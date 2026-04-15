Perú Deportes

A qué hora juega Real Madrid vs Bayern Munich HOY: partido por cuartos de final vuelta de la Champions League 2026

Los ‘bávaros’ parten con ventaja tras 2-1 en la ida. Los ‘merengues’ deberán remontar el marcador fuera de casa para sellar su clasificación a las semifinales del torneo UEFA

Guardar
A qué hora juega Real Madrid vs Bayern Múnich: partido de vuelta por los cuartos de final de la Champions League 2025/2026.
A qué hora juega Real Madrid vs Bayern Múnich: partido de vuelta por los cuartos de final de la Champions League 2025/2026.

Hoy, martes 14 de abril, Real Madrid y Bayern Munich se medirán nuevamente en los cuartos de final de la Champions League 2025/2026. El conjunto alemán llega con ventaja tras imponerse en el partido de ida, mientras que el equipo español intentará remontar la serie en el Allianz Arena.

A qué hora juega Real Madrid vs Bayern Munich por cuartos vuelta de Champions League 2026

Este partido está programado para iniciar a las 14:00 horas de Perú y a las 21:00 horas de Alemania y España. Con respecto a otros países, arrancará de la siguiente manera: a las 13:00 horas de México; a las 14:00 horas de Colombia y Ecuador; a las 15:00 horas de Bolivia, Estados Unidos (Miami) y Venezuela; y a las 16:00 horas de Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay y Brasil.

Dónde ver Real Madrid vs Bayern Munich por cuartos vuelta de Champions League 2026

El partido de vuelta entre Bayern Múnich y Real Madrid será transmitido por ESPN en Perú y el resto de Sudamérica, salvo en Chile, donde estará disponible a través de ESPN Premium y ESPN 5, y en Argentina, donde la señal será Fox Sports.

En México, la transmisión estará a cargo de Fox+, mientras que en Estados Unidos el encuentro podrá verse por Univision, TUDN y DAZN.

Infobae ofrecerá cobertura completa en su sitio web, con la previa, el minuto a minuto y toda la información relevante sobre goles y jugadas del partido.

Programación televisiva de los partidos de vuelta de los cuartos de final de la Champions League 2025/2026.
Programación televisiva de los partidos de vuelta de los cuartos de final de la Champions League 2025/2026.

¿Cómo quedó la ida?

Bayern Múnich y Real Madrid se preparan para definir al semifinalista de la Champions League 2025/2026 tras el 2-1 conseguido por los alemanes en el partido de ida en el Santiago Bernabéu. La mínima diferencia mantiene la serie abierta frente al equipo más laureado del torneo, conocido por su capacidad para responder en escenarios adversos y protagonizar remontadas históricas.

En el primer encuentro, Luis Díaz abrió el marcador y fue determinante en el triunfo visitante, mostrando su eficacia en el área rival. Harry Kane amplió la ventaja pocos minutos después, dejando en silencio al estadio español y colocando el 2-0 parcial. Kylian Mbappé descontó para el Madrid, registrando cuatro remates al arco y destacándose como el más peligroso de los blancos en la ida.

En la previa, Joshua Kimmich remarcó la competitividad del conjunto español en este certamen: “No importa realmente en qué estado esté el Madrid, cuando se trata de la Champions, ellos siempre compiten. Por eso creo que la forma en la que llegan a este partido es irrelevante”.

Por parte del equipo madrileño, Kylian Mbappé regresó a los entrenamientos tras recibir un codazo en el empate ante Girona, y estará disponible para el partido decisivo en el Allianz Arena.

Los alemanes sacaron ventaja en la llave por Champions League. Créditos: Real Madrid / Youtube.

Bayern Múnich registra una sola derrota en los 19 partidos que ha disputado en su estadio durante la temporada: suma 17 victorias y dos empates, con la única caída ante Augsburgo el 24 de enero de 2026. Pese a su fortaleza como local, la eliminatoria aún no está resuelta.

Por su parte, Real Madrid dejó escapar varios puntos en la liga tras igualar 1-1 frente a Girona en el Bernabéu. El técnico Álvaro Arbeloa anticipó una actuación competitiva en territorio alemán.

“Podemos dar la talla. Allí en Múnich, está claro que están convencidos de que con la renta que tienen y jugando en su campo... pues es normal que se vean favoritos. Pero van a tener enfrente unas camisetas blancas, un escudo redondo. Estoy seguro de que vamos a plantear mucha batalla”, afirmó Arbeloa.

Posibles alineaciones

- Bayern Múnich: Manuel Neuer; Konrad Laimer, Jonathan Tah, Dayot Upamecano, Jospi Stanisic; Aleksandar Pavlovic, Joshua Kimmich, Michael Olise, Serge Gnabry, Luis Díaz y Harry Kane. DT: Vincent Kompany.

- Real Madrid: Andriy Lunin; Trent Alexander-Arnold, Antonio Rudiger, Dean Huijsen, Álvaro Carreras; Federico Valverde, Eduardo Camavinga, Jude Bellingham, Arda Guler; Vinicius Jr y Kylian Mbappé. DT: Álvaro Arbeloa.

Temas Relacionados

Real MadridBayern MunichChampions Leagueperu-deportes

Más Noticias

A qué hora juega Alianza Atlético vs América de Cali HOY: partido por fecha 2 de la Copa Sudamericana 2026

Tras el empate con Tigre, los ‘churres’ buscarán su primer triunfo frente los ‘diablos rojos’ en Colombia en su segunda presentación en el torneo internacional. Conoce los horarios del emocionante duelo

A qué hora juega Alianza Atlético vs América de Cali HOY: partido por fecha 2 de la Copa Sudamericana 2026

Gonzalo Bueno arranca con pie derecho en Challenger 75 de Santa Cruz; Juan Pablo Varillas se retiró por lesión

El tenista trujillano se estrenó en el Bolivia Open con una trabajada victoria ante el argentino Gonzalo Villanueva. Por otro lado, ‘Juampi’ presentó molestias físicas y se retiró de su contienda

Gonzalo Bueno arranca con pie derecho en Challenger 75 de Santa Cruz; Juan Pablo Varillas se retiró por lesión

Con Erick Noriega como protagonista, Gremio derrotó a Deportivo Riestra y se mantiene vivo en la Copa Sudamericana 2026

El mediocampista peruano logró tres puntos claves, en los minutos finales, para meterse en la pelea por la clasificación a octavos de final. Conoce todos los detalles del encuentro

Con Erick Noriega como protagonista, Gremio derrotó a Deportivo Riestra y se mantiene vivo en la Copa Sudamericana 2026

Universitario vs Coquimbo Unido 0-2: goles y resumen de la dura derrota ‘crema’ por fecha 2 de la Copa Libertadores 2026

Duro resultado para el equipo de Javier Rabanal, que esperaba un triunfo para igualar en puntos a Nacional de Uruguay. Ahora es último en su grupo y se complica de cara a la clasificación

Universitario vs Coquimbo Unido 0-2: goles y resumen de la dura derrota ‘crema’ por fecha 2 de la Copa Libertadores 2026

Tabla de posiciones del Grupo B de la Copa Libertadores 2026: así va Universitario tras perder con Coquimbo Unido por fecha 2

El equipo de Javier Rabanal cayó sorpresivamente con el cuadro chileno y complicó sus chances de clasificar a octavos de final del torneo. Duro panorama para los ‘cremas’

Tabla de posiciones del Grupo B de la Copa Libertadores 2026: así va Universitario tras perder con Coquimbo Unido por fecha 2
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Resultados ONPE al 89.685% EN VIVO: conteo oficial de las votaciones en todas las regiones del Perú

Resultados ONPE al 89.685% EN VIVO: conteo oficial de las votaciones en todas las regiones del Perú

Resultados parciales de elecciones en Perú: Roberto Sánchez desplaza a López Aliaga del segundo lugar, detrás de Keiko Fujimori

Resultados ONPE al 89.461 EN VIVO: así va el conteo oficial de votos en las Elecciones de Perú

Resultados ONPE de Keiko Fujimori EN VIVO: Lidera el voto en el norte y la selva, pero cae en el sur según conteo oficial

Resultados de las Elecciones 2026 al 90% se darán a conocer hoy martes 14 de abril, anunció jefe de la ONPE, Piero Corvetto

ENTRETENIMIENTO

Verónika Rojas firmó acuerdo de confidencialidad con Diealis y Magaly Medina arremete contra abogada Karla Vizo: “No me gusta que me usen”

Verónika Rojas firmó acuerdo de confidencialidad con Diealis y Magaly Medina arremete contra abogada Karla Vizo: “No me gusta que me usen”

‘Peluchín’ explota contra Ale Baigorria tras reconciliación con Said Palao: “Algún defecto tenías que tener y eso es tu esposo”

Magaly Medina decepcionada de Reimond Manco: “Traicionó la confianza de su esposa, eso ya es infidelidad”

Mujer que filtró chats de Reimond Manco asegura que no fue la única involucrada: “Hay varias chicas más”

Reimond Manco es expuesto por Magaly Medina con chats y videos íntimos con joven de su staff: “Es traición, no ha cambiado”

DEPORTES

A qué hora juega Alianza Atlético vs América de Cali HOY: partido por fecha 2 de la Copa Sudamericana 2026

A qué hora juega Alianza Atlético vs América de Cali HOY: partido por fecha 2 de la Copa Sudamericana 2026

Gonzalo Bueno arranca con pie derecho en Challenger 75 de Santa Cruz; Juan Pablo Varillas se retiró por lesión

Con Erick Noriega como protagonista, Gremio derrotó a Deportivo Riestra y se mantiene vivo en la Copa Sudamericana 2026

Universitario vs Coquimbo Unido 0-2: goles y resumen de la dura derrota ‘crema’ por fecha 2 de la Copa Libertadores 2026

Tabla de posiciones del Grupo B de la Copa Libertadores 2026: así va Universitario tras perder con Coquimbo Unido por fecha 2