Prófugo Ulises Villegas fue suspendido como alcalde de Comas: llora en entrevista y niega protección de José Jerí

Villegas afirma que la obra pública por la que fue sentenciado está concluida, aunque la Fiscalía sostiene que el proyecto ocasionó una defraudación al Estado de más de 304 mil soles y que fue entregado sin finalizar

El suspendido alcalde de Comas, Ulises Villegas, condenado a prisión por corrupción y actualmente prófugo, calificó como “equivocada” la decisión de la Primera Sala Penal de Apelaciones Transitoria de Lima Norte, que ratificó su condena a seis años de prisión efectiva por colusión agravada.

En diálogo con el pódcast que conduce la periodista Milagros Leiva para el diario El Comercio, Villegas afirmó que la obra por la que recibió la sentencia está “terminada en su totalidad”, a pesar de que la Fiscalía lo señala, junto a otros funcionarios, de haber provocado una defraudación de S/ 304,017.69 al Estado durante la ejecución.

De acuerdo con el Ministerio Público, en 2017, la empresa UDEL Group, representada por el suspendido burgomaestre, recibió la adjudicación del proyecto “Mejoramiento de las vías de la Prolongación Santa Rosa y Pasaje La Cruz” en asentamientos de Comas, el cual fue entregado sin haber sido finalizado.

Por estos hechos, además de la prisión, Villegas y los demás implicados fueron inhabilitados para ejercer cargos públicos y firmar contratos con el Estado. No obstante, el prófugo edil rechazó los cargos y defendió su inocencia.

“(La obra) ha sido concluida, inaugurada por el alcalde de ese entonces, con la población y el alcalde del distrito”, afirmó al explicar que la denuncia en su contra surgió por un informe elaborado por un bachiller, lo que “contraviene” la ley, que exige que solo profesionales titulados, colegiados y habilitados pueden emitir informes técnicos.

“Nosotros hemos realizado el proceso constructivo como corresponde y presentamos los medios probatorios, como la carta del Colegio de Ingenieros”, indicó.

Villegas relató que la municipalidad levantó las observaciones sobre la obra mediante más de 20 cartas y documentos notariales. “Nunca he robado un sol a la municipalidad de Comas”, aseguró, y añadió que las pruebas presentadas a la sala judicial no fueron aceptadas.

Según el burgomaestre, la Fiscalía interpretó de forma incorrecta el proceso constructivo y calificó la obra como “inconclusa”. “¿Alguien del Ministerio Público fue a la obra? Ninguno”, cuestionó.

Afirmó que su abogado, Elio Riera, le aconsejó ponerse “a buen recaudo” por el bienestar de su familia. “Nadie sabe el sufrimiento que tienen mis hijos, que no comen, que están tristes”, dijo entre lágrimas. “Lo único que estamos haciendo es una defensa que corresponde para estar al lado de mis seres queridos”, agregó.

Villegas también negó mantener amistad con el presidente José Jerí, a quien celebró su cumpleaños y entregó un regalo en un acto oficial en el distrito días antes de que ordenaran su ubicación y captura. “No soy amigo del presidente. No me une ningún vínculo amical”, aclaró, y rechazó que reciba protección presidencial.

En la misma entrevista, Riera consideró que la condena contra su cliente representa un abuso por parte del fiscal. “Lo que yo pido es la nulidad del juicio y que nos dejen continuar”, expresó.

El Concejo Municipal de Comas, en tanto, decidió suspender a Villegas con 12 votos a favor y 3 en contra. Según la Ley Orgánica de las Municipalidades, la teniente alcaldesa Mónica Acuña asumirá el cargo hasta finalizar el mandato.

Fugitivo

En la fecha en que se confirmó la sentencia, Villegas presidió virtualmente la sesión 21 del concejo municipal de Comas para tratar la aprobación de actas, la evaluación del Plan de Manejo de Residuos Sólidos 2025-2029 y solicitudes de instituciones educativas. Desde entonces, su paradero sigue sin conocerse.