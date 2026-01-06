Perú

¿Buscas trabajo en el Callao? Bellavista abre vacantes para estudiantes y titulados con sueldos de hasta S/ 3.500

La convocatoria municipal se divide en dos procesos CAS vigentes, con fechas de cierre distintas (12 y 14 de enero de 2026). Conoce aquí el detalle completo de las plazas disponibles, organizadas por perfil y área

Guardar

La Municipalidad de Bellavista, en la región Callao, lanzó una nueva convocatoria CAS para enero de 2026, dirigida a personas con distintos niveles de formación, desde educación básica y estudios técnicos hasta estudiantes universitarios y bachilleres. En total, se han habilitado 11 plazas laborales, con sueldos que van desde S/ 2.500 hasta S/ 3.500, orientadas principalmente a áreas administrativas, contables, tecnológicas y de gestión del riesgo de desastres.

Esta oferta laboral resulta especialmente atractiva para quienes buscan empleo en el sector público bajo contrato CAS, ya que incluye perfiles técnicos y universitarios, así como puestos operativos. Todas las vacantes se desarrollarán en el Callao y cuentan con fechas límite próximas, por lo que se recomienda a los interesados revisar con atención las bases y preparar con anticipación la documentación requerida.

¿Qué puestos ofrece la Municipalidad de Bellavista en enero 2026?

Serenazgo de la Municipalidad de
Serenazgo de la Municipalidad de Bellavista. (Foto: Municipalidad de Bellavista)

La convocatoria se divide en dos procesos CAS vigentes, con fechas de cierre distintas (12 y 14 de enero de 2026). A continuación, el detalle completo de las plazas disponibles, organizadas por perfil y área:

Puestos para estudiantes universitarios, egresados y bachilleres

  • Analista Técnico en Redes y Comunicaciones (CAS N.° 058)
    • Vacantes: 1
    • Requisitos: Estudiante desde el IV ciclo de Ingeniería de Redes y Comunicaciones
    • Remuneración: S/ 2.500
    • Fecha límite: 14 de enero de 2026
  • Especialista en Gestión del Riesgo de Desastres (CAS N.° 061)
    • Vacantes: 1
    • Requisitos: Estudiante desde el VII ciclo de Administración, Contabilidad o Economía
    • Remuneración: S/ 3.500
    • Fecha límite: 14 de enero de 2026
  • Coordinador del Centro de Operaciones de Emergencia Distrital – COED (CAS N.° 062)
    • Vacantes: 1
    • Requisitos: Bachiller en Administración
    • Remuneración: S/ 3.500
    • Fecha límite: 14 de enero de 2026
  • Especialista en Gestión de Procesos GRD (CAS N.° 063)
    • Vacantes: 1
    • Requisitos: Estudiante universitario desde el X ciclo de Derecho
    • Remuneración: S/ 3.500
    • Fecha límite: 14 de enero de 2026
  • Coordinador de Gestión del Riesgo de Desastres (CAS N.° 065)
    • Vacantes: 1
    • Requisitos: Bachiller en Comunicación Social
    • Remuneración: S/ 3.500
    • Fecha límite: 14 de enero de 2026
  • Asistente Administrativo (CAS N.° 056)
    • Vacantes: 1
    • Requisitos: Estudiante universitario desde el VIII ciclo de Derecho
    • Remuneración: S/ 3.500
    • Fecha límite: 12 de enero de 2026

Puestos para técnicos titulados o egresados

  • Especialista en Soporte Informático (CAS N.° 059)
    • Vacantes: 1
    • Requisitos: Título Técnico en Computación e Informática
    • Remuneración: S/ 2.500
    • Fecha límite: 14 de enero de 2026
  • Analista Contable (CAS N.° 060)
    • Vacantes: 1
    • Requisitos: Egresado técnico en Contabilidad
    • Remuneración: S/ 3.300
    • Fecha límite: 14 de enero de 2026
  • Especialista en Gestión de Ayuda Humanitaria y Almacenes GRD (CAS N.° 064)
    • Vacantes: 1
    • Requisitos: Título Técnico en Administración
    • Remuneración: S/ 3.500
    • Fecha límite: 14 de enero de 2026
  • Especialista en Gestión de Procesos Administrativos GRD (CAS N.° 066)
    • Vacantes: 1
    • Requisitos: Título Técnico en Administración
    • Remuneración: S/ 3.500
    • Fecha límite: 14 de enero de 2026

Puesto para personas con educación básica

  • Auxiliar de Almacén (CAS N.° 057)
    • Vacantes: 1
    • Requisitos: Educación Básica Regular incompleta
    • Remuneración: S/ 2.500
    • Fecha límite: 12 de enero de 2026

¿Cómo postular a la convocatoria CAS de la Municipalidad de Bellavista?

Crear un currículum vitae (CV)
Crear un currículum vitae (CV) bien estructurado es crucial para sobresalir en el dinámico y competitivo mercado de trabajo en Perú. Foto: iProfesional

Las personas interesadas en participar en esta convocatoria CAS enero 2026 deben tener en cuenta los siguientes pasos clave:

  1. Revisar cuidadosamente las bases específicas del puesto al que desean postular, donde se detallan los requisitos, experiencia mínima y documentación obligatoria.
  2. Verificar que cumplen con el perfil solicitado, especialmente el nivel de estudios exigido y la carrera profesional.
  3. Descargar y completar los anexos y formatos establecidos por la Municipalidad de Bellavista.
  4. Presentar la postulación dentro del plazo, considerando que algunas vacantes cierran el 12 de enero y otras el 14 de enero de 2026.

Es importante recordar que no se aceptarán postulaciones incompletas ni fuera de fecha, por lo que se recomienda no esperar hasta el último día.

Finalmente, esta convocatoria se suma a otras oportunidades vigentes en el sector público, como procesos recientes de entidades municipales y organismos descentralizados que vienen ofreciendo plazas CAS con sueldos competitivos, convirtiéndose en una alternativa atractiva para quienes buscan estabilidad laboral y experiencia en la administración pública.

Temas Relacionados

BellavistaCallaoConvocatoria laboralConvocatoria de trabajoperu-economia

Más Noticias

Adulta mayor es víctima de robo de identidad y termina presa por cuenta de ahorros digital usada en extorsiones: “No sabe ni usar celular”

La mujer de 80 años de edad fue enviada al penal de Ancón II tras ser vinculada a depósitos de extorsiones en una cuenta digital que su familia asegura fue creada sin su consentimiento

Adulta mayor es víctima de

Familia es intervenida en el Jorge Chávez por usar tarjeta clonada para comprar pasajes aéreos con destino a Colombia

La intervención se realizó en el área de control migratorio del nuevo aeropuerto. Cuatro adultos y dos menores fueron puestos a disposición de la PNP para las investigaciones

Familia es intervenida en el

El duro recorrido de Jeriel de Santis hacia Melgar por la escalada de la crisis en Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro

El delantero venezolano con ascendencia peruana ha quedado varado en medio del clima de tensión que se vive en territorio bolivariano después de la captura del autócrata representante del chavismo

El duro recorrido de Jeriel

Túnel en Perú obtiene récord Guinness, ¿por qué y dónde está ubicado?

La obra al sur del país se convirtió en un referente global para proyectos en zonas de alta montaña, anunció el Ministerio de Transportes y Comunicaciones

Túnel en Perú obtiene récord

Franco Vidal, alcalde streamer de Ate, renuncia a Avanza País en vivo y revela que cuatro partidos le ofrecen postular a la MML

El burgomaestre se describió como un “político libre” y afirmó que está considerando propuestas de diferentes partidos para participar en las elecciones regionales y municipales de 2026

Franco Vidal, alcalde streamer de
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Franco Vidal, alcalde streamer de

Franco Vidal, alcalde streamer de Ate, renuncia a Avanza País en vivo y revela que cuatro partidos le ofrecen postular a la MML

Confirman que Rafael López Aliaga mantiene deuda coactiva con Sunat por más de S/12,9 millones: empresa fue declarada “irregular”

César Acuña estalla contra Rafael López Aliaga: “No vamos a permitir que el peor alcalde de Lima sea presidente”

Beto Ortiz: “Keiko es necia, ‘Porky’ es piña y mi hipótesis es que Butters entró solo a dinamitar desde dentro Avanza País”

José Jerí a favor del servicio militar obligatorio: Ejecutivo enfocado en generar mayores incentivos para reclutas

ENTRETENIMIENTO

Melissa Klug tras recibir Año

Melissa Klug tras recibir Año Nuevo lejos de Jesús Barco: “Decisiones que me acerquen a la tranquilidad”

Gisela Valcárcel abre las puertas de su casa frente al mar y emociona a sus seguidores: “Fruto de su esfuerzo”

Melissa Paredes se indigna con Rodrigo Cuba por el mal corte de cabello de su hija: “¡Qué pasó, Dios mío!”

Tula Rodríguez descarta relación sentimental con Fernando Niño: “Primero que él tiene novia”

Jota Benz sorprende a Angie Arizaga con propuesta de matrimonio ante el Coliseo Romano: “mil veces sí”

DEPORTES

El duro recorrido de Jeriel

El duro recorrido de Jeriel de Santis hacia Melgar por la escalada de la crisis en Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro

Ignacio Buse comparte emotivo mensaje tras llegar al Top 100 del ranking ATP: “Espero que esto sea solo el comienzo”

Programación de la fecha 1 de la Liga peruana de vóley, fase 2: partidos, horarios y canal TV

Erick Noriega se recuperó más rápido de lo pensado: inició pretemporada con Gremio con miras al Brasileirao 2026

¿Sporting Cristal cuenta con rival para la Tarde Celeste? Histórico club de Chile, a un paso de cerrar amistoso en Perú