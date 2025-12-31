Perú

El presidente electo de Chile, José Antonio Kast, visitará el Perú el 7 de enero del 2026

De acuerdo con el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, Kast llegará al país en una semana. La migración irregular se encuentra entre los temas prioritarios

Chile - Kast - Peru
El presidente electo de Chile, José Antonio Kast, visitará el Perú, el próximo de Perú, José Jerí, recibirá el próximo miércoles 7 de enero del 2026, en el marco de un encuentro oficial con su par peruano, José Jerí.

El Ministerio de Relaciones Exteriores del país andino precisó que la visita forma parte de la gira sudamericana que Kast decidió emprender tras ganar la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Chile.

“Como parte de su gira por países de la región, el presidente electo de Chile, José Antonio Kast, ha adelantado que en enero llegará al Perú y visitará al presidente José Jerí Oré en Palacio de Gobierno”, indica el comunicado de la cartera. La agenda del mandatario chileno contempla encuentros con representantes de sectores claves y se espera que la migración irregular y la seguridad fronteriza sean temas prioritarios durante el diálogo.

El interés por la visita de Kast se ha incrementado desde el anuncio de su política de expulsión de migrantes irregulares, una propuesta que provocó la salida de cientos de extranjeros de Chile en los días posteriores a la elección. La medida generó una crisis en la frontera con Perú, donde un número significativo de personas intentó ingresar al territorio nacional sin la documentación regular.

El presidente electo de Chile
El presidente electo de Chile llegará a Perú en enero.Foto: Cancillería de Perú

Temas prioritarios en la agenda bilateral

Durante una escala reciente en Lima, el presidente electo de Chile sostuvo un encuentro con el ministro de Relaciones Exteriores de Perú, Hugo de Zela. En esa ocasión, Kast reafirmó que su primer viaje internacional como presidente electo será a Perú y manifestó el interés de su administración en “priorizar el trabajo conjunto y coordinado entre ambos países para enfrentar la inseguridad y la migración irregular”. La reunión protocolar permitió delinear los principales temas que serán abordados en la reunión del 7 de enero, donde la gestión migratoria y la cooperación en seguridad fronteriza ocuparán un lugar central.

Autoridades peruanas han señalado que la coordinación entre los dos países busca prevenir una crisis migratoria y establecer estrategias conjuntas ante el aumento de movimientos de extranjeros en la frontera sur.

“La visita del presidente electo de Chile representa una oportunidad para fortalecer la cooperación bilateral en asuntos de seguridad y migración”, sostuvo la Presidencia del Perú.

Expectativa en Lima

El arribo de José Antonio Kast a Lima se produce en un contexto de alta atención mediática y política, debido a las consecuencias directas de sus anuncios sobre migración irregular y la repercusión en la frontera peruano-chilena.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú reiteró que durante la estadía del político chileno, se buscará fortalecer los mecanismos de coordinación regional. “El presidente de la república, José Jerí, confirma que este 7 de enero recibirá al presidente electo de Chile, José Antonio Kast, quien durante su visita al Perú sostendrá reuniones privadas con diversos sectores”, comunicó la Presidencia a través de sus canales oficiales. El resultado del diálogo será seguido de cerca en ambos países, dadas las repercusiones de la migración irregular y la necesidad de respuestas conjuntas ante futuras crisis fronterizas.

