Río Rímac en alerta por lluvias: refuerzan el cauce ante el riesgo de desborde

Maquinaria pesada trabaja en distintos tramos del río Rímac para ampliar la caja hidráulica y reducir el riesgo de desbordes durante las lluvias. - Crédito: Municipalidad Metropolitana de Lima

La temporada de lluvias ya comenzó a marcar el pulso climático en gran parte del país y Lima no es ajena a ese escenario. Aunque la capital no enfrenta precipitaciones tan intensas como la sierra o la selva, su histórica vulnerabilidad frente a desbordes e inundaciones vuelve a quedar expuesta, especialmente en las zonas aledañas al río Rímac, un cauce que atraviesa la ciudad y concentra riesgos para miles de vecinos.

Ante ese escenario, la Municipalidad Metropolitana de Lima ejecuta trabajos preventivos de limpieza, descolmatación y enrocado a lo largo de 10 kilómetros del río, como parte de su plan frente al periodo de precipitaciones. Las labores se desarrollan desde octubre de 2025 y apuntan a reducir la posibilidad de desbordes que puedan afectar viviendas, vías de transporte y servicios básicos.

El enrocado de las márgenes busca controlar la erosión y encauzar el caudal ante eventuales incrementos del volumen de agua. - Crédito: Municipalidad Metropolitana de Lima

Durante una supervisión de los trabajos, el alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, señaló que estas intervenciones buscan anticiparse a escenarios de emergencia. “Estamos trabajando para evitar situaciones lamentables y proteger a las familias que podrían verse afectadas durante las lluvias”, afirmó.

Un río históricamente vulnerable y barrios en alerta permanente

El río Rímac ha sido, año tras año, uno de los puntos más sensibles durante la temporada de lluvias. El incremento del caudal, producto de las precipitaciones en la sierra central, ha generado en el pasado desbordes que impactaron con fuerza en distritos como San Juan de Lurigancho, Lurigancho–Chosica y sectores del Cercado de Lima, donde numerosas viviendas se ubican cerca de la ribera.

El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, supervisó los trabajos preventivos en el cauce del río Rímac, en medio de las alertas por el incremento de lluvias en la cuenca. - Crédito: Municipalidad Metropolitana de Lima

Las acciones de prevención de la comuna capitalina se concentran en ampliar la caja hidráulica del río, que ahora alcanza un ancho de entre 40 y 50 metros. Esta medida técnica permite un mejor desplazamiento del agua y reduce la presión sobre las márgenes. A ello se suma el enrocado de la margen derecha en tramos estratégicos para disminuir la erosión y mantener el cauce estable durante periodos de lluvias intensas.

Estas obras se ejecutan con maquinaria pesada adquirida por la actual gestión municipal para atender emergencias. “Hoy contamos con equipos propios que nos permiten actuar con rapidez y eficiencia en beneficio de la población”, indicó Reggiardo en declaraciones a la prensa.

Las labores de limpieza y descolmatación se ejecutan a lo largo de 10 kilómetros del cauce, en zonas consideradas de alta vulnerabilidad. - Crédito: Municipalidad Metropolitana de Lima

Desde la Gerencia de Gestión del Riesgo de Desastres, su titular Mario Casaretto explicó que la inversión de 17 millones de soles ha permitido reforzar la seguridad en los tramos más expuestos. Precisó que la ampliación de la caja hidráulica reduce de manera significativa la posibilidad de desbordes que afecten tanto a viviendas como a importantes vías de transporte.

Los trabajos ya se culminaron de manera anticipada en sectores priorizados entre el asentamiento humano Nueva Caja de Agua y el puente Trujillo, así como hasta el puente Chinchaysuyo, en San Juan de Lurigancho. Las labores continúan en el distrito de Lurigancho–Chosica, donde también se reforzó la margen derecha del río.

Lluvias intensas en la sierra y un riesgo que no desaparece

El avance de estas obras coincide con un escenario climático complejo. El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) advirtió que continuarán las lluvias de moderada a fuerte intensidad en amplias zonas de la sierra, acompañadas de nieve, granizo, aguanieve, descargas eléctricas y ráfagas de viento que podrían alcanzar los 35 kilómetros por hora.

De acuerdo con el pronóstico oficial, el granizo se presentaría en localidades ubicadas por encima de los 2.800 metros sobre el nivel del mar, mientras que las nevadas afectarían zonas que superan los 3.800 metros, especialmente en la sierra central y sur. Estas condiciones elevan el caudal de los ríos que desembocan en la costa, incluido el Rímac, y aumentan el riesgo de desbordes.

Lluvias atípicas sorprendieron a los limeños durante el verano, mientras el Senamhi mantiene el pronóstico de condiciones climáticas estacionales normales para la capital. | Canal N

El Senamhi no descartó, además, la presencia de lluvias en algunos distritos de la costa, asociadas al desplazamiento de masas nubosas desde la región andina. Aunque estos eventos no serían intensos, podrían contribuir a un escenario de mayor vulnerabilidad en zonas ya expuestas.

Frente a este panorama, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) exhortó a las autoridades locales y regionales a reforzar las acciones de prevención y preparación, y recordó que la organización comunitaria es clave para reducir el impacto de deslizamientos, inundaciones y huaicos, especialmente en áreas donde el acceso a servicios de emergencia es limitado.

Mientras las lluvias continúan en la sierra y el caudal del Rímac se mantiene bajo vigilancia, las autoridades recomiendan a la población evitar ocupar las riberas, no arrojar residuos al cauce y mantenerse informada a través de los canales oficiales. La prevención avanza, pero el riesgo persiste: el comportamiento del río dependerá, en gran medida, de lo que ocurra en las próximas semanas en la cuenca alta.