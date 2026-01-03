Rafael López Aliaga se pronuncia luego de captura de Nicolás Maduro de Venezuela: “Cayó la narcodictadura”

Rafael López Aliaga, candidato presidencial peruano, celebró públicamente la caída del régimen venezolano y felicitó al pueblo de Venezuela por su lucha y perseverancia - Créditos: Andina/AFP.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este sábado la captura y salida del país del dictador Nicolás Maduro tras una intervención militar a gran escala. La noticia, que rápidamente generó repercusión internacional, fue celebrada por diversas figuras políticas en la región, entre ellas el candidato presidencial peruano Rafael López Aliaga.

A través de sus redes sociales, el exalcadel de Lima difundió un comunicado en el que felicitó al pueblo venezolano y reconoció el esfuerzo de quienes, según sus palabras, han luchado por recuperar la libertad en su país.

“Viva el pueblo hermano de Venezuela. Cayó la narcodictadura asesina de Maduro y su organización criminal. Honor y gloria a los héroes que dieron su vida por recuperar la LIBERTAD en Venezuela”, se lee.

En su comunicado, López Aliaga resaltó la valentía de María Corina Machado, a quien consideró un símbolo de resistencia y coraje ante la dictadura de Maduro - Créditos: Facebook.

“Felicitaciones para María Corina Machado y su gesta valiente y patriótica contra el dictador asesino y su banda criminal”, añadió el exalcalde de Lima y actual aspirante a la presidencia del Perú.

El mensaje de López Aliaga se suma a las múltiples reacciones que, tanto en Perú como en el extranjero, celebraron la caída del régimen de Maduro después de años de denuncias sobre violaciones a los derechos humanos, represión política y crisis humanitaria en Venezuela.

La detención y expulsión de Nicolás Maduro, informada por Donald Trump tras una operación militar, generó una fuerte repercusión política y social en toda la región - Créditos: AFP.

En su publicación, el político peruano hizo énfasis en el papel de María Corina Machado, a quien calificó como protagonista de una gesta valiente y patriótica contra el mandatario derrocado.

La intervención militar que llevó a la captura de Maduro fue informada por Trump en un mensaje difundido en sus canales oficiales, donde detalló que el líder venezolano fue trasladado fuera del país junto a su esposa. El anuncio desató manifestaciones de júbilo en diferentes ciudades, tanto dentro como fuera de Venezuela, así como mensajes de respaldo de líderes y ciudadanos latinoamericanos.

Reacción de otros políticos

El exgobernador y líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, manifestó su respaldo a Venezuela y advirtió sobre el riesgo de una intervención extranjera en la región. “Nuestra plena solidaridad con el pueblo de Venezuela frente al bombardeo de su capital y otros estados. América Latina no puede ser cómplice de una guerra imperialista que después terminará de devorarla. No debemos mirar de perfil este asunto, es algo muy grave. ¡Perú Libre condena este cobarde ataque bélico!”, escribió en sus redes sociales.

En la misma línea, el congresista de Podemos Perú, Guido Bellido, coincidió con Cerrón y rechazó la operación militar, calificándola como un ataque criminal.

“Expresamos nuestra solidaridad con la hermana República Bolivariana de Venezuela por el ataque sufrido por parte de E.E. U.U. La soberanía de cada país debe ser respetada y no se puede permitir que los conflictos de Medio Oriente se trasladen a nuestro continente. ¡Resiste, Venezuela! Rechazamos absolutamente este abuso y ataque criminal”, alertó.

Venezolanos acuden a los exteriores de la Embajada de Venezuela

Tras el anuncio de la captura y salida del país de Nicolás Maduro realizado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, decenas de venezolanos se congregaron este sábado en los exteriores de la embajada de Venezuela en Lima. La intervención militar que permitió la detención del líder venezolano generó manifestaciones de júbilo, alivio y esperanza entre la comunidad venezolana residente en Perú.

Ciudadanos venezolanos en el extranjero no pueden contener la emoción tras recibir la noticia de la captura de Nicolás Maduro. Con lágrimas, abrazos y la bandera nacional, expresan su alivio y la esperanza de un nuevo comienzo para su país | América TV

Frente a la sede diplomática ubicada en la avenida Arequipa, los migrantes ondearon banderas, entonaron cánticos y compartieron su emoción por lo que consideran el inicio de una nueva etapa para su país.

Testimonios recogidos en el lugar reflejaron la incredulidad y la alegría de quienes, tras años de crisis y exilio, ven la posibilidad de un retorno y reunificación familiar. “Venezuela libre, amigo. Atraparon a Maduro. Se acabó el sufrimiento para todos los venezolanos”, expresó una joven, mientras otra mujer, conmovida hasta las lágrimas, agradeció a Perú por el apoyo recibido.

Entre abrazos y lágrimas, varios asistentes recordaron el sacrificio y la distancia que separa a las familias venezolanas. Un migrante que lleva casi ocho años en Perú relató que la noticia le generó una felicidad indescriptible y que, por primera vez en mucho tiempo, ve posible regresar a su país.