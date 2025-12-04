Perú

Ulises Villegas, alcalde prófugo con orden de captura, reaparece en TikTok: ¿Se paralizará la municipalidad de Comas?

El prófugo edil publicó tres videos en los que aparece junto a vecinos, en especial con niños y estudiantes, y reitera sus críticas contra el fallo que ratificó su condena a seis años de prisión

Guardar
Fuente: TikTok

El alcalde de Comas, Ulises Villegas, reapareció en TikTok este jueves tras una semana en la clandestinidad, después de que la Primera Sala Penal de Apelaciones Transitoria de Lima Norte ratificó su sentencia a seis años de prisión efectiva por colusión agravada y dispuso su captura.

En los tres videos difundidos, el burgomaestre se dejó ver junto a vecinos de la jurisdicción, especialmente con niños y estudiantes, y volvió a criticar el fallo, del que ha afirmado que obedeció a motivaciones “políticas” y omitió pruebas clave sobre una obra concluida.

La Fiscalía, sin embargo, acreditó que Villegas y otros funcionarios municipales causaron perjuicio al Estado durante la ejecución de la obra ‘Mejoramiento de las vías de la Prolongación Santa Rosa y Pasaje La Cruz’ en asentamientos humanos de Comas.

En 2017, la empresa UDEL Group, representada por el alcalde, recibió la adjudicación de este proyecto que se entregó cuando aún no estaba terminado. La obra, recibida el 25 de julio de 2017, presentaba graves deficiencias constructivas, incluyendo baches, piel de cocodrilo, rugosidades, irregularidades y falta de asfalto.

La municipalidad de Comas aseguró
La municipalidad de Comas aseguró que todas sus áreas continúan operando con normalidad, mientras que la ubicación actual del alcalde sigue desconocida

La defraudación total ascendió a S/ 304,017.69, de acuerdo con el Ministerio Público. Por este motivo, la sentencia dispuso la inhabilitación de Villegas y los demás implicados para ejercer cargos públicos o celebrar contratos estatales.

Durante una de sus recientes publicaciones, el edil sostuvo que, según el decano del Colegio de Ingenieros, “un bachiller no puede liderar equipos de control ni emitir informes técnicos”. Añadió que la normativa exige título profesional, colegiatura y habilitación vigente para firmar reportes y ocupar jefaturas, lo que descarta a quienes sean solo bachilleres, por lo que sus informes carecen de validez administrativa.

“Entonces, ¿por qué los jueces ignoraron algo tan evidente? (...) muchos señalan que Ulises Villegas habría sido condenado basándose en documentos que, según la propia ley, no deberían tener validez”, se escucha como fondo de uno de los clips.

La ausencia de Villegas ha generado incertidumbre sobre las operaciones de la municipalidad distrital. En respuesta, la institución publicó un comunicado en el que señaló que “todas sus áreas continúan trabajando con normalidad y brindando los servicios municipales sin interrupciones”.

La Fiscalía sostiene que Villegas
La Fiscalía sostiene que Villegas y otros funcionarios perjudicaron al Estado al entregar una obra vial inconclusa, con deficiencias, y que ello generó una defraudación de más de S/ 304,000

“El personal de campo, administrativo y de atención al público siguen cumpliendo sus funciones con compromiso y responsabilidad”, agregó. La nota de prensa también instó a los vecinos a desestimar rumores o especulaciones sin fundamento.

Fugitivo

En la fecha en que se confirmó la sentencia, Villegas presidió virtualmente la sesión 21 del concejo municipal de Comas para tratar la aprobación de actas, la evaluación del Plan de Manejo de Residuos Sólidos 2025-2029 y solicitudes de instituciones educativas. Desde entonces, su paradero sigue sin conocerse.

Guillermo Aliaga, vocero de Somos Perú y precandidato al Senado, aseguró que desconoce la ubicación del funcionario y que la organización política aún no adopta una posición oficial sobre su situación, que concluiría con su encarcelamiento una vez sea localizado.

Añadió que el edil “se está juntando con sus abogados dentro de lo que también la ley le permite” y, debido a que se trata de una sentencia de segunda instancia, “lo que correspondería sería que presente un recurso de casación, si él lo considera pertinente”.

Temas Relacionados

Ulises VillegasComasPoder Judicialperu-politicaTikTokSomos Perú

Más Noticias

Rafael López Aliaga plantea retirar a embajadores improductivos e incautar “todos los activos de Odebrecht” en Perú

El líder de Renovación Popular afirmó que, en caso de llegar al poder, removerá a diplomáticos ineficientes y emprenderá acciones contra Brookfield, empresa que adquirió en 2016 la operadora de tres peajes limeños a Odebrecht

Rafael López Aliaga plantea retirar

Ucayali da el salto al Asia: 20 toneladas de ajonjolí negro amazónico llegan a uno de los mercados más exigentes del mundo

El envío forma parte de una campaña que pasó de 50 a 130 agricultores en un solo año y que busca instalar 300 hectáreas de cultivo para alcanzar 200 toneladas exportadas en 2026

Ucayali da el salto al

Dictan 18 meses de prisión preventiva a exgerente de Salud de La Libertad por caso Frigoinca

La medida fue dispuesta a solicitud de la Fiscalía Anticorrupción, que investiga presuntos pagos ilícitos orientados a favorecer contratos, involucrando a funcionarios y actores políticos de la región

Infobae

Falabella es sancionada por vender televisor de 55 pulgadas con pantalla rota: fue ordenada a entregar uno nuevo

Según la resolución de Indecopi, la empresa sostuvo ante la clienta que el televisor fue despachado desde sus almacenes en óptimo estado, razón por la cual consideró improcedente su pedido

Falabella es sancionada por vender

Alumnos de la Escuela de Suboficiales FAP pueden acceder a becas y estudiar en academias aéreas del extranjero

La institución abrió su proceso de admisión 2026 con 220 vacantes y nuevos convenios para capacitación técnica fuera del país

Alumnos de la Escuela de
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Rafael López Aliaga plantea retirar

Rafael López Aliaga plantea retirar a embajadores improductivos e incautar “todos los activos de Odebrecht” en Perú

Delia Espinoza pide S/ 1 millón a Fernando Rospigliosi por difamación: “Para que aprenda a lavarse la boca”

“El Congreso no aprendió”: Abogado explica por qué Delia Espinoza tendría el mismo destino de Zoraida Ávalos y su inhabilitación sería anulada

JNE pide activar seguridad electoral ya: Roberto Burneo alertó riesgos por violencia contra precandidatos

José Jerí reprende a su escolta por retirar a empujones y herir a periodista en Tacna: “No volverá a repetirse”

ENTRETENIMIENTO

Santi Lesmes llevará al niño

Santi Lesmes llevará al niño Pol Deportes a la Champions League para que narre el partido Real Madrid vs. Manchester City

Rosalía excluye otra vez a Perú de su ‘LUX Tour 2026′ y desata una ola de memes y críticas

Paula Arias respalda el romance entre Yahaira Plasencia y Luis Fernando “Don Diablo”: “los quiero mucho a los dos”

Pamela Franco explica la polémica frase de Christian Cueva y lo justifica: “No tiene doble sentido, es de Héctor Lavoe”

Laura Spoya disfruta de su soltería luego de las declaraciones de Brian Rullan

DEPORTES

Alianza Lima con la mente

Alianza Lima con la mente puesta en el 2026: pretemporada en Uruguay con participación en Serie Río de La Plata

Tabla de posiciones de vóley de los Juegos Bolivarianos 2025: así va Perú Sub 19 en el torneo

Perú vs Colombia EN VIVO HOY: punto a punto del vóley femenino por los Juegos Bolivarianos 2025

Canales en Ecuador para ver el sorteo del Mundial 2026: dónde seguir en directo la transmisión del evento FIFA

Gerente general del IPD renunció a menos de un mes de haber asumido: deja el cargo en medio de la crisis de los Bolivarianos 2025