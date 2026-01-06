Perú

Empresa de transportes paraliza sus operaciones luego de asesinato a chofer en San Martín de Porres

Los transportistas denunciaron que bandas criminales exigen pagos de hasta cincuenta mil soles por inscripción y han recurrido al uso de granadas y armas de fuego para intimidar al gremio

Tras el asesinato de Gilbert Champi, los conductores de la empresa Etmosa suspendieron sus actividades y exigen garantías ante la inacción de las autoridades y el avance de las bandas criminales que operan impunemente en la zona (Créditos: Panamericana TV)

Un nuevo atentado contra un conductor de la empresa Etmosa paralizó el servicio de transporte en San Martín de Porres, lo que acentuó el temor y la indignación entre los trabajadores del sector. La noche del lunes 5 de enero de 2026, Gilbert Champi, chofer de una coaster, fue asesinado por un sicario cuando regresaba a su hogar tras culminar su jornada laboral.

El ataque ocurrió en las inmediaciones del cruce de las avenidas Paramonga y Prolongación Naranjal. El agresor, oculto en la oscuridad, disparó hasta siete veces contra la unidad que conducía la víctima. Tras recibir los impactos de bala, el conductor perdió el control del vehículo y terminó empotrando la unidad contra unos contenedores de basura. Su cobradora, quien lo acompañaba en el trayecto, gritó desesperada al presenciar la escena, según información de Buenos días Perú de Panamericana.

Champi fue trasladado de emergencia al hospital Negreiros; sin embargo, sucumbió a la gravedad de sus heridas. A raíz de este crimen, las puertas de la empresa Etmosa amanecieron completamente cerradas. Los conductores han decidido suspender el servicio por tiempo indefinido, en señal de protesta y como medida de seguridad ante el incremento de la violencia.

El ataque armado se sumó
El ataque armado se sumó a una serie de hechos violentos y extorsiones que han afectado repetidamente a la empresa, obligando a sus empleados a tomar medidas extremas de seguridad - Créditos: Captura de pantalla de Buenos días Perú de Panamericana TV.

No es la primera vez que la empresa se ve obligada a paralizar sus operaciones. Hace seis meses, en agosto de 2025, los trabajadores también optaron por dejar de laborar tras denunciar constantes amenazas y ataques de extorsionadores.

“Nos piden diez soles por carro y quieren 50 mil soles de inscripción”, relató uno de los transportistas al citado medio de comunicación. “Aquí dejaron una granada una vez y a un compañero le lanzaron otra. Gracias a Dios, no entró al carro, explotó a un costado”, agregó otro conductor, evidenciando el nivel de peligro al que se enfrentan.

La situación ha generado un clima de miedo entre los transportistas. “Ya nadie sale por hoy, porque hoy lo van a traer para acá”, afirmó uno de los trabajadores, refiriéndose al velorio de Champi que se realizará en la sede de la empresa. La presencia policial ha sido insuficiente para disuadir a los criminales. “Sí, han venido por ahí, pero nada”, lamentó el mismo trabajador.

La presencia policial resultó insuficiente
La presencia policial resultó insuficiente para garantizar la seguridad, lo que provocó desconfianza e incertidumbre entre los trabajadores y en la comunidad - Créditos: Captura de pantalla de Buenos días Perú de Panamericana TV.

De acuerdo con el programa periodístico, la esposa del conductor asesinado declaró ante la PNP que eran víctimas de extorsión. Solo en 2025, la empresa fue blanco de al menos seis ataques. En febrero, otro conductor fue asesinado y, en agosto, delincuentes incendiaron la puerta de la vivienda de uno de los dirigentes.

El temor se ha extendido a los vecinos. “No ha salido ni el sábado ni el domingo. Hoy tampoco, porque si salen, su puerta estaría abierta y acá estaría lleno de combis”, comentó una residente de la zona. El viernes anterior al crimen, otro conductor también fue atacado, lo que refuerza la sensación de inseguridad.

Canales de emergencia ante casos de extorsión

El Gobierno puso en marcha la Central 111 de la Policía Nacional del Perú (PNP), una línea telefónica gratuita y confidencial disponible durante las veinticuatro horas, diseñada para que los ciudadanos denuncien casos de extorsión y accedan a protección inmediata. Esta central opera en coordinación con la Central de Emergencias 105, lo que facilita el envío de archivos de audio y video como pruebas.

Además de esta alternativa, existen otras vías para presentar denuncias por extorsión:

  • Línea 1818: canal especializado en situaciones relacionadas con extorsión.
  • Celular 942841978: número para reportes directos de estos casos.
  • Comisarías: oficinas distritales habilitadas para recibir denuncias.
  • Departamentos de Investigación Criminal (Depincri): unidades enfocadas exclusivamente en la investigación de estos delitos.

Entre los teléfonos de emergencia disponibles para la ciudadanía figuran:

  • Bomberos Voluntarios del Perú: 116
  • Centro de Emergencia Mujer: 100
  • SAMU (Servicio de Atención Móvil de Urgencia): 106
  • Hospital Nacional de Emergencias: 113

