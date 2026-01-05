José Jerí reconoció a César Briceño como jefe del Comando Conjunto de las FFAA, pese a cuestionamientos, ¿quién es y de qué se le acusa?

Ceremonia se llevó a cabo en la Plaza Cáceres del Cuartel General del Ejército.| Presidencia

El Gobierno de José Jerí formalizó el relevo en la cúpula castrense con el reconocimiento oficial de César Augusto Briceño Valdivia como jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. La ceremonia, presidida por el mandatario en la Plaza Cáceres del Cuartel General del Ejército, reunió a altas autoridades civiles y militares, quienes reafirmaron el compromiso de las instituciones armadas en la defensa de la soberanía y el orden constitucional del país.

El nombramiento, que entró en vigor el 1 de enero de 2026, fue dispuesto mediante resolución suprema publicada en El Peruano, y contó con la firma del presidente Jerí y del ministro de Defensa, César Díaz Peche. De esta manera, asume el máximo cargo militar en reemplazo de David Ojeda Parra, tras la conclusión de su servicio activo. La normativa vigente establece que el puesto debe ser ocupado por el comandante general más antiguo de los institutos armados.

Durante el acto, el mandatario resaltó la trayectoria profesional y el liderazgo de Briceño, enfatizando su compromiso con la seguridad nacional y el fortalecimiento institucional. El evento, cargado de solemnidad, simbolizó la continuidad del papel central de las Fuerzas Armadas en la vida democrática del Perú.

¿Quién es César Briceño Valdivia y de qué se le acusa?

Briceño Valdivia, nacido en Lima en 1964, cuenta con una extensa trayectoria en el Ejército del Perú. Ingresó a la Escuela Militar de Chorrillos en 1983 y egresó como subteniente en 1987. Ocupó cargos como director de la Escuela de Ingeniería, jefe de Educación del Ejército y comandante general de diversas divisiones operativas, además de liderar el Comando Operacional del Sur y del Centro. Entre sus distinciones figuran la Condecoración Medalla Académica del Ejército y la Cruz Peruana al Mérito Militar en varios grados. Es magíster en Ciencias Militares y en Administración de Negocios, y ha cursado programas de alta dirección en instituciones peruanas.

César Augusto Briceño Valdivia es el nuevo Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas.| Presidencia

Sin embargo, la reciente designación de Briceño se produce pese a su implicancia en polémicas e investigaciones. Entre los procesos que lo involucran destaca la compra de 10.000 fusiles ARAD 7 a la empresa Israel Weapon Industries (IWI), operación realizada a través de la Fábrica de Armas y Municiones del Ejército (FAME), cuando Briceño presidía su directorio. El contrato, valorado en USD 27,7 millones, fue cuestionado por la Contraloría General de la República, que alertó sobre deficiencias en el ensamblaje, implementos pendientes de entrega y garantías técnicas inferiores a las originalmente requeridas.

A través de un informe, el organismo advirtió que los fusiles no fueron probados en el país antes de su adquisición y que el proceso se realizó sin concurso de precios, lo que genera dudas sobre la transparencia de la contratación. Además, se detectó que la planta de ensamblaje de FAME no contaba con las condiciones adecuadas, lo que afecta el desarrollo y la custodia de las armas adquiridas.

Por ese caso, el Ministerio Público abrió una investigación en febrero del 2024 por presunta negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo. El fiscal José Bustíos Ledesma señaló que existen elementos suficientes para indagar el contrato suscrito entre el Ejército y FAME, durante la gestión de Briceño. Representantes de empresas consultadas para la licitación aseguraron que el proceso favoreció a IWI y que no se permitieron pruebas comparativas en Lima, como exigen los protocolos habituales.

A ello se suma la investigación sobre la contratación directa de servicios de reparación para helicópteros rusos con la empresa Elicentro Perú, por un monto de 99,6 millones de soles. Según especialistas en contrataciones estatales, la operación no contó con el informe previo de la Contraloría y la clasificación como “secreta” se habría realizado de forma retroactiva, lo que constituye una posible irregularidad administrativa. Documentos internos atribuyen la aprobación y firma de la contratación tanto a su antecesor, David Ojeda Parra, como al propio Briceño en su rol de comandante general.