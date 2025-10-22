Tiktoker Lemon Pay es repudiado por humillar a ancianos lanzándoles dinero al suelo: “Estoy regalando a gente pobre”

Tiktoker Lemon Pay humilla a ancianos lanzándoles dinero al suelo.

El tiktoker Lemon Pay enfrenta fuertes críticas tras publicar un video en el que aparece arrojando billetes al suelo ante adultos mayores en situación vulnerable. El contenido, difundido inicialmente en YouTube bajo la premisa de un “experimento social”, fue calificado por usuarios como un acto de humillación dirigido a personas indigentes y de la tercera edad.

La repercusión generó reclamos para que las plataformas impongan sanciones ejemplares contra el creador por utilizar la vulnerabilidad ajena como recurso de entretenimiento.

El registro audiovisual muestra cómo Lemon Pay se acerca a cinco adultos mayores, algunos dedicados a la venta ambulatoria y otros identificados como indigentes, con la pregunta directa: “¿Desean dinero?”.

Ante las respuestas afirmativas, el creador de contenido procede a lanzar billetes al suelo, provocando que los ancianos se inclinen a recogerlos frente a la cámara. La secuencia, donde se percibe incomodidad y desconcierto en los entrevistados, encendió la polémica entre los usuarios de distintas redes sociales.

Lemon Pay es criticado por humillar a ancianos.

Entre las escenas más comentadas figura el caso de una mujer de avanzada edad que, mientras intenta recolectar el dinero, deja caer los caramelos que comercializaba. Lemon Pay opta por seguir grabando la situación sin intervenir ni brindar ayuda, actitud percibida como una muestra de indiferencia por parte de quienes presenciaron el video.

El episodio ha circulado de forma masiva y ha sumado cientos de miles de reproducciones en plataformas digitales, detonando el debate sobre los límites éticos de este tipo de contenidos.

Indignación en redes

La publicación se viralizó rápidamente a través de TikTok e Instagram, acumulando reacciones negativas y reproches hacia el trato dispensado a los adultos mayores. Numerosos internautas consideraron las imágenes como humillantes y les atribuyeron una falta de empatía, reclamando respeto hacia las personas en condición de vulnerabilidad. Comentarios como “esto no es ayuda, es una burla” y “las personas mayores merecen dignidad y respeto” dominaron la conversación digital durante las horas posteriores a la difusión.

Buena parte de los cuestionamientos apuntaron a la naturaleza de iniciativas presentadas como “experimentos sociales” o “retos”, que en la práctica reproducen dinámicas de poder y exposición de personas en desventaja.

Lemon Pay es criticado por humillar a ancianos.

Los usuarios ha solicitado a ‘Lemon Pay’ que retire el video y presente una disculpa pública a las personas involucradas, así como a la audiencia que manifestó malestar ante lo mostrado. Además, sostienen que las plataformas digitales deberían evaluar la pertinencia del contenido y considerar restricciones o sanciones para evitar la repetición de estos episodios. La difusión de este tipo de material reavivó el debate sobre la responsabilidad de los creadores de contenido y la necesidad de regulación en las principales redes sociales.

Hasta el momento, Lemon Pay no ha emitido un comunicado oficial sobre la polémica ni se ha referido directamente a las críticas recibidas. El video, lejos de retirarse del espacio público, permanece circulando y continúa sumando interacciones tanto en YouTube como en plataformas secundarias.

Lemon Pay es criticado por humillar a ancianos.

¿Quién es Lemon Pay?

Lemon Pay es un tiktoker que ha ganado notoriedad en redes sociales por el carácter polémico y provocador de su contenido. A través de videos semanales, realiza preguntas incómodas y experimentos sociales que ponen a prueba las reacciones y actitudes de las personas frente a diversos temas

Su estilo ha generado tanto críticas, convirtiéndolo en una figura que no pasa desapercibida en el mundo digital. Una de las particularidades que más intriga a sus seguidores es que nunca muestra su rostro.

En cada video aparece usando una gran máscara de pajarraco, elemento que se ha convertido en su sello personal y que refuerza el misterio en torno a su identidad. Su canal de YouTube cuenta con más de 41 mil suscriptores.