Perú

Prófugo Ulises Villegas fue suspendido como alcalde de Comas: llora en entrevista y niega protección de José Jerí

El alcalde suspendido de Comas, prófugo tras la ratificación de su condena a seis años de prisión por colusión agravada, defendió la conclusión de la obra cuestionada y afirmó no tener vínculos con el presidente interino

Guardar
Villegas afirma que la obra
Villegas afirma que la obra pública por la que fue sentenciado está concluida, aunque la Fiscalía sostiene que el proyecto ocasionó una defraudación al Estado de más de 304 mil soles y que fue entregado sin finalizar

El suspendido alcalde de Comas, Ulises Villegas, condenado a prisión por corrupción y actualmente prófugo, calificó como “equivocada” la decisión de la Primera Sala Penal de Apelaciones Transitoria de Lima Norte, que ratificó su condena a seis años de prisión efectiva por colusión agravada.

En diálogo con el pódcast que conduce la periodista Milagros Leiva para el diario El Comercio, Villegas afirmó que la obra por la que recibió la sentencia está “terminada en su totalidad”, a pesar de que la Fiscalía lo señala, junto a otros funcionarios, de haber provocado una defraudación de S/ 304,017.69 al Estado durante la ejecución.

De acuerdo con el Ministerio Público, en 2017, la empresa UDEL Group, representada por el suspendido burgomaestre, recibió la adjudicación del proyecto “Mejoramiento de las vías de la Prolongación Santa Rosa y Pasaje La Cruz” en asentamientos de Comas, el cual fue entregado sin haber sido finalizado.

Por estos hechos, además de la prisión, Villegas y los demás implicados fueron inhabilitados para ejercer cargos públicos y firmar contratos con el Estado. No obstante, el prófugo edil rechazó los cargos y defendió su inocencia.

El Ministerio Público indica que
El Ministerio Público indica que la empresa UDEL Group, representada por Villegas, recibió en 2017 la adjudicación del proyecto vial cuestionado en asentamientos de Comas

“(La obra) ha sido concluida, inaugurada por el alcalde de ese entonces, con la población y el alcalde del distrito”, afirmó al explicar que la denuncia en su contra surgió por un informe elaborado por un bachiller, lo que “contraviene” la ley, que exige que solo profesionales titulados, colegiados y habilitados pueden emitir informes técnicos.

“Nosotros hemos realizado el proceso constructivo como corresponde y presentamos los medios probatorios, como la carta del Colegio de Ingenieros”, indicó.

Villegas relató que la municipalidad levantó las observaciones sobre la obra mediante más de 20 cartas y documentos notariales. “Nunca he robado un sol a la municipalidad de Comas”, aseguró, y añadió que las pruebas presentadas a la sala judicial no fueron aceptadas.

Según el burgomaestre, la Fiscalía interpretó de forma incorrecta el proceso constructivo y calificó la obra como “inconclusa”. “¿Alguien del Ministerio Público fue a la obra? Ninguno”, cuestionó.

Afirmó que su abogado, Elio Riera, le aconsejó ponerse “a buen recaudo” por el bienestar de su familia. “Nadie sabe el sufrimiento que tienen mis hijos, que no comen, que están tristes”, dijo entre lágrimas. “Lo único que estamos haciendo es una defensa que corresponde para estar al lado de mis seres queridos”, agregó.

Villegas también negó mantener amistad con el presidente José Jerí, a quien celebró su cumpleaños y entregó un regalo en un acto oficial en el distrito días antes de que ordenaran su ubicación y captura. “No soy amigo del presidente. No me une ningún vínculo amical”, aclaró, y rechazó que reciba protección presidencial.

Fuente: TikTok/Ulises Villegas

En la misma entrevista, Riera consideró que la condena contra su cliente representa un abuso por parte del fiscal. “Lo que yo pido es la nulidad del juicio y que nos dejen continuar”, expresó.

El Concejo Municipal de Comas, en tanto, decidió suspender a Villegas con 12 votos a favor y 3 en contra. Según la Ley Orgánica de las Municipalidades, la teniente alcaldesa Mónica Acuña asumirá el cargo hasta finalizar el mandato.

Fugitivo

En la fecha en que se confirmó la sentencia, Villegas presidió virtualmente la sesión 21 del concejo municipal de Comas para tratar la aprobación de actas, la evaluación del Plan de Manejo de Residuos Sólidos 2025-2029 y solicitudes de instituciones educativas. Desde entonces, su paradero sigue sin conocerse.

Temas Relacionados

Ulises VillegasComasperu-politicaJosé Jerí

Más Noticias

Fiscalizadores de San Isidro fueron grabados comiendo alimentos decomisados: municipio rechaza el hecho y anuncia sanciones

El hecho ocurrió durante una intervención a una carreta de venta de ceviche al paso y motivó la apertura de un proceso disciplinario contra los trabajadores involucrados

Fiscalizadores de San Isidro fueron

Obra millonaria del Estadio Miguel Grau de Piura queda paralizada con solo 1,6% de avance

La empresa a cargo resolvió el contrato con el Gobierno Regional tras advertir deficiencias técnicas, retrasos críticos y consultas sin respuesta, en un proyecto que debía ejecutarse en 420 días calendario

Obra millonaria del Estadio Miguel

Mario Vizcarra en la mira: presentan tacha contra su candidatura para dejarlo fuera de las elecciones 2026

El candidato aprista Luis Miguel Caya pidió la exclusión de Mario Vizcarra de la contienda presidencial, al alegar un impedimento legal derivado de una condena que, según la Ley 30717, “inhabilita su postulación”

Mario Vizcarra en la mira:

Consulta en este link el precio de la gasolina más barata y cara en Lima, hoy, lunes 29 de diciembre

El precio de los combustibles cambia todos los días, por eso es importante mantenerse informado sobre su valor

Consulta en este link el

Las series más populares de Netflix en Perú para engancharse este día

Esta plataforma de streaming tiene un amplio catálogo de historias que han mantenido a los espectadores enganchados

Las series más populares de
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Mario Vizcarra en la mira:

Mario Vizcarra en la mira: presentan tacha contra su candidatura para dejarlo fuera de las elecciones 2026

Congreso propone eliminar el límite de edad de Beca 18: Cualquiera podría postular si cumple con los requisitos

Tren Lima–Chosica: La Municipalidad de Lima y MTC firman convenio para la puesta en marcha

Nuevo jefe de las Fuerzas Armadas, Oswaldo Calle, fue investigado por la justicia

La vacancia de Dina Boluarte fue lo mejor del 2025, según los peruanos; la delincuencia, lo peor

ENTRETENIMIENTO

Las series más populares de

Las series más populares de Netflix en Perú para engancharse este día

Phillip Butters anuncia su ingreso a Panamericana TV: ¿Cuándo saldrá al aire?

Leonard León afirma que le molesta que sus hijos llamen ‘papá’ a Christian Domínguez: “La usurpación de paternidad es evidente”

Largas filas y desorden en el ingreso al concierto de Gabriela Villanueva, la imitadora de Michael Jackson que triunfó en ‘Yo Soy’

Laura Spoya responde a Tilsa Lozano tras polémica por el premio a “La ruptura del año”: “yo no cuento mis intimidades”

DEPORTES

Asesor legal externo de Alianza

Asesor legal externo de Alianza Lima señaló que sería “irresponsable y caótico” que el Mininter valide primero las garantías de Universitario

Javier Rabanal cuenta cómo llegó a Universitario: “Salió el rumor de que Jorge Fossati no seguiría y en dos semanas pasaron una propuesta”

Pablo Lavandeira deja Alianza Lima y firma un acuerdo con el recién ascendido FC Cajamarca para Liga 1 2026

Paolo Guerrero se lució con emocionante gol en el ‘Juego de las Estrellas’ de Zico en el Maracaná

El distinguido ránking que Joao Grimaldo lidera y supera a figuras de la Premier League, LaLiga y Serie A