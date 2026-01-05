César Acuña estalla contra Rafael López Aliaga: “No vamos a permitir que el peor alcalde de Lima sea presidente”

Fuente: Panamericana TV

El líder de Alianza para el Progreso (APP) y exgobernador regional de La Libertad, César Acuña, rechazó este lunes la posibilidad de que el exalcalde de Lima, Rafael López Aliaga, aspire a la Presidencia, en medio de un intercambio de críticas previo al próximo proceso electoral.

Durante un acto público, Acuña respondió al líder de Renovación Popular y recordó las burlas que López Aliaga le dirigió por desconocer la tabla periódica y por no saber multiplicar.

“En lugar de irse a Trujillo a hablar de su plan de gobierno, se va a hablar de Acuña. Entonces, lo que vamos a hacer es que le vamos a dar una promesa. No vamos a permitir que el peor alcalde de Lima sea presidente”, señaló.

López Aliaga había afirmado anteriormente que los votantes no deberían elegir a alguien “que no sepa la tabla periódica” ni que “pueda multiplicar ocho por siete”. “Es una vergüenza, al señor le han regalado el título de alguna manera”, indicó.

Afirmó además que, si se revisan los presupuestos de los ministerios donde pasan funcionarios de APP, “se va a ver todo el delito que se ha cometido contratando gente de este partido, que toma las alcaldías y ministerios como botín para llenarlo de su gente”.

“La última información que tengo es que (el presidente interino José) Jerí le ha dado las prefecturas de todo el Perú al señor Acuña. Lo ven como botín, el Estado para ellos es una forma de sacar plata. Así no es“, agregó.

López Aliaga afirmó que Acuña ha dejado “parásitos” en el Gobierno Regional de La Libertad y advirtió que, en un eventual gobierno suyo, “el Ministerio de Economía no va a transferir un centavo para aquel personal nombrado”, refiriéndose a todos los asesores de Acuña, terceros, locadores y demás trabajadores vinculados.

“Están acostumbrados a este modelo de corrupción. Se llenan de consultores y consultoras. El alcalde de Lima, anterior a mi persona, tenía noventa consultores. ¿Con cuántos me quedé yo? Con dos. Es una forma de robar la plata. Entonces, vamos a poner orden desde la cabeza“, añadió.

En octubre pasado, Acuña anunció que dejaría el Gobierno Regional de La Libertad para postular, por tercera vez, a la Presidencia en las elecciones generales del próximo año. Su nueva candidatura presidencial se confirmó durante el último día del plazo oficial para que las autoridades que buscan postular abandonen sus cargos.

Por su parte, López Aliaga también informó que dejaría su puesto para competir por el sillón presidencial, tal como había anunciado días atrás y según las encuestas de intención de voto, que lo sitúan como favorito con 10 %.

Su gestión como burgomaestre estuvo marcada por diversas controversias, como la adquisición de trenes desechados por la empresa estadounidense Caltrain para establecer un servicio ferroviario en Lima, sin que se hubieran realizado previamente las obras necesarias para su operación, lo que provocó que locomotoras y vagones permanecieran almacenados en un parque municipal.

Encuesta

La encuesta más reciente de Ipsos para América Televisión lo ubica en el primer lugar de intención de voto con 10%. Keiko Fujimori, líder de Fuerza Popular, alcanza 7%. Mario Vizcarra, de Perú Primero, obtiene 5% y Carlos Álvarez, de País para Todos, aparece con 4%.