MEF solicitó revisión del programa Pronabec y critica gestión de Morgan Quero en Minedu por promesas “irresponsables”

La ministra de Economía y Finanzas, Denisse Miralles, aseguró en entrevista con RPP que el presupuesto destinado a las becas del Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec) está garantizado. Según explicó, las más de 30 mil becas prometidas por la gestión de Morgan Quero al frente del Ministerio de Educación (Minedu) contarán con los recursos necesarios para su ejecución, pese a que la planificación inicial de la administración anterior no contemplaba el financiamiento completo.

Miralles detalló que el actual presupuesto disponible para Pronabec asciende a S/1.390 millones, lo que asegura la cobertura de las becas. La ministra señaló que, gracias a la Ley de Presupuesto y a las facultades de redistribución de recursos dentro del Minedu, se ha podido reorganizar el presupuesto para cumplir con las promesas hechas a los estudiantes.

Déficit y redistribución de recursos

La titular del MEF recordó que, en noviembre pasado, un reportaje de Punto Final reveló que unas 20 mil becas del programa Beca 18 carecían de presupuesto, mientras que la Ley de Presupuesto solo contemplaba S/50 millones de los S/793 millones necesarios para financiar Beca 18, Beca Permanencia y la nueva Beca Tec para el 2026. Ante esta situación, Miralles indicó que su gestión se hizo cargo del presupuesto aprobado por el Congreso y aplicó redistribuciones para garantizar los recursos faltantes.

En ese sentido, la ministra explicó que la asignación de recursos se realiza dentro de un presupuesto total del Minedu, permitiendo incluir artículos en la norma que habiliten estas redistribuciones. “Está garantizado. El Ministerio de Educación tiene 17 mil millones de soles. Es un monto bastante alto y, además, se nos permitió incluir artículos que le permitan hacer redistribuciones, cosa que no tiene ningún otro sector”, afirmó Miralles para el citado medio.

Críticas a la gestión anterior del Minedu

La ministra criticó la administración de Morgan Quero por generar expectativas en los jóvenes sin asegurar que existiera presupuesto suficiente. Según Miralles, la promesa de otorgar 38 mil becas en un solo año fue “irresponsable”, considerando que el presupuesto anual permitía financiar alrededor de 5 mil becas por año durante cinco años, acorde con la duración regular de los estudios.

“Cuando haces una promesa de esa magnitud, primero debes planificar y reservar los recursos. Tanto Pronabec como la gestión del ministro Quero prometieron eso y no garantizó que el presupuesto estuviera disponible”, remarcó la titular del MEF.

Compromiso de cumplimiento

A pesar de las deficiencias de la gestión anterior, Miralles aseguró que las becas por las que postularon los estudiantes en noviembre están garantizadas. La ministra enfatizó que su gestión cumplirá con los compromisos, asegurando la cobertura de las becas de este año.

“Por más que la gestión anterior fuera irresponsable, se va a honrar la promesa y se garantizará que las becas se otorguen a los estudiantes que concursaron recientemente”, indicó.

Revisión y mejora del programa

Miralles también adelantó que se ha solicitado al Minedu una revisión integral del programa Pronabec. El objetivo es garantizar que el programa tenga incentivos adecuados y que cada sol del presupuesto público cumpla su objetivo de manera eficiente.

“El programa tiene algunos espacios de mejora y queremos asegurarnos de que cumpla su finalidad de manera efectiva”, agregó la ministra en RPP.

Cita en el Congreso

Finalmente, la ministra informó que su presentación ante la Comisión de Educación del Congreso será reprogramada, debido a que la invitación fue realizada con corto tiempo. Miralles aseguró que su asistencia se dará en el más breve plazo para explicar las medidas adoptadas y la garantía de recursos para las becas del Pronabec.

“Estamos encantados de asistir, pero pedimos reprogramación para poder anunciar formalmente que las becas están garantizadas y que el presupuesto ya fue asignado”, puntualizó.