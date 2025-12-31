Perú

Voraz incendio a horas de Año Nuevo consume almacén en Villa El Salvador y moviliza a 14 unidades de bomberos

Mientras las llamas consumen gran parte del inmueble, las autoridades recomendaron evitar el tránsito vehicular, así como cerrar puertas y ventanas en viviendas cercanas, por la presencia de humo tóxico en el ambiente

(Video: Difusión)

Un incendio de gran magnitud se registró la tarde de este 31 de diciembre, en la víspera de Año Nuevo, al interior de un almacén de colchones ubicado en la avenida Separadora Agroindustrial, en el distrito de Villa El Salvador (VES). La emergencia generó una intensa columna de humo negro, visible desde diversos puntos de Lima sur, lo que alertó a vecinos y conductores que transitaban por la zona cercana a la Ruta E y a los almacenes de un conocido centro comercial.

El siniestro fue reportado alrededor de las 4:07 p. m. y obligó a un despliegue masivo del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú (CGBVP), debido a la naturaleza altamente inflamable del material almacenado. Mientras las llamas consumían gran parte del inmueble, las autoridades recomendaron evitar el tránsito vehicular, así como cerrar puertas y ventanas en viviendas cercanas, por la presencia de humo tóxico en el ambiente. Hasta el momento, no se han reportado personas heridas ni víctimas mortales, aunque los daños materiales serían considerables.

Incendio en Villa El Salvador moviliza a bomberos y activa apoyo de Sedapal

Composición: Infobae Perú

Para controlar la emergencia, se movilizaron al menos 14 unidades de bomberos, entre autobombas, cisternas, ambulancias, unidades de rescate y equipos especializados. En el lugar trabajaron las máquinas M134-1, M16-1, M28-1, M129-1, M6-1, M105-1 y M13-1, además de las cisternas CIST-155 y CIST25CD1. A estas se sumaron la ambulancia AMB-13, las unidades de rescate RES-134 y RES-120, la escalera telescópica ESC-13, la unidad eléctrica ELEC-11, la plataforma PLT-28 y equipos logísticos destinados a sostener las labores en una emergencia catalogada como incendio código 3.

La magnitud del fuego obligó a reforzar de inmediato el suministro de agua. En ese contexto, Sedapal informó que activó su protocolo de apoyo a emergencias, desplazando un camión cisterna hasta el sector 322 de Villa El Salvador para abastecer al CGBVP. Además, la empresa incrementó la presión del servicio de agua potable en la zona y coordinó la habilitación de cinco hidrantes cercanos al punto del incendio, con el objetivo de asegurar la continuidad del combate contra las llamas.

Vecinos del distrito reportaron que la humareda se extendió por varios kilómetros, generando preocupación durante varias horas de la tarde. La combustión de los colchones almacenados complicó las tareas de control, por lo que los bomberos priorizaron las acciones de confinamiento del fuego, enfriamiento de estructuras y ventilación, a fin de evitar que el incendio se propague a predios aledaños y almacenes contiguos.

Noticia en desarrollo.

