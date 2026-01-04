Ulises Villegas inaugura obra en Comas pese a estar prófugo y suspendido como alcalde tras condena por corrupción

Fuente: TikTok

El alcalde suspendido de Comas, Ulises Villegas, apareció este sábado en un video en TikTok, red social que suele utilizar, para comunicar la inauguración de un proyecto en el distrito, pese a su condición de prófugo y la existencia de una orden de captura por una condena a seis años de cárcel por colusión agravada.

Villegas explicó en el video el inicio de obras de pistas y veredas en la Asociación de Vivienda El Rosal de San Felipe, una “promesa” de su administración que, según sus palabras, llevó a cabo junto con la I.E. Johannes Gutenberg. La primera piedra de este proyecto fue colocada en octubre del año anterior.

“Hemos hecho una hoja de ruta para que este año 2026 no paren las obras. (...) esperamos que se inicie de una vez el Estadio Oruro, la Plaza Cívica de Año Nuevo. Ese es el compromiso y es la responsabilidad que hemos hecho para que todas las semanas se inauguren una obra en nuestro distrito de Comas”, manifestó.

“Asimismo, tanta ha sido la responsabilidad que hemos dejado en gestión que se ha hecho con el Ministerio del Interior el presupuesto de (más de) 13 millones para la seguridad ciudadana. Esperamos que en esta hoja de ruta se siga trabajando porque el cambio no puede parar”, agregó.

Anunció la inauguración de obras en la Asociación de Vivienda El Rosal de San Felipe, calificándolas como parte de los compromisos de su gestión

El Concejo Municipal de Comas avaló la suspensión del burgomaestre tras confirmarse una sentencia condenatoria en segunda instancia, una medida que quedó formalizada en el Acuerdo de Concejo N.º 031-2025/MDC, sustentado en la Ley Orgánica de Municipalidades, que contempla como causal de suspensión la existencia de una sentencia firme por delito doloso.

Tras la suspensión, la teniente alcaldesa Carmen Acuña Jara asumió el despacho de alcaldía.

En otro mensaje grabado desde la clandestinidad y divulgado este domingo, Villegas abordó la situación de su equipo municipal y expresó su desacuerdo con los despidos recientes de trabajadores que lo acompañaron durante su gestión.

“Nosotros, para hacer el gran cambio en el distrito de Comas, convocamos a los mejores vecinos del distrito de Comas, los cuales han trabajado en esta gestión municipal por tres años consecutivos, en la cual han cogido experiencia en gestión municipal y hemos podido darle calidad de vida a nuestros vecinos”, declaró.

“Pero (estoy) sorprendido que hoy en día han sido despedidos. Y eso se tiene que hacer una reivindicación. No se puede improvisar en la gestión municipal. (...) Espero una reivindicación urgente con aquellos vecinos de Comas que han trabajado arduamente, sin horario, sin horario, sin día, para que Comas pueda ser transformada”, señaló.

El Concejo Municipal formalizó su suspensión tras una sentencia condenatoria en segunda instancia y designó a Carmen Acuña Jara como alcaldesa interina

Defensa

El suspendido edil sostuvo previamente que la obra por la que recibió la condena se encuentra “terminada en su totalidad”, aunque la Fiscalía lo acusa, junto a otros funcionarios, de haber causado una defraudación de S/ 304,017.69 al Estado durante la ejecución.

El Ministerio Público señala que en 2017 la empresa UDEL Group, representada por Villegas, obtuvo la adjudicación del proyecto “Mejoramiento de las vías de la Prolongación Santa Rosa y Pasaje La Cruz” en asentamientos de Comas, el cual fue entregado sin concluirse.

Por estos hechos, además de la prisión, el exburgomaestre y los demás implicados resultaron inhabilitados para ejercer cargos públicos y firmar contratos con el Estado.