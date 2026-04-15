Verónika Rojas firmó acuerdo de confidencialidad con Diealis y Magaly Medina arremete contra abogada Karla Vizo: “No me gusta que me usen”

Magaly Medina revela en su programa que el streamer Diealis y su exnovia Verónica, quien lo denunció por intento de feminicidio, llegaron a un acuerdo. A través de conversaciones con la abogada de la víctima, se confirma un pacto de confidencialidad que pone fin a la búsqueda de justicia pública. ATV/ Magaly TV La Firme.

La controversia en torno al streamer Diealis continúa generando repercusión pública luego de que se conociera que sostuvo una conversación privada con su expareja Verónica, quien previamente lo denunció por agresión física e incluso por un presunto intento de feminicidio.

El caso, que fue ampliamente difundido en Magaly TV La Firme, ha dado un giro inesperado tras revelarse la existencia de un acuerdo de confidencialidad entre ambas partes, lo que ha despertado cuestionamientos en la conductora Magaly Medina

Todo comenzó cuando la defensa legal del streamer confirmó que existió un acercamiento entre él y la denunciante. “Ha conversado con la señorita Verónika de forma personal y han podido conversar tranquilamente y más detalles no le puedo dar”, declaró la abogada de Diealis, dejando entrever que el diálogo habría sido clave en la evolución del caso.

Diealis rompe su silencio y pide disculpas, pero Magaly no le cree. Captura: Magaly TV La Firme.

Magaly Medina cuestiona transparecia de doctora Karla Vizo

La periodista no solo cuestionó la falta de transparencia, sino también el rol de los actores involucrados en lo que considera un acuerdo poco claro. Según relató, su equipo consultó directamente a la abogada de la denunciante, quien confirmó la existencia del acercamiento. “Sí, es verdad”, respondió la letrada al ser consultada sobre si ambas partes habían conversado.

El elemento más polémico surgió cuando se reveló que ambas partes habrían firmado un documento que limita las declaraciones públicas. “Firmaron un acuerdo de confidencialidad que ya no permite hablar ni referirnos al caso”, explicó la defensa de la denunciante, Karla Vizo, dejando en evidencia que el proceso legal seguiría su curso, pero bajo restricciones comunicacionales.

A esto se sumó un hecho que generó aún más suspicacia: el viaje de la joven denunciante. “El viernes Verónika se va a Venezuela por sanidad mental y a recuperarse”, se informó, lo que para muchos fue interpretado como una señal de distanciamiento del proceso judicial. No obstante, su abogada aclaró que el caso no ha sido abandonado. “El caso sigue, nadie se va a retirar. Yo sigo siendo su abogada. Hoy mismo estuve en su declaración, pero se acogió a guardar silencio”, afirmó.

Diealis rompe su silencio y pide disculpas, pero Magaly no le cree. Captura: Magaly TV La Firme.

En paralelo, Magaly Medina expresó su incomodidad frente al manejo del caso. La conductora cuestionó abiertamente la posibilidad de que se haya alcanzado un acuerdo económico o extrajudicial. “¿Qué tipo de acuerdo han llegado? ¿Acaso un acuerdo económico?”, planteó, dejando entrever su sospecha sobre un posible arreglo bajo la mesa.

Su crítica fue más allá del caso puntual y apuntó a una problemática recurrente. “He visto muchas mujeres golpeadas que a última hora han decidido no proseguir con la acusación”, comentó, señalando que este tipo de decisiones puede debilitar la búsqueda de justicia, especialmente cuando la víctima deja de impulsar activamente el proceso.

En ese sentido, también cuestionó el uso de los medios de comunicación en este tipo de situaciones. “No me gusta que me usen para acuerdos bajo la mesa”, afirmó con firmeza.

Diealis rompe su silencio y pide disculpas, pero Magaly no le cree. Captura: Magaly TV La Firme.

Uno de los momentos más contundentes de su intervención fue cuando abordó la gravedad de las acusaciones iniciales. Recordó que, según lo expuesto anteriormente, se habría hablado incluso de asfixia. “Intento de feminicidio”, enfatizó, subrayando la seriedad del caso y la necesidad de que este tipo de denuncias no queden diluidas.

La conductora también estableció comparaciones con otros casos mediáticos, mencionando a John Kelvin como ejemplo de reincidencia. “Decía que la cárcel lo había cambiado… mentira, salió igualito”, afirmó.

Diealis rompe su silencio y pide disculpas, pero Magaly no le cree. Captura: Magaly TV La Firme.

Por su parte, Diealis decidió pronunciarse a través de sus redes sociales, donde ofreció disculpas públicas. “Quiero pedirle disculpas a Verónica, también pedirle disculpas a mí mismo y a todas las mujeres”, expresó, intentando mostrar una actitud de reflexión frente a lo ocurrido.

En su declaración, negó categóricamente las acusaciones más graves. “Cuando dijeron que yo la he asfixiado o he intentado matar, quiero decirles que eso es totalmente falso”, sostuvo, marcando distancia frente a los señalamientos iniciales.

Diealis rompe su silencio y pide disculpas, pero Magaly no le cree. Captura: Magaly TV La Firme.

Asimismo, aseguró haber mantenido comunicación con la denunciante. “He podido conversar con ella, he podido brindarle mis disculpas”, indicó, aunque evitó profundizar en los detalles. “Lo demás me lo reservo por el tema de la privacidad entre nosotros dos”, añadió.

Otro punto que buscó aclarar fue la supuesta existencia de un acuerdo económico. “Yo nunca me he reunido con el papá de Vero. Él nunca me ha pedido dinero ni yo he ofrecido dinero”, afirmó, intentando desmentir las versiones que circulaban al respecto.

Además, el streamer aseguró estar en un proceso de cambio personal. “Estoy actualmente asistiendo a terapias, estoy de la mano de Dios, también estoy con psiquiatra”, declaró, enfatizando su intención de mejorar. “Estoy haciendo todo lo posible para ser una mejor persona”, agregó.

Sin embargo, estas declaraciones no convencieron a Magaly Medina, quien se mostró escéptica frente a este tipo de discursos. “Todos dicen que están de la mano de Dios… todos dicen que van a terapia”, señaló, cuestionando la repetición de estos argumentos en casos similares.

“Lo premió con un viaje”: Magaly cuestiona a Alejandra Baigorria por llevar a Said a España. Captura: Magaly TV La Firme.

Magaly Medina manda mensaje a Diealis

Para la conductora, el problema radica en la falta de consecuencias reales. “Cuando una mujer decide dejar que el golpeador se salga con la suya, la justicia ya no lo persigue con la misma fuerza”, sostuvo, advirtiendo sobre las limitaciones del sistema judicial.

También consideró que, de existir un verdadero arrepentimiento, las acciones deberían ser más contundentes. “Si realmente está arrepentido, debería ir a rehabilitación”, opinó, recordando que tanto la denunciante como su defensa habrían señalado problemas relacionados al consumo de alcohol.

Finalmente, lanzó una advertencia sobre el futuro. “Tarde o temprano vuelven a caer en lo mismo”, afirmó, señalando que sin un cambio real, las conductas podrían repetirse.

Diealis rompe su silencio y pide disculpas, pero Magaly no le cree. Captura: Magaly TV La Firme.