Perú

Rafael López Aliaga plantea retenes de guerra en Pataz y denuncia que PNP de la zona está “coimeada”

El líder de Renovación Popular propuso reforzar la seguridad en Pataz con retenes militares y controles constantes, en respuesta a una ola de violencia ligada a la minería ilegal de oro

Guardar
Fuente: Bethel

Rafael López Aliaga, líder de Renovación Popular y favorito en los sondeos para las elecciones de 2026, propuso este lunes la instalación de retenes militares en la provincia de Pataz (La Libertad), actualmente en estado de emergencia por la actividad de bandas vinculadas a la minería ilegal de oro, una situación que ha provocado numerosas muertes de mineros, ataques a torres eléctricas y una cantidad considerable de casos de extorsión en los últimos meses.

En declaraciones a la televisora Bethel, el exalcalde de Lima relató su visita al área donde, días antes, al menos tres personas fallecieron durante un enfrentamiento ocurrido en la bocamina ‘Papagayo’ y donde, en mayo del año anterior, se produjo la matanza de 13 personas dentro de un socavón, resultado de una disputa entre grupos armados que buscaban controlar galerías de extracción de oro.

López Aliaga subrayó la importancia de establecer retenes militares y controles frecuentes, ante la ausencia de fiscalización en una zona que permanece bajo el resguardo de un comando militar-policial.

“(Cuando recorrí la zona) nadie me paró. Es una zona que tendría que estarte haciendo retenes de guerra para pedirte papeles cada, cada hora, o cada cien kilómetros. Pero nadie te dice nada y pasan los camiones, a vista y paciencia, baja el mineral, nadie controla nada”, señaló.

El líder de Renovación Popular
El líder de Renovación Popular criticó la falta de fiscalización y controles en la zona, donde han ocurrido enfrentamientos mortales y masacres atribuidas a disputas entre grupos armados

El candidato presidencial atribuyó a la Policía Nacional (PNP) en la región la falta de control y sugirió posibles actos de corrupción. “Tienes a la policía de la zona coimeada y no hay decisión política”, declaró.

También responsabilizó a César Acuña, exgobernador regional de La Libertad, por no haber tomado medidas suficientes durante su gestión, la cual abandonó para postular a las elecciones de 2026.

“La trazabilidad del mineral que está bajando de Pataz por la carretera hasta el mar, hasta procesadoras de minerales en la costa, ahí está bajando mineral manchado con sangre y eso, eso sí, hay que poner orden militar”, agregó.

López Aliaga planteó además que jueces y fiscales militares intervengan para enfrentar el avance del crimen organizado, tanto en La Libertad como en Lima. “Ya he visto el desmadre que hay en La Libertad, donde ya toda persona está siendo extorsionada diariamente, y en Lima estamos casi igual, si no peor también”, concluyó.

López Aliaga responsabilizó a la
López Aliaga responsabilizó a la Policía Nacional de la falta de control y sugirió la existencia de actos de corrupción dentro de la institución en la región

Encuesta

La encuesta más reciente de Ipsos para América Televisión ubica al exburgomaestre en el primer lugar de intención de voto con 10%. Keiko Fujimori, líder de Fuerza Popular, alcanza 7%. Mario Vizcarra, de Perú Primero, obtiene 5% y Carlos Álvarez, de País para Todos, aparece con 4%.

Acuña, de Alianza para el Progreso (APP), registra 3%. Alfonso López Chau, de Ahora Nación, logra el mismo porcentaje, al igual que Johnny Lescano, de Cooperación Popular; Carlos Spade, de Sí Creo; José Luna Gálvez, de Podemos Perú; y Rafael Belaúnde, de Libertad Popular, quienes también obtienen 2% cada uno.

Temas Relacionados

Rafael López AliagaPatazperu-noticiasperu-politicaElecciones 2026PNP

Más Noticias

Gisela Valcárcel abre las puertas de su casa frente al mar y emociona a sus seguidores: “Fruto de su esfuerzo”

Un video viral mostró el antes y después de la propiedad, que pasó de ser una vivienda de dos pisos a una moderna residencia de cuatro niveles frente al mar

Gisela Valcárcel abre las puertas

Melissa Klug tras recibir Año Nuevo lejos de Jesús Barco: “Decisiones que me acerquen a la tranquilidad”

La empresaria compartió un mensaje cargado de reflexión y cambio que muchos interpretaron como el cierre de un ciclo amoroso

Melissa Klug tras recibir Año

Conoce dónde está la gasolina más barata de Lima este lunes 5 de enero

Además del costo promedio de los carburantes en la capital peruana, consulta los precios más bajos

Conoce dónde está la gasolina

Rosángela Espinoza aclara los rumores sobre su soltería desde Brasil: “no me inventen novios”

Desde las playas de Río de Janeiro, la influencer salió al frente de los rumores sobre su vida amorosa. La modelo aseguró que está soltera y pidió no atribuirle relaciones inexistentes, mientras disfruta sus vacaciones en Brasil

Rosángela Espinoza aclara los rumores

César Acuña estalla contra Rafael López Aliaga: “No vamos a permitir que el peor alcalde de Lima sea presidente”

El exgobernador y el exalcalde intensifican su enfrentamiento político durante la campaña. Uno lo acusa de haber tenido la peor gestión en la capital, mientras el otro sostiene que ha dejado “parásitos” en el GORE.

César Acuña estalla contra Rafael
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

César Acuña estalla contra Rafael

César Acuña estalla contra Rafael López Aliaga: “No vamos a permitir que el peor alcalde de Lima sea presidente”

Presidenta del Poder Judicial: críticas a jueces por control difuso “carecen de sustento jurídico”

Beto Ortiz: “Keiko es necia, ‘Porky’ es piña y mi hipótesis es que Butters entró solo a dinamitar desde dentro Avanza País”

Confirman que Rafael López Aliaga mantiene deuda coactiva con Sunat por más de S/12,9 millones: empresa fue declarada “irregular”

Tomás Gálvez hará oficial el fin de los Equipos Especiales de la Fiscalía este 6 de enero, en Bajada de Reyes

ENTRETENIMIENTO

Rosángela Espinoza aclara los rumores

Rosángela Espinoza aclara los rumores sobre su soltería desde Brasil: “no me inventen novios”

Las mejores series de Netflix Perú para ver hoy mismo

Samahara Lobatón pone en venta una cuenta de Instagram con 70 mil seguidores: “solo gente seria”

Nelly Rossinelli muestra su exclusivo departamento de dos pisos: jacuzzi, huerto, terraza, parrilla y hasta juegos para sus gatos

Jaime Bayly celebra la captura de Nicolás Maduro y revela detalles desconocidos: “Esto iba a llevarse a cabo en Nochebuena”

DEPORTES

Ignacio Buse entra al Top

Ignacio Buse entra al Top 100 del ranking ATP: las figuras internacionales que lo felicitaron en redes sociales

Facundo Morando alza la voz ante amenazas en contra de jugadoras de la Liga Peruana de Vóley: “No se puede normalizar, hay que tomar acciones”

Luis Ramos reveló que jugar con Paolo Guerrero influyó en su fichaje por Alianza Lima, y advirtió: “Me tocó salir goleador en todos los equipos”

La fuerte medida que tomará Alianza Lima contra insultos y amenazas a sus jugadoras y comando técnico en redes sociales

Fase 2 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026: Todo lo que debes saber sobre esta etapa del campeonato