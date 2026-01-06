Gobierno de Hungría ofrece becas para estudios de pregrado, maestría y doctorado: conoce todos los detalles

La convocatoria forma parte de un convenio entre el Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec) y el gobierno húngaro, mediante la Beca Stipendium Hungaricum - Créditos: Andina.

El Gobierno de Hungría ofrece 20 becas integrales para que peruanos que hayan terminado la secundaria o cuenten con grados académicos estudien una carrera de pregrado, una maestría o un doctorado en más de 20 universidades del país europeo, sin límite de edad para postular.

Esta convocatoria, gestionada a través de la Beca Stipendium Hungaricum, forma parte de un convenio entre el Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec), del Ministerio de Educación, y el gobierno húngaro.

Las becas cubren la matrícula completa, incluyen una asignación económica mensual para manutención, alojamiento en residencia universitaria o un subsidio equivalente, y seguro médico. Adicionalmente, los beneficiarios recibirán una visa gratuita que permite trabajar en jornada parcial durante todo el periodo de estudios.

Los seleccionados pueden optar por una amplia variedad de carreras y posgrados en instituciones reconocidas, con la exigencia de acreditar dominio del inglés - Créditos: Andina.

Diversidad de opciones académicas

Quienes resulten seleccionados podrán elegir entre una amplia oferta de carreras y programas de posgrado en diferentes áreas del conocimiento, impartidos por instituciones de educación superior reconocidas en el país europeo. Hungría cuenta con una sólida tradición universitaria, lo que amplía el horizonte académico para los postulantes peruanos.

Requisitos para postular

Pueden postular personas desde 17 años , siempre que alcancen la mayoría de edad antes del 1 de septiembre de 2026, fecha de inicio de clases. Para acreditar este requisito, es necesario presentar una copia del DNI o pasaporte vigente.

Se exige haber completado la educación escolar o contar con el título académico correspondiente al nivel al que se postula. Quienes deseen acceder a una plaza de maestría deben adjuntar el certificado de bachiller universitario, y quienes aspiren a un doctorado, el de maestría. Toda la documentación debe estar escaneada y ser legible.

Se requiere demostrar dominio del inglés mediante un certificado, según el nivel mínimo exigido por la universidad húngara seleccionada. Este requisito garantiza que los becarios puedan integrarse adecuadamente en las aulas y en la vida cotidiana durante su estancia.

Plazos y canales de postulación

La postulación estará abierta hasta las 8 a. m. (hora peruana) del 15 de enero de 2026. Los interesados deben completar el registro y cargar los documentos en el sitio web oficial (LINK).

La convocatoria está abierta hasta las 8 a. m. del 15 de enero de 2026 - Créditos: Andina.

Beneficios clave y orientación

La beca representa una oportunidad única para quienes deseen enriquecer su formación profesional en el extranjero, con todos los gastos cubiertos y acceso a una experiencia internacional. Además, la visa gratuita facilita la permanencia y permite trabajar legalmente en jornada parcial, lo que contribuye a la autosuficiencia del estudiante.

Para consultas detalladas, Pronabec ha habilitado el correo becas.canalizadas@pronabec.gob.pe. Más información sobre esta y otras becas de cooperación internacional puede consultarse en (LINK)

Esta convocatoria abre la puerta a nuevas trayectorias educativas y profesionales para jóvenes y adultos peruanos, eliminando barreras económicas y promoviendo la movilidad académica internacional.