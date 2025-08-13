Arequipa cumple 485 años: historia de la ‘Ciudad Blanca’ y por qué fue declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO

Historia de Arequipa que cumplirá un uevo aniversario de fundación | YouTube

Arequipa no solo es una de las ciudades más bellas y visitadas del Perú, también es una de las más rebeldes y resilientes. Fundada el 15 de agosto de 1540 por el capitán Garci Manuel de Carbajal, la ‘Ciudad Blanca’ ha sido escenario de terremotos devastadores, convulsiones políticas, rebeliones civiles y resistencias frente al centralismo limeño. Hoy, a pocos días de cumplir 485 años de su fundación, mantiene una identidad única, forjada entre la piedra de sillar, la cultura mestiza y un marcado orgullo regional que ha desafiado al poder en más de una ocasión.

La historia de Arequipa comienza oficialmente con la fundación española en el valle del río Chili. El lugar ya estaba habitado por grupos indígenas como los collaguas y cabanas, integrados años antes al imperio incaico. La ciudad fue fundada con el nombre de “Villa Hermosa de Nuestra Señora de la Asunta” por órdenes de Francisco Pizarro, como parte del proceso de expansión colonial hacia el sur.

Arequipa es una de las regiones más importantes del Perú

En 1541, apenas un año después, el rey Carlos V le otorgó el título de ciudad y su escudo de armas, marcando el inicio de una historia urbana que se construiría sobre la base de un modelo renacentista español: damero urbano, plaza mayor, iglesias católicas y solares repartidos a los conquistadores.

Durante los siglos XVI y XVII, Arequipa prosperó como enclave agrícola, artesanal y comercial, conectando la sierra y la costa. Su ubicación estratégica la convirtió en punto clave del comercio entre el altiplano, el puerto de Quilca y la capital virreinal. La ciudad fue también una sede religiosa importante, con la creación del monasterio de Santa Catalina en 1579 y la fundación de la Universidad Nacional de San Agustín en 1828, una de las más antiguas del país.

Reconocida por su arquitectura colonial y recursos naturales, Arequipa celebra su estatus de departamento otorgado en 1822, reflejando su importancia turística y económica. (Andina)

Bastión de la resistencia republicana

Con la independencia del Perú proclamada en 1821, Arequipa asumió un papel crucial durante el siglo XIX. Fue epicentro de diversos levantamientos militares y civiles, enfrentamientos con el centralismo limeño y lugar de refugio o exilio para presidentes y caudillos.

En 1835, por ejemplo, Felipe Santiago Salaverry se refugió en Arequipa para enfrentar a Ramón Castilla, mientras que en 1836, se proclamó la Confederación Perú-Boliviana desde esta ciudad. A lo largo de las décadas siguientes, la ciudad fue escenario de alzamientos como la Revolución del 50, que derrocó a Ramón Castilla, y la rebelión de Nicolás de Piérola en 1885, uno de los movimientos regionalistas más fuertes de la historia republicana.

Arequipa se ganó así el sobrenombre de “ciudad caudillesca”, debido a la cantidad de líderes políticos y militares que emergieron de su territorio o encontraron allí respaldo popular. Sus ciudadanos, formados en una cultura cívica activa y orgullosa, resistieron más de una vez las imposiciones del poder central limeño.

Terremotos y resiliencia urbana

La historia de Arequipa también está marcada por su constante lucha contra la naturaleza. A lo largo de cinco siglos, la ciudad ha sufrido varios terremotos devastadores. Uno de los más recordados ocurrió el 13 de agosto de 1868, de magnitud estimada en 9 grados, que causó la destrucción casi total del centro histórico.

Pese a ello, Arequipa fue reconstruida una y otra vez con su emblemático sillar blanco, una piedra volcánica porosa y resistente extraída de las canteras cercanas al volcán Misti. Esa arquitectura antisísmica, desarrollada desde el periodo colonial, le permitió mantener intacta gran parte de su traza original, lo que fue clave para su posterior reconocimiento como Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO en el año 2000.

Un terremoto de gran magnitud azotó Arequipa el 13 de enero de 1960, dejando un saldo de 63 muertos y cientos de heridos, una tragedia que marcó profundamente la historia de la ciudad. (El Peruano)

Cultura, identidad y modernidad

Arequipa ha sido también cuna de intelectuales, escritores y políticos que marcaron la historia peruana. Nombres como Mariano Melgar, poeta y mártir de la independencia fusilado en 1815; Víctor Andrés Belaúnde, diplomático y presidente de la Asamblea General de la ONU en 1959; y Mario Vargas Llosa, premio Nobel de Literatura en 2010, son solo algunos de los íconos nacidos en esta tierra.

Mario Vargas Llosa es un escritor, periodista y político peruano, nacido en Arequipa, Perú, el 28 de marzo de 1936.

Su cultura gastronómica, reconocida a nivel nacional, su folclore, sus danzas típicas como la wititi y su fuerte tradición religiosa —expresada en procesiones como la de la Virgen de Chapi— han mantenido una identidad local vibrante. El arequipeño, orgulloso de su acento, de su comida y de su historia, se identifica con una narrativa de autonomía, resistencia y orgullo que pervive desde tiempos coloniales.

El chupe de camarones es uno de los platos emblema de Arequipa

Reconocimiento global

En el año 2000, el centro histórico de Arequipa fue declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO. El reconocimiento valoró su singular arquitectura virreinal construida en sillar, su trazado urbano original y la riqueza de sus monumentos: más de 500 casonas, iglesias y conventos que datan del siglo XVI en adelante.

Este reconocimiento no solo impulsó el turismo internacional, sino que reforzó el sentido de pertenencia local, revalorizando el legado histórico que ha convertido a Arequipa en una ciudad imprescindible en el mapa cultural del Perú.

Arequipa es conocida como la 'Ciudad Blanca' por su estructura arquitectónica construida con sillar

485 años de historia viva

En agosto de 2025, Arequipa cumple 485 años de vida institucional. Como cada año, la ciudad se viste de fiesta con pasacalles, ferias, concursos gastronómicos, festivales de danza, y un espíritu cívico que refuerza el vínculo con su pasado. No es solo una celebración de la fundación española: es la reafirmación de una historia hecha de resistencia, reconstrucción y orgullo. Porque Arequipa, como bien dicen sus habitantes, no se parece a ninguna otra ciudad: es única, irreverente, resiliente y profundamente arequipeña.

El volván Misti engalana a Arequipa y es uno de los atractivos más importantes de la Ciudad Blanca