Gobierno actualiza reglamento del servicio militar: estas son las principales modificaciones

Los jóvenes que no se inscriban en el registro militar al cumplir 17 años podrán regularizar su situación hasta los 18; si no lo hacen, serán considerados omisos y deberán pagar una multa

El Poder Ejecutivo aprobó una actualización del Reglamento de la Ley del Servicio Militar, con el objetivo de adaptarlo a los recientes cambios introducidos por la Ley N.º 31488 y mejorar tanto el acceso al servicio como los beneficios para quienes cumplen con esta obligación. La medida fue oficializada a través del Decreto Supremo N.º 018-2025-DE, publicado en el diario oficial El Peruano.

Entre las reformas más importantes destaca la flexibilización del proceso de inscripción. A partir de ahora, los jóvenes que no se inscriban en el registro militar al cumplir 17 años podrán regularizar su situación antes de los 18.

Si no lo hacen en ese plazo, serán considerados omisos y deberán pagar una multa equivalente al 5 % de la unidad impositiva tributaria (UIT) vigente. Sin embargo, la norma contempla que quienes culminen el servicio militar acuartelado dentro del periodo legal quedarán exonerados de dicha sanción.

En relación a los requisitos para acceder a esta modalidad el reglamento precisa que los postulantes deben presentar su documento nacional de identidad (DNI), tanto en original como en copia simple. Además, se requiere la constancia de inscripción militar o la libreta militar para quienes pertenecen a clases anteriores, en concordancia con lo establecido en la normativa.

Otras modificaciones

La actualización del reglamento también elimina obstáculos para quienes deseen acceder al servicio militar acuartelado. Aquellos en condición de omisos podrán postularse sin necesidad de presentar la constancia de inscripción militar o libreta militar, requisito que en el pasado limitaba la participación de muchos jóvenes.

Entre los beneficios para los licenciados, el reglamento contempla el acceso a capacitaciones técnicas de carácter orientador. Estas instancias están diseñadas para proporcionar información relevante, herramientas prácticas y directrices generales que favorezcan la postulación o el ingreso a empleos en sectores vinculados al transporte terrestre y acuático.

El Ministerio de Defensa gestionará convenios con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones para desarrollar estas capacitaciones, aunque se aclara que no habilitan formalmente para ejercer como conductores profesionales.

El decreto también otorga la facultad al Ejecutivo para prorrogar, mediante decreto supremo, los periodos de instrucción y entrenamiento de las reservas militares, cuando las circunstancias de seguridad y defensa nacional lo ameriten. Asimismo, se actualiza el régimen de sanciones para las infracciones relacionadas con la inscripción militar, adecuándolo a la nueva normativa.

Estas modificaciones buscan fortalecer el marco legal del servicio al promover una mayor participación ciudadana y ofreciendo mejores alternativas de desarrollo personal y profesional para quienes deciden cumplir con este deber cívico.

El Gobierno destaca que la reforma responde a la necesidad de modernizar el sistema y garantizar que los jóvenes tengan opciones reales de crecimiento y aporte a la defensa nacional.

Marina de Guerra abre inscripciones al servicio militar

La Marina de Guerra del Perú anunció el Primer Llamamiento 2026 para el Servicio Militar Voluntario, dirigido a jóvenes de Lima y Callao. El registro estará abierto hasta el 16 de enero de 2026 e inicia con un trámite virtual, seguido por la descarga de formularios y la entrega de documentos en la sede ubicada en la avenida Miguel Grau n.º 103, Chucuito – Callao.

Quienes se incorporen acceden a formación técnica, alimentación, alojamiento y atención médica sin costo, además de becas, convenios educativos y la posibilidad de incorporarse de manera permanente a la institución. Al finalizar, reciben una certificación válida tanto para el sector público como privado.

El procedimiento incluye llenar un formulario en línea (LINK), presentar la documentación solicitada y acudir a la sede correspondiente. Esta iniciativa representa una oportunidad de crecimiento personal y profesional en un entorno basado en la disciplina y el compromiso con el país. Se han dispuesto canales de consulta para quienes requieran información adicional.

