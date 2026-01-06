¿Buscas trabajo en el Callao? Bellavista abre vacantes para estudiantes y titulados con sueldos de hasta S/ 3.500

La Municipalidad de Bellavista, en la región Callao, lanzó una nueva convocatoria CAS para enero de 2026, dirigida a personas con distintos niveles de formación, desde educación básica y estudios técnicos hasta estudiantes universitarios y bachilleres. En total, se han habilitado 11 plazas laborales, con sueldos que van desde S/ 2.500 hasta S/ 3.500, orientadas principalmente a áreas administrativas, contables, tecnológicas y de gestión del riesgo de desastres.

Esta oferta laboral resulta especialmente atractiva para quienes buscan empleo en el sector público bajo contrato CAS, ya que incluye perfiles técnicos y universitarios, así como puestos operativos. Todas las vacantes se desarrollarán en el Callao y cuentan con fechas límite próximas, por lo que se recomienda a los interesados revisar con atención las bases y preparar con anticipación la documentación requerida.

¿Qué puestos ofrece la Municipalidad de Bellavista en enero 2026?

Serenazgo de la Municipalidad de Bellavista. (Foto: Municipalidad de Bellavista)

La convocatoria se divide en dos procesos CAS vigentes, con fechas de cierre distintas (12 y 14 de enero de 2026). A continuación, el detalle completo de las plazas disponibles, organizadas por perfil y área:

Puestos para estudiantes universitarios, egresados y bachilleres

Analista Técnico en Redes y Comunicaciones (CAS N.° 058) Vacantes: 1 Requisitos: Estudiante desde el IV ciclo de Ingeniería de Redes y Comunicaciones Remuneración: S/ 2.500 Fecha límite: 14 de enero de 2026

Especialista en Gestión del Riesgo de Desastres (CAS N.° 061) Vacantes: 1 Requisitos: Estudiante desde el VII ciclo de Administración, Contabilidad o Economía Remuneración: S/ 3.500 Fecha límite: 14 de enero de 2026

Coordinador del Centro de Operaciones de Emergencia Distrital – COED (CAS N.° 062) Vacantes: 1 Requisitos: Bachiller en Administración Remuneración: S/ 3.500 Fecha límite: 14 de enero de 2026

Especialista en Gestión de Procesos GRD (CAS N.° 063) Vacantes: 1 Requisitos: Estudiante universitario desde el X ciclo de Derecho Remuneración: S/ 3.500 Fecha límite: 14 de enero de 2026

Coordinador de Gestión del Riesgo de Desastres (CAS N.° 065) Vacantes: 1 Requisitos: Bachiller en Comunicación Social Remuneración: S/ 3.500 Fecha límite: 14 de enero de 2026

Asistente Administrativo (CAS N.° 056) Vacantes: 1 Requisitos: Estudiante universitario desde el VIII ciclo de Derecho Remuneración: S/ 3.500 Fecha límite: 12 de enero de 2026



Puestos para técnicos titulados o egresados

Especialista en Soporte Informático (CAS N.° 059) Vacantes: 1 Requisitos: Título Técnico en Computación e Informática Remuneración: S/ 2.500 Fecha límite: 14 de enero de 2026

Analista Contable (CAS N.° 060) Vacantes: 1 Requisitos: Egresado técnico en Contabilidad Remuneración: S/ 3.300 Fecha límite: 14 de enero de 2026

Especialista en Gestión de Ayuda Humanitaria y Almacenes GRD (CAS N.° 064) Vacantes: 1 Requisitos: Título Técnico en Administración Remuneración: S/ 3.500 Fecha límite: 14 de enero de 2026

Especialista en Gestión de Procesos Administrativos GRD (CAS N.° 066) Vacantes: 1 Requisitos: Título Técnico en Administración Remuneración: S/ 3.500 Fecha límite: 14 de enero de 2026



Puesto para personas con educación básica

Auxiliar de Almacén (CAS N.° 057) Vacantes: 1 Requisitos: Educación Básica Regular incompleta Remuneración: S/ 2.500 Fecha límite: 12 de enero de 2026



¿Cómo postular a la convocatoria CAS de la Municipalidad de Bellavista?

Las personas interesadas en participar en esta convocatoria CAS enero 2026 deben tener en cuenta los siguientes pasos clave:

Revisar cuidadosamente las bases específicas del puesto al que desean postular, donde se detallan los requisitos, experiencia mínima y documentación obligatoria. Verificar que cumplen con el perfil solicitado, especialmente el nivel de estudios exigido y la carrera profesional. Descargar y completar los anexos y formatos establecidos por la Municipalidad de Bellavista. Presentar la postulación dentro del plazo, considerando que algunas vacantes cierran el 12 de enero y otras el 14 de enero de 2026.

Es importante recordar que no se aceptarán postulaciones incompletas ni fuera de fecha, por lo que se recomienda no esperar hasta el último día.

Finalmente, esta convocatoria se suma a otras oportunidades vigentes en el sector público, como procesos recientes de entidades municipales y organismos descentralizados que vienen ofreciendo plazas CAS con sueldos competitivos, convirtiéndose en una alternativa atractiva para quienes buscan estabilidad laboral y experiencia en la administración pública.