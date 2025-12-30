Perú

Metropolitano podría llegar al Callao: estas principales avenidas podrían conectar con Lima, según el alcalde

El alcalde provincial de Callao, Pedro Spadaro, indicó que está conversando con las autoridades para que sea posible las llegadas de los buses hasta la provincia constitucional

Alcalde Pedro Spadaro pide que el Metropolitano llegue al Callao: esta sería la nueva ruta| Canal N

El alcalde provincial de Callao, Pedro Spadaro, afirmó que existen gestiones en curso para que el servicio del Metropolitano se extienda hasta la provincia constitucional, proyecto que busca mejorar la conectividad de la ciudad portuaria con Lima. Las declaraciones se produjeron durante la inauguración de la renovada avenida Tomás Valle, evento en el que también participaron el ministro de Vivienda, Wilder Sifuentes, y el alcalde de Lima, Renzo Reggiardo.

Según detalló Spadaro, la posible llegada del Metropolitano al Callao depende de las coordinaciones con las autoridades de Lima y el sector privado.

“Vamos a seguir gestionando con mi amigo el alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, porque hay una posibilidad también que el Metropolitano pueda llegar a la provincia constitucional del Callao”, declaró Spadaro durante el acto público.

El Metropolitano podría extenderse hasta
El Metropolitano podría extenderse hasta el Callao: estos son los posibles paraderos en la provincia constitucional| Composición Infobae

El alcalde señaló que, a diferencia de gestiones anteriores, actualmente existen conversaciones activas para concretar el proyecto. Asimismo, indicó que están gestionando para que exista la posibilidad de que sea una realidad.

Posibles rutas para el Metropolitano en el Callao

Una de las rutas evaluadas contempla el uso de la avenida Tomás Valle como eje conector, dado que esta vía marca el límite entre la capital y la provincia portuaria, además de enlazar con la avenida Angélica Gamarra.

Entre los posibles paraderos que podría tener la nueva extensión, Spadaro mencionó las avenidas La Marina y Tomás Valle, así como la posibilidad de que el recorrido llegue hasta La Punta.

“No olviden que esta avenida es el límite con la provincia de Lima y, además de ella, otras avenidas importantes en el Callao, como la avenida La Marina”, precisó a Canal N.

Durante la inauguración, el burgomaestre también se refirió a la ampliación del corredor rojo, otro servicio de transporte que hoy llega hasta el distrito de La Perla y cuya extensión hacia La Punta está siendo considerada.

- Andina
- Andina

Estaciones sin inaugurarse en Lima norte

La ampliación norte del Metropolitano mantiene 10 estaciones completamente terminadas, pero aún inoperativas en los distritos de Los Olivos, Independencia, Comas y Carabayllo, según confirmó David Hernández, presidente del consejo directivo de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU). La demora principal obedece a la falta de buses, lo que impide poner en funcionamiento la totalidad de las paradas dos años después de la inauguración parcial del proyecto.

Actualmente, solo cinco estaciones del corredor norte —incluida la terminal Chimpu Ocllo y las paradas Universidad, 22 de Agosto, Andrés Belaúnde y Los Incas— reciben pasajeros. El resto, aunque ya finalizadas, permanecen cerradas. Hernández explicó que, si se habilitaran todas las estaciones sin las unidades necesarias, los tiempos de espera y recorrido aumentarían considerablemente, afectando la eficiencia del servicio.

Atropello en el Metropolitano: bus
Atropello en el Metropolitano: bus impacta a una persona tras caída a la vía exclusiva cerca de Caquetá| Andina

La ATU espera destrabar la situación con la compra de 60 buses adicionales, adquisición que depende de un crédito de 100 millones de dólares gestionado ante el Banco Mundial. Según Hernández, los trámites para la liberación de los fondos se encuentran en la etapa final y, una vez concretados, los nuevos vehículos permitirán poner en operación el resto de las estaciones.

