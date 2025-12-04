Ulises Villegas, alcalde prófugo con orden de captura, reaparece en TikTok: ¿Se paralizará la municipalidad de Comas?

Fuente: TikTok

El alcalde de Comas, Ulises Villegas, reapareció en TikTok este jueves tras una semana en la clandestinidad, después de que la Primera Sala Penal de Apelaciones Transitoria de Lima Norte ratificó su sentencia a seis años de prisión efectiva por colusión agravada y dispuso su captura.

En los tres videos difundidos, el burgomaestre se dejó ver junto a vecinos de la jurisdicción, especialmente con niños y estudiantes, y volvió a criticar el fallo, del que ha afirmado que obedeció a motivaciones “políticas” y omitió pruebas clave sobre una obra concluida.

La Fiscalía, sin embargo, acreditó que Villegas y otros funcionarios municipales causaron perjuicio al Estado durante la ejecución de la obra ‘Mejoramiento de las vías de la Prolongación Santa Rosa y Pasaje La Cruz’ en asentamientos humanos de Comas.

En 2017, la empresa UDEL Group, representada por el alcalde, recibió la adjudicación de este proyecto que se entregó cuando aún no estaba terminado. La obra, recibida el 25 de julio de 2017, presentaba graves deficiencias constructivas, incluyendo baches, piel de cocodrilo, rugosidades, irregularidades y falta de asfalto.

La municipalidad de Comas aseguró que todas sus áreas continúan operando con normalidad, mientras que la ubicación actual del alcalde sigue desconocida

La defraudación total ascendió a S/ 304,017.69, de acuerdo con el Ministerio Público. Por este motivo, la sentencia dispuso la inhabilitación de Villegas y los demás implicados para ejercer cargos públicos o celebrar contratos estatales.

Durante una de sus recientes publicaciones, el edil sostuvo que, según el decano del Colegio de Ingenieros, “un bachiller no puede liderar equipos de control ni emitir informes técnicos”. Añadió que la normativa exige título profesional, colegiatura y habilitación vigente para firmar reportes y ocupar jefaturas, lo que descarta a quienes sean solo bachilleres, por lo que sus informes carecen de validez administrativa.

“Entonces, ¿por qué los jueces ignoraron algo tan evidente? (...) muchos señalan que Ulises Villegas habría sido condenado basándose en documentos que, según la propia ley, no deberían tener validez”, se escucha como fondo de uno de los clips.

La ausencia de Villegas ha generado incertidumbre sobre las operaciones de la municipalidad distrital. En respuesta, la institución publicó un comunicado en el que señaló que “todas sus áreas continúan trabajando con normalidad y brindando los servicios municipales sin interrupciones”.

La Fiscalía sostiene que Villegas y otros funcionarios perjudicaron al Estado al entregar una obra vial inconclusa, con deficiencias, y que ello generó una defraudación de más de S/ 304,000

“El personal de campo, administrativo y de atención al público siguen cumpliendo sus funciones con compromiso y responsabilidad”, agregó. La nota de prensa también instó a los vecinos a desestimar rumores o especulaciones sin fundamento.

Fugitivo

En la fecha en que se confirmó la sentencia, Villegas presidió virtualmente la sesión 21 del concejo municipal de Comas para tratar la aprobación de actas, la evaluación del Plan de Manejo de Residuos Sólidos 2025-2029 y solicitudes de instituciones educativas. Desde entonces, su paradero sigue sin conocerse.

Guillermo Aliaga, vocero de Somos Perú y precandidato al Senado, aseguró que desconoce la ubicación del funcionario y que la organización política aún no adopta una posición oficial sobre su situación, que concluiría con su encarcelamiento una vez sea localizado.

Añadió que el edil “se está juntando con sus abogados dentro de lo que también la ley le permite” y, debido a que se trata de una sentencia de segunda instancia, “lo que correspondería sería que presente un recurso de casación, si él lo considera pertinente”.