Abren inscripciones para talleres de Verano 2026 gratis para niños y jóvenes: ¿En qué distrito y cómo registrarse?

Un municipio distrital de Lima Metropolitana abrió inscripciones para sus actividades deportivas y artísticas como boxeo, baloncesto, tiro con arco, ajedrez, ballet, marinera, y más

Conoce todos los talleres de verano que dicta el municipio de Lince para este 2026

Con la llegada de las vacaciones de verano, la Municipalidad Distrital de Lince anunció el inicio del proceso de inscripción para los Talleres de Verano 2026, una iniciativa que busca promover el uso productivo del tiempo libre a través de actividades recreativas, deportivas y culturales dirigidas a niños y jóvenes.

El programa municipal ofrece alternativas gratuitas orientadas al fortalecimiento de habilidades físicas, creativas y sociales, en un entorno seguro y con acompañamiento de instructores especializados.

Talleres deportivos disponibles

La oferta deportiva contempla una amplia variedad de disciplinas, entre ellas fútbol 6 femenino y masculino, vóleibol, básquetbol, balonmano, ajedrez, artes marciales mixtas, boxeo, capoeira, esgrima, karate, paleta frontón, patinaje, taekwondo, tenis de mesa y tiro con arco.

Estas actividades buscan incentivar la práctica del deporte, el trabajo en equipo y la adopción de estilos de vida saludables durante la temporada de verano.

Conoce todos los talleres de verano que dicta el municipio de Lince para este 2026

Actividades artísticas y culturales

En el ámbito artístico, los participantes podrán acceder a talleres como ballet, danzas afroperuanas, marinera kids, baile moderno, zumba, full body, canto, guitarra, cajón peruano, así como dibujo y pintura para niños.

La propuesta cultural apunta a potenciar la creatividad, la expresión corporal y el talento artístico desde temprana edad.

Fechas, horarios y lugar de inscripción

Las inscripciones se realizarán de manera presencial el miércoles 7 de enero, en el horario de 8:00 a. m. a 8:00 p. m., en el Complejo Deportivo Mariscal Ramón Castilla, ubicado en el parque del mismo nombre, en el distrito de Lince.

Cada menor podrá inscribirse en hasta dos talleres. En el caso de participantes que no residan en el distrito, se aplicará un pago adicional.

Las clases comenzarán el lunes 12 de enero, reafirmando el compromiso de la gestión municipal de Lince con el desarrollo integral de la niñez y juventud, a través del deporte, el arte y la cultura como ejes fundamentales de formación.

Talleres ayudan a desarrollar autoestima

El uso creativo y productivo del tiempo libre en niños y niñas contribuye al desarrollo de su autoestima y personalidad, aspectos fundamentales para una buena salud mental, según indicó el médico psiquiatra Horacio Vargas Murga, exdirector adjunto del Instituto Nacional de Salud Mental “Honorio Delgado Hideyo Noguchi”, del Ministerio de Salud (Minsa).

El especialista recomendó que durante las vacaciones y el tiempo libre, los padres orienten a sus hijos hacia actividades deportivas, recreativas y culturales, manteniéndolos ocupados y evitando que caigan en prácticas nocivas, como el uso excesivo de videojuegos. Además, señaló la importancia de que los padres acompañen y supervisen a los niños, integrándose a sus actividades para comprender mejor sus emociones y necesidades.

“Cuando un niño o niña tiene su tiempo libre organizado, aprende a ordenarse y se vuelve más responsable. Es fundamental que los padres observen, jueguen y participen con ellos para entender cómo se sienten y cuáles son los temas importantes en su vida”, afirmó Vargas Murga en una entrevista pasada.

El especialista también advirtió sobre la saturación de actividades extraescolares durante las vacaciones, ya que, si los niños necesitan descanso tras el año escolar, la sobrecarga puede generar ansiedad y estrés. Asimismo, alertó sobre los riesgos del uso excesivo de videojuegos, que puede derivar en dependencia, irritabilidad o agresividad cuando se les priva de ellos.

