SAMU refuerza su presencia en Lima por Navidad y Año Nuevo: más de 400 profesionales preparados para atender emergencias

Más de 400 profesionales y ambulancias del SAMU están listos para responder a emergencias durante las fiestas en Lima y playas del sur. Fuente: TV Perú

El Servicio de Atención Móvil de Urgencia (SAMU) ha fortalecido su despliegue para responder al incremento de emergencias médicas durante las celebraciones de Navidad y Año Nuevo en Lima y las playas cercanas. Más de cuatrocientos profesionales de salud estarán dedicados a la atención de incidentes, tanto en ambulancias como en la central reguladora, con el objetivo de proteger la salud de la población en estas fechas.

La organización de SAMU incluye médicos, enfermeros, despachadores y conductores, todos preparados para responder de manera eficiente a cualquier situación crítica. La doctora Isis Ramos Manrique, coordinadora de atención médica de urgencias y emergencias de SAMU, explicó que el personal es altamente capacitado y abarca no solo a quienes están dentro de las ambulancias, sino también a quienes coordinan y regulan cada intervención.

El equipo mantendrá la vigilancia durante las 24 horas, los 365 días del año, con especial atención en zonas de mayor concentración de personas. La labor de SAMU busca reducir el impacto de accidentes y emergencias característicos de la temporada festiva, asegurando una respuesta inmediata y profesional.

Dónde estarán las ambulancias y bases del SAMU en Lima y playas

Las ambulancias y bases del SAMU han sido ubicadas en puntos estratégicos de Lima y en las playas del sur, considerando las zonas donde se registra mayor afluencia por las celebraciones. “Hemos culminado de colocar a todas las ambulancias donde más se registran las atenciones, por ejemplo, en el centro de Lima”, afirmó la doctora Isis Ramos Manrique en diálogo con TV Perú. Las unidades se encuentran en distritos como Jesús María, Breña, Pueblo Libre, Comas, San Martín de Porres y Villa El Salvador. Además, se han abierto bases en San Bartolo y Punta Hermosa debido al aumento de personas que celebran en la costa.

Las unidades móviles están equipadas con tecnología biomédica para atender emergencias en zonas urbanas y rurales. Foto: Minsa

La ubicación de las unidades responde a criterios de acceso rápido y seguridad para el personal. Según la doctora Ramos Manrique, “estamos en las instalaciones de Cancillería porque no podemos colocarnos exactamente dentro de lo que es el emporio o el mercado central, porque tenemos que estar más cerca a poder llegar, atender y salir inmediatamente”. El objetivo es evitar que las ambulancias queden atrapadas en zonas de alta congestión y garantizar una intervención oportuna.

El equipo profesional que integra el SAMU está formado por médicos, enfermeros y conductores de ambulancia.

“Los médicos, muchos de ellos son especialistas, tenemos anestesiólogos, especialista en UCI, traumatólogos, ginecólogos, diferentes especialidades, anestesiólogos que nos van a ayudar y que van a tripular las ambulancias tipo tres, porque nosotros también realizamos traslados de pacientes en estado crítico”, explicó la doctora Isis Ramos Manrique. Más del 90% del personal de enfermería es especialista en atenciones de emergencia y cuidados críticos. Además, muchos pilotos y miembros del equipo cuentan con experiencia como bomberos, lo que mejora la gestión del riesgo y desastres.

La coordinación entre estos profesionales, junto con la disposición estratégica de las bases, refuerza la capacidad de respuesta del SAMU, asegurando atención especializada y rápida ante cualquier incidente.

Qué emergencias aumentan en Navidad y Año Nuevo según el SAMU

Durante las fiestas de fin de año, las emergencias que atiende el SAMU presentan un incremento notable, especialmente en casos de quemaduras. “En estas épocas lo que más nosotros vemos es las quemaduras. Sabemos que en estas épocas preparar el chocolate caliente genera o aumenta el riesgo de quemaduras por líquidos calientes, sobre todo en niños y adultos mayores”, explicó la doctora Ramos Manrique.

El uso inadecuado de pirotécnicos es otra causa frecuente de quemaduras, lo que ha llevado a SAMU a insistir en la necesidad de un uso responsable de estos artefactos. La doctora Isis Ramos Manrique subrayó la importancia de la concientización para evitar lesiones graves por fuego directo durante las celebraciones.

Además de las quemaduras, las caídas, los accidentes de tránsito relacionados con el consumo de alcohol y los atragantamientos durante las cenas festivas representan un alto porcentaje de las atenciones. “Las caídas, los accidentes de tránsito, que más se da por el uso de alcohol, consumen alcohol y manejan, los atragantamientos porque en las noches navideñas o en la noche de fin de año comemos el pavo, el chicharrón, nuestras comidas y también estamos consumiendo alcohol o bebiendo, hablando, riendo, y eso genera o propicia un riesgo para el atragantamiento”, detalló la doctora Ramos Manrique.

Las llamadas de emergencia también aumentan por descompensaciones en personas con enfermedades crónicas. “No es menos importante todas esas personas que tienen enfermedades ya existentes, preexistentes como los diabéticos, las personas que tienen hipertensión. Entonces, en estas fiestas se descuidan, piensan: «Bueno, hoy día comeré todo el chocolate, no voy a tomar mi pastilla porque es una fiesta», se olvidan. Entonces, eso genera que puedan descompensarse y terminar en una emergencia médica”, advirtió Ramos Manrique.

Recomendaciones del SAMU para prevenir emergencias en fiestas de fin de año

El SAMU recuerda a la población que la línea de emergencias 106 del Ministerio de Salud está disponible las 24 horas del día, los 365 días del año, para cualquier incidente en Lima y alrededores. “Estamos 24 horas del día, los 365 días del año, disponibles para cualquier tipo de emergencias”, señaló la doctora Isis Ramos Manrique.

El SAMU recuerda a la población que la línea de emergencias 106 del Ministerio de Salud está disponible las 24 horas del día, los 365 días del año, para cualquier incidente en Lima y alrededores. Foto: Minsa

La experiencia de años anteriores muestra la magnitud de la demanda: “El año pasado, en el 2024, nosotros hemos atendido solamente en las fechas de Navidad y de Año Nuevo más de mil doscientas llamadas. Es un número considerable, tratándose que son solamente de dos o tres días”, indicó la doctora Ramos Manrique. Este año, la meta es reducir la cantidad de emergencias promoviendo la prevención y la responsabilidad ciudadana.

Para minimizar riesgos, el SAMU recomienda evitar el consumo de alcohol, no permitir que los niños manipulen juegos pirotécnicos, y que las personas con enfermedades crónicas no descuiden sus tratamientos. “Estamos buscando reducir ese número y poder llamar a la concientización de la población en que lo primero es prevenir, poder celebrar de manera adecuada con nuestros seres queridos, pero que tenemos que prevenir, no consumo de alcohol, no dejar que los niños utilicen los juegos pirotécnicos, comer con moderación, las personas que tienen enfermedades, no olvidarse de tomar sus medicinas y todo con moderación”, enfatizó Isis Ramos Manrique.

El uso responsable de la línea 106 y la adopción de medidas preventivas permitirán que las fiestas se disfruten en un entorno más seguro y con menor riesgo de emergencias graves.