Rafael López Aliaga plantea retenes de guerra en Pataz y denuncia que PNP de la zona está “coimeada”

Fuente: Bethel

Rafael López Aliaga, líder de Renovación Popular y favorito en los sondeos para las elecciones de 2026, propuso este lunes la instalación de retenes militares en la provincia de Pataz (La Libertad), actualmente en estado de emergencia por la actividad de bandas vinculadas a la minería ilegal de oro, una situación que ha provocado numerosas muertes de mineros, ataques a torres eléctricas y una cantidad considerable de casos de extorsión en los últimos meses.

En declaraciones a la televisora Bethel, el exalcalde de Lima relató su visita al área donde, días antes, al menos tres personas fallecieron durante un enfrentamiento ocurrido en la bocamina ‘Papagayo’ y donde, en mayo del año anterior, se produjo la matanza de 13 personas dentro de un socavón, resultado de una disputa entre grupos armados que buscaban controlar galerías de extracción de oro.

López Aliaga subrayó la importancia de establecer retenes militares y controles frecuentes, ante la ausencia de fiscalización en una zona que permanece bajo el resguardo de un comando militar-policial.

“(Cuando recorrí la zona) nadie me paró. Es una zona que tendría que estarte haciendo retenes de guerra para pedirte papeles cada, cada hora, o cada cien kilómetros. Pero nadie te dice nada y pasan los camiones, a vista y paciencia, baja el mineral, nadie controla nada”, señaló.

El líder de Renovación Popular criticó la falta de fiscalización y controles en la zona, donde han ocurrido enfrentamientos mortales y masacres atribuidas a disputas entre grupos armados

El candidato presidencial atribuyó a la Policía Nacional (PNP) en la región la falta de control y sugirió posibles actos de corrupción. “Tienes a la policía de la zona coimeada y no hay decisión política”, declaró.

También responsabilizó a César Acuña, exgobernador regional de La Libertad, por no haber tomado medidas suficientes durante su gestión, la cual abandonó para postular a las elecciones de 2026.

“La trazabilidad del mineral que está bajando de Pataz por la carretera hasta el mar, hasta procesadoras de minerales en la costa, ahí está bajando mineral manchado con sangre y eso, eso sí, hay que poner orden militar”, agregó.

López Aliaga planteó además que jueces y fiscales militares intervengan para enfrentar el avance del crimen organizado, tanto en La Libertad como en Lima. “Ya he visto el desmadre que hay en La Libertad, donde ya toda persona está siendo extorsionada diariamente, y en Lima estamos casi igual, si no peor también”, concluyó.

López Aliaga responsabilizó a la Policía Nacional de la falta de control y sugirió la existencia de actos de corrupción dentro de la institución en la región

Encuesta

La encuesta más reciente de Ipsos para América Televisión ubica al exburgomaestre en el primer lugar de intención de voto con 10%. Keiko Fujimori, líder de Fuerza Popular, alcanza 7%. Mario Vizcarra, de Perú Primero, obtiene 5% y Carlos Álvarez, de País para Todos, aparece con 4%.

Acuña, de Alianza para el Progreso (APP), registra 3%. Alfonso López Chau, de Ahora Nación, logra el mismo porcentaje, al igual que Johnny Lescano, de Cooperación Popular; Carlos Spade, de Sí Creo; José Luna Gálvez, de Podemos Perú; y Rafael Belaúnde, de Libertad Popular, quienes también obtienen 2% cada uno.