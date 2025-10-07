Zaca TV responde a las críticas y revelan por qué no hablaron del paro de transportistas: “Nos parecía una falta de respeto”

Zaca TV responde a las críticas y revelan por qué no hablaron del paro de transportistas. YouTube. Zaca TV

El programa digital Zaca TV, conducido por Giacomo Benavides, Andrea del Águila (Salandela), Miranda Capurro, Michelle Onetto y Doménico Benavides, dedicó su edición del martes 7 de octubre a responder las fuertes críticas recibidas por no pronunciarse sobre el paro nacional de transportistas que se inició el lunes 6, en medio de una ola de violencia y extorsiones que afecta al país.

Durante el espacio, los conductores explicaron las razones detrás de su silencio inicial y reflexionaron sobre la difícil situación que atraviesan miles de peruanos a raíz de los ataques y asesinatos contra transportistas.

Zaca TV rompe el silencio tras críticas en redes

El lunes 6 de octubre, la audiencia de Zaca TV cuestionó duramente que el programa, conocido por su tono humorístico y relajado, no hiciera mención alguna al paro nacional de transportistas. Muchos seguidores consideraron que el silencio del equipo fue una muestra de indiferencia ante una crisis que ya ha dejado decenas de víctimas.

Ante el aluvión de comentarios, los conductores decidieron abrir la edición del martes 7 abordando directamente el tema. Giacomo Benavides, uno de los conductores y líder del espacio, reconoció que el equipo se sintió en conflicto sobre cómo reaccionar ante una situación tan delicada.

Zaca TV responde a las críticas y revelan por qué no hablaron del paro de transportistas. YouTube: Zaca TV

Salandela: “No hablarlo, no es el camino”

Andrea del Águila, más conocida como 'Salandela’, fue una de las primeras en manifestarse durante el programa. Con un tono serio, reconoció que el grupo cometió un error al no mencionar el tema el día anterior.

“No sentimos que exista una manera correcta de hablar del tema, pero definitivamente no hablarlo no es el camino. Es la realidad de miles de peruanos. Intentamos mantener una cara positiva, pero no decir nada no es el camino”, expresó.

La influencer también enfatizó que ninguno de los miembros del programa es ajeno al dolor que atraviesa el país.

“Sepan que no somos indiferentes. Sabemos que hay cuarenta y seis transportistas asesinados. Es una representación de la incapacidad del Gobierno, que también se demuestra en las altas tasas de criminalidad”, agregó.

Salandela de Zaca TV responde a las críticas de por qué no hablaron del paro de transportistas. YouTube: Zaca TV

Miranda Capurro: “Vivimos en un país corrupto y violento”

Otra voz firme en la mesa fue la de Miranda Capurro, quien hizo una reflexión más política sobre el contexto nacional. Según la conductora, la violencia y las extorsiones no son hechos aislados, sino parte de una crisis prolongada que refleja la inacción de las autoridades.

“Esto que está pasando no viene de ayer o de anteayer. Lo vivimos todos los días. Estamos en un país corrupto, violento, lleno de extorsionadores, y lo más injusto es que la presidenta y los responsables se laven las manos”, expresó.

Capurro también hizo un llamado a la juventud para involucrarse más en los temas sociales y políticos.

“Nosotros los jóvenes tenemos que alzar la voz y hacer todo lo posible por lograr justicia, porque estamos viviendo en un país injusto”, sostuvo.

Michelle Oneto: “No quería tocarlo de forma superficial”

Una de las intervenciones más sinceras fue la de Michelle Oneto, quien reveló que el equipo discutió el tema antes de salir al aire el lunes. Según explicó, existieron posiciones distintas dentro del grupo, y ella misma fue una de las que se opuso a mencionarlo de forma apresurada.

“Ayer conversamos antes de iniciar el programa. Hubo posiciones opuestas sobre si mencionarlo o no. Yo fui una de las personas que opinó que no se mencione, porque me parecía una falta de respeto tocarlo solo por cumplir”, explicó.

La conductora dijo que le resultaba inconcebible abordar un tema tan sensible —con decenas de trabajadores asesinados— para luego continuar con el tono habitual del programa, basado en el humor y la conversación ligera.

“No me imaginaba tocando el tema y luego seguir riéndonos o poniendo efectos de sonido. Es muy delicado hablar de personas que salen a trabajar y terminan siendo víctimas de balas o extorsión”, expresó con la voz entrecortada.

Michelle Onetto de Zaca TV revelan por qué no hablaron del paro de transportistas. YouTube: Zaca TV

Giacomo Benavides: “No encontrábamos la forma correcta”

Giacomo Benavides respaldó el sentir de Michelle, señalando que el equipo se encontraba dividido, pero que todos coincidían en no querer ser irrespetuosos con las víctimas.

“No encontrábamos la manera de decir: ‘Lo vamos a hablar al inicio y una hora después seguimos con Justin Bieber’. Era imposible hacerlo sin que suene superficial o fuera de lugar”, dijo el actor.

Benavides explicó que el formato del programa, enfocado en el entretenimiento, dificulta tratar temas de coyuntura nacional sin alterar su esencia, pero subrayó que eso no significa desinterés.

“El hecho de que no hayamos hablado del tema no significa que no nos importe. Al contrario, estábamos buscando la forma adecuada de abordarlo con respeto”, comentó.

Zaca TV responde a las críticas y revelan por qué no hablaron del paro de transportistas. YouTube: Zaca TV