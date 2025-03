¿Servicio militar obligatorio es viable? Esto dicen exministros de Defensa, el exdirector de la PNP y abogados

Exautoridades del Ejecutivo y PNP se refirieron al pl que plantea el servicio militar obligatorio. | Fotocomposición: Infobae Perú (Camila Calderón)

En medio de una ola de inseguridad ciudadana y el aumento de casos de extorsión y sicariato, la bancada de Renovación Popular planteó restituir el servicio militar obligatorio para todas las personas mayores de 18 años. La medida polarizó a la población entre los que consideraban que es populista y aquellos a favor. Al respecto, Infobae Perú se comunicó con los exministros Mariano González y Ántero Flores Aráoz, el exdirector de la Policía Nacional del Perú (PNP) Eduardo Pérez Rocha y los abogados Diego Arteaga y Guillermo Aliaga.

González, quien ocupó la titularidad del Ministerio de Defensa y del Interior, calificó la iniciativa de “populista y sin sentido lógico”. Consideró que enlistarse debe ser obligatorio o voluntario para todos, pero no aplicarse a un sector de la población en específico.

“Es un proyecto totalmente discriminatorio. El patriotismo, el compromiso con la patria y con los valores de nuestro Estado no es obligación de unos cuantos. Pensar en los jóvenes que no estudian ni trabajan es hablar de aquellos que no tuvieron oportunidades en nuestro sistema. Por el contrario, lo que se debería hacer es crear un espacio donde se motive la participación y el sentido de patriotismo en todos, de forma transversal. Es decir, no interesa el estrato social al que pertenezcan”, mencionó a este medio.

Flores Aráoz, por su parte, se mostró totalmente en contra de la iniciativa y advirtió que demandaría un nuevo gasto para el erario público. “Eso equivaldría a poner muchísimo más cuarteles o ampliar los existentes y no tenemos suficientes recursos. El servicio militar como es ahora, que es voluntario, es lo más conveniente”, opinó.

Congreso propone servicio militar obligatorio para jóvenes que no estudian ni trabajan| Andina

En ese sentido, consideró que la bancada celeste pudo tener una buena intención, pero no hizo un estudio necesario previo a plantear la medida. “Tuvieron una idea, pero no la han desarrollado lo suficiente pidiéndole su opinión a quienes conocen del tema”, acotó.

A diferencia de las anteriores opiniones, para Pérez Rocha la medida puede tener “buenos resultados” y debería aplicarse también en la Policía Nacional del Perú, recordando que, de acuerdo al exministro Vicente Romero, existe un déficit de 50 mil efectivos para patrullar las calles. “Pero a eso hay que agregar presupuesto y modernización de equipamiento”, mencionó.

Desde el área legal, para Diego Arteaga el proyecto de ley, así como está propuesto, infringe la libertad de trabajo y de empresa de aquellos jóvenes dedicados al sector informal, que es gran parte la economía nacional. Asimismo, a la igualdad ante la ley, porque la realidad peruana ya nos ha demostrado que este tipo de políticas afecta principalmente a aquellos jóvenes de estratos sociales medio bajo y bajo, haciendo una suerte de discriminación, motivo por el cual fue derogada.

El proyecto de ley busca asegurar un número suficiente de personas capacitadas para responder a emergencias y conflictos. - Crédito: Andina

Su aplicación podría recaer en la comisión de delitos como abuso de autoridad y otros, por lo que, previo a debatirse, debería modificarse el artículo 129-O del Código Penal, que sanciona al que somete u obliga a otra persona, a través de cualquier medio o contra su voluntad, a realizar un trabajo o prestar un servicio, sea retribuido o no.

“Si bien el artículo 163 del Plexo Constitucional establece la obligación de participar en la Defensa Nacional, dicha obligación no debe ser efectuada afectando principios y derechos constitucionales que rigen en un Estado democrático como el Peruano”, indicó.

Al respecto, el letrado Guillermo Aliaga sostuvo que la iniciativa generaría que el Estado se haga responsable de personas que no necesariamente tienen una vocación militar y de servicio al país. “He leído el proyecto de ley y en una parte se indica que en países como Israel y Corea del Sur el servicio militar obligatorio ha tenido resultados positivos; sin embargo, la realidad del Perú es muy diferente a esos sitios. Entonces, no creo que ello sea una justificación adecuada”, sostuvo el también exparlamentario.

Exministros, abogados y el exdirector de la PNP opinaron sobre la eventual obligatoriedad del servicio militar. | Andina

Agregó que el fundamento de la propuesta da entender existen amenazas a la seguridad nacional y desafíos en materia de defensa, sin embargo, esas afirmaciones no cuenta con algún sustento o fuente.

“Un proceso de modernización de nuestras Fuerzas Armadas nada tiene que ver con obligar a jóvenes a realizar el servicio militar obligatorio, eso pasa por contar con personas que deseen servir voluntariamente al país con ganas y patriotismo”, sentenció.