lluvias intensas activan alerta roja ante riesgo extremo de activación de quebradas

El Senamhi advirtió la ocurrencia precipitaciones intensas y riesgo de activación de quebradas, lo que podría provocar desbordes, huaicos y daños en viviendas e infraestructura en varias regiones amazónicas

Selva peruana bajo alerta: lluvias

Hernán Barcos firmó un mural dedicado a su imagen en La Victoria cumpliendo el sueño de una familia aficionada por Alianza Lima

El ‘Pirata’ se acercó a la fachada de una vivienda aliancista que le rinde tributo junto a otras glorias del club. A manera de agradecimiento, dejó su rúbrica en la obra urbana

Hernán Barcos firmó un mural

Sunedu busca endurecer las reglas de calidad para la educación virtual y semipresencial en universidades

Se ha publicado el proyecto de reglamento que fija criterios mínimos para programas a distancia y semipresenciales, y se abrió una consulta pública para recibir aportes de universidades y ciudadanos

Sunedu busca endurecer las reglas
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

JNJ abre investigación contra el

JNJ abre investigación contra el fiscal Henry Amenábar tras ser detenido con presunto soborno

Kenji Fujimori, molesto, ratifica su rechazo a Keiko y a cualquier candidato al 2026: “La política apesta, no me jod*n”

Caso Betssy Chávez: Perú sugiere fijar lineamientos y mayor transparencia cuando un Estado otorgue asilo diplomático

Ministro del Interior afirma que toda la frontera Perú - Chile tiene luces y está cubierta por la Policía Nacional

Susel Paredes defiende trayectoria de Delia Espinoza: “Es una abogada que sí hizo su tesis”

ENTRETENIMIENTO

La cumbia peruana conquista Spotify

La cumbia peruana conquista Spotify Wrapped: Grupo 5, Corazón Serrano y Agua Marina entre los favoritos del Top Artistas Perú 2025

A puertas de las elecciones, Gabriel Calvo y Pablo Saldarriaga lanzan ‘El Primer Damo’, una sátira política

Jorge Luna celebra que ganó dos Récords Guinness: “Un sueño más cumplido”

Samantha Batallanos se molesta con Magaly Medina por exponer fachada de su Penthouse: “Me dio susto”

Gisela Valcárcel comparte abrazo con Susana Umbert y saludó de beso a Karla Tarazona tras regresar a Panamericana

DEPORTES

Hernán Barcos firmó un mural

Hernán Barcos firmó un mural dedicado a su imagen en La Victoria cumpliendo el sueño de una familia aficionada por Alianza Lima

Partidos de hoy, miércoles 3 de diciembre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

Pedro García criticó a Alianza Lima por no renovar a Hernán Barcos tras gol ante Sporting Cristal: “No se consideró que es el solucionador de probemas”

Así se resolvió el contrato de Christian Cueva con Emelec: rápido acuerdo, primas por pagar y futuro incierto

Sorteo del Mundial 2026: día, hora y canal TV en Perú del evento de selecciones organizado por FIFA