Desaparición del ingeniero en Independencia: la geolocalización y los movimientos bancarios, clave en la investigación

Michel Asto Delgado, un joven ingeniero de 34 años, desapareció el pasado 29 de diciembre. Su familia lo busca desesperadamente y denuncia lentitud en las investigaciones, a pesar de pistas clave como la última ubicación de su celular y extraños movimientos bancarios realizados tras su desaparición. América TV

La desaparición de Michel Asto Delgado, ingeniero de 34 años, completó ocho días sin resolución, mientras su familia reclama mayor celeridad en las pesquisas. El caso, que se encuentra a cargo de la Policía Nacional del Perú (PNP) y a las áreas de desaparecidos y crimen organizado, continúa recabando más datos.

El pasado 29 de diciembre, Michel Asto Delgado fue visto por última vez tras retirarse de su trabajo en Surquillo. Imágenes de cámaras de seguridad lo ubicaron poco después en Independencia, cerca de una botica, en su ruta habitual hacia casa a través del sistema de transporte Metropolitano.

Desde entonces, la incertidumbre domina a familiares y vecinos, quienes mantienen la esperanza de un pronto regreso.

La esposa del ingeniero explicó que la Dirección de Investigación Criminal proporcionó una geolocalización del teléfono móvil, que arrojó como última ubicación el óvalo Huandoy (Los Olivos). No obstante, la familia sostiene que este dato resultó impreciso durante una inspección nocturna en compañía de efectivos de la comisaría de Payet.

Ocho días de búsqueda, la familia de Michel Asto Delgado reclama respuestas | América Noticias

Las autoridades continúan revisando la información de geolocalización y entrevistando compañeros de trabajo, detalló la pareja para América Televisión.

Los movimientos bancarios de Michel

Otro elemento bajo investigación es el registro de dos movimientos bancarios realizados el 30 de diciembre. La familia identificó una compra en línea por 1.500 soles y otra por 2.300 soles, ambas a nombre de Michel Asto Delgado y efectuadas con su tarjeta del Banco de Crédito del Perú (BCP). La información fue obtenida de manera extraoficial gracias a un contacto dentro del banco, ya que la entidad aún no ha facilitado los detalles a pesar de los reiterados pedidos formales.

“Nos ponen muchos pretextos, exigen documentos y los días avanzan sin respuestas”, señaló la esposa, quien insistió en la importancia de conocer a quién se entregaron los bienes adquiridos para orientar la búsqueda.

Independencia: ingeniero lleva casi una semana desaparecido y registran gastos inusuales en sus cuentas| Latina Noticias

La Policía Nacional del Perú ya fue notificada sobre estos movimientos y ha solicitado la colaboración tanto del BCP como de la empresa de comercio electrónico Falabella, debido a que la compra se habría realizado a través de su página web.

La familia subraya la urgencia de acceder a los registros de compra y entrega, considerando que podrían aportar datos cruciales para determinar el paradero del ingeniero.

Investigación fiscal

El Segundo Despacho de la Séptima Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Lima Norte dispuso el inicio de diligencias urgentes tras la desaparición del ingeniero.

La Fiscalía ordenó a la División de Investigación y Búsqueda de Personas Desaparecidas de la Policía Nacional del Perú continuar con la geolocalización del teléfono móvil de Asto Delgado, recibir las declaraciones de familiares y posibles testigos, y recopilar los registros de las cámaras de seguridad de la zona.

También dispuso la realización de acciones de inteligencia y otras diligencias para facilitar la ubicación del ingeniero. Las autoridades exhortaron a la ciudadanía de Lima Norte a que, en caso de contar con información sobre el paradero de Michael Asto Delgado, se comuniquen de inmediato con la Policía Nacional del Perú para que realicen las diligencias.