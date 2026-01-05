Las polémicas digitales más comentadas del entretenimiento peruano en 2025.

Las redes sociales y las plataformas digitales protagonizaron en 2025 una serie de controversias que involucraron a figuras clave del espectáculo peruano, creadores de contenido y productores televisivos. Estos episodios marcaron la conversación pública y evidenciaron la tensión entre los formatos tradicionales de entretenimiento y el universo digital en expansión.

Gisela Valcárcel y el CEO de América TV

La polémica entre Gisela Valcárcel y Fernando Muñiz, CEO de América TV, se desató el 26 de agosto, cuando la conductora denunció en vivo por Instagram que se le prohibió el ingreso al canal por decisión directa de la gerencia. Gisela Valcárcel responsabilizó a Fernando Muñiz y lo acusó de falta de empatía, señalando: “Fernando, tú también eres reemplazable”. Luego se dejó entrever que el conflicto tendría como trasfondo la promoción de GV Play, su canal digital, lo que América TV consideró una ruptura contractual.

Gisela Valcárcel no pudo entrar a América TV y anuncia el retiro inmediato de América Hoy: “Yo tengo un país que me quiere”

Después del incidente, Gisela Valcárcel lanzó oficialmente GV Play y negó que la controversia haya sido una estrategia publicitaria. La directiva de América TV argumentó que la sanción se debió a la promoción de un proyecto externo no autorizado. El conflicto escaló hasta la Teletón, donde la presencia de la ‘rubia conductora’ estuvo en duda, pero finalmente acudió al evento, donde se saludó cordialmente con Muñiz.

Todo el escándalo generó que el canal retirara de su programación a ‘América Hoy’, por ese día, pero, sin duda, fue un total quiebre con América TV. Finalmente, hace algunas semanas se supo que la conductora regresó a Panamericana Televisión y confirmó el fin de GV Producciones como productora de ‘América Hoy’.

Lemon Pay y el “experimento social” que indignó a las redes

El tiktoker Lemon Pay generó una de las mayores controversias del año al publicar un video en el que se lo ve lanzando billetes al suelo frente a adultos mayores vulnerables en las calles de Lima. El creador de contenido justificó el acto como un “experimento social”, pero el registro fue considerado humillante por miles de usuarios y figuras públicas.

Tiktoker Lemon Pay humilla a ancianos lanzándoles dinero al suelo.

En el video, Lemon Pay pregunta a cinco adultos mayores si desean dinero y luego arroja billetes al suelo, obligando a los participantes a agacharse frente a la cámara para recogerlos. Una de las escenas más criticadas mostró a una mujer dejando caer los caramelos que vendía mientras intentaba levantar el dinero, sin recibir ayuda del influencer. La reacción fue inmediata: personalidades como Carlos Orozco y Magaly Medina calificaron el acto de “perverso” y “denigrante”, además de exigir sanciones y una disculpa pública auténtica.

A pesar de la indignación y las críticas de colectivos y ONGs, Lemon Pay solo emitió mensajes de arrepentimiento enmascarado y el video continuó circulando.

Fin de ‘Good Time’ y el inicio de ‘La Manada’: la mudanza de figuras al canal de Jefferson Farfán

El 27 de octubre de 2025, José Luis Rodríguez (“El Pelado”), dueño de Todo Good, anunció la salida del equipo de ‘Good Time’, integrado por Mario Irivarren, Laura Spoya, Gerardo Pe y el productor Abneer Robles. El grupo se despidió de su audiencia en redes sociales y aclaró que la decisión obedeció a diferencias sobre la nueva etapa del canal, no a conflictos personales ni económicos.

Laura Spoya, Mario Irivarren y Gerardo Pe aclaran rumores y se despiden de ‘Good Time’ conmoviendo a sus fans con emotivo mensaje. Video: Good Time

Pocos días después, el equipo confirmó su llegada a Satélite+, la plataforma de Jefferson Farfán, donde lanzaron el programa ‘La Manada’. El anuncio se realizó a través de un video viral con Farfán y los nuevos conductores, presentándose como “la nueva manada galáctica”. El debut de ‘La Manada’ generó tendencia y comentarios sobre la relación entre los presentadores y “La Foquita”, con los integrantes asegurando que no existían roces y que el ambiente era óptimo.

Neutro y el reto peligroso transmitido en vivo

El streamer Neutro se convirtió en protagonista de una polémica al prender fuego a un amigo durante una fiesta de creadores de contenido, como parte de un “reto” transmitido en vivo. El joven terminó lanzándose a una piscina para apagar las llamas y no sufrió lesiones graves, pero el video se viralizó y generó una ola de críticas por la ausencia de medidas de seguridad y el riesgo de imitación.

Streamer Neutro prende fuego a su amigo en una transmisión y usuarios piden intervención del Ministerio público. Infobae Perú / Captura X.

Neutro argumentó que el reto fue consensuado y que su amigo estaba de acuerdo, pero usuarios y figuras como Magaly Medina calificaron el acto de irresponsable y peligroso. La reacción en redes incluyó llamados a la intervención del Ministerio Público y cuestionamientos sobre la falta de regulación de los contenidos extremos en plataformas digitales.

Zaca TV y el debate por el paro de transportistas

El equipo de Zaca TV, conformado por Giacomo Benavides, Andrea del Águila (“Salandela”), Miranda Capurro, Michelle Onetto y Doménico Benavides, recibió críticas luego de omitir cualquier referencia al paro nacional de transportistas el 6 de febrero de 2025, una jornada marcada por violencia y extorsiones en el sector. La audiencia, habituada al tono humorístico del programa, cuestionó la falta de pronunciamiento en medio de una crisis nacional.

Zaca TV responde a las críticas y revelan por qué no hablaron del paro de transportistas. YouTube. Zaca TV

En el siguiente programa, los conductores reconocieron que fue un error no abordar el tema y explicaron que no encontraron la manera adecuada de tratarlo sin trivializar el sufrimiento de las víctimas. Salandela expresó: “No hablarlo no es el camino. Sepan que no somos indiferentes. Sabemos que hay cuarenta y seis transportistas asesinados”.

La Roro Network y las controversias alrededor de Carlos Orozco

La Roro Network y su director, Carlos Orozco, estuvieron en el centro de diversas polémicas a lo largo de 2025. El canal vivió la renuncia de dos miembros clave, Diego Maita y Luis Muñoz, quienes denunciaron sobrecarga laboral, falta de reconocimiento y ambiente hostil. Orozco desestimó las acusaciones y defendió su gestión, lo que expuso tensiones internas.

Carlos Orozco y sus controvertidos comentarios sobre la portada que protagonizó Zaca TV. Tiktok José Pastor

En paralelo, Carlos Orozco cuestionó el éxito de canales como Zaca TV y denunció desigualdad de oportunidades en el ecosistema digital, señalando: “Cuatro hijos de papá... los ponen en portada mientras otros siguen invisibles”. Orozco también protagonizó momentos incómodos en entrevistas, filtraciones de información sobre campañas estatales y un debate legal con la periodista Manuela Camacho por la exposición de datos personales.

La forma directa y polémica de Orozco mantuvo a La Roro Network en el centro de la conversación y en medio de diversas polémicas a lo largo de 2025.