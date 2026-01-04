San Marcos aprueba crear una Escuela Profesional de Inteligencia Artificial

San Marcos aprueba ciclo de verano presencial y da luz verde a nueva Escuela de Inteligencia Artificial - UNMSM

El Consejo Universitario de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos adoptó acuerdos clave para fortalecer la excelencia académica e institucional de la Decana de América, reafirmando su compromiso con la calidad educativa y la innovación. En una sesión ordinaria, el máximo órgano de gobierno universitario aprobó el Acta N.° 147, que consolida las decisiones orientadas a modernizar la oferta académica y responder a los retos tecnológicos y científicos actuales.

Nuevas medidas académicas: ciclo cero y cursos presenciales en verano

Durante la sesión, la rectora informó sobre la emisión de una resolución que regula el denominado ciclo cero o ciclo de verano, con el objetivo de permitir que los estudiantes adelanten uno o más cursos. Esta medida está dirigida a quienes deseen avanzar en su formación académica, siempre que los cursos seleccionados no requieran el uso de laboratorios. Los cursos del ciclo cero se desarrollarán de manera presencial, bajo la premisa de garantizar la excelencia académica y la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje.

La implementación y supervisión de estos cursos recaerán en cada facultad, siguiendo la vigilancia del Vicerrectorado Académico. Esta instancia será responsable de asegurar el cumplimiento de los estándares académicos establecidos por la universidad y de velar por el respeto de las normativas que rigen la formación universitaria en San Marcos.

Aprobación de la Escuela Profesional de Inteligencia Artificial

Uno de los acuerdos más relevantes adoptados por el Consejo Universitario fue la aprobación de la creación de la Escuela Profesional de Inteligencia Artificial, que estará adscrita a la Facultad de Ingeniería de Sistemas e Informática. Esta propuesta académica surge como respuesta a la creciente demanda de profesionales especializados en inteligencia artificial, un campo considerado estratégico para el desarrollo nacional e internacional.

La nueva escuela buscará formar especialistas capaces de enfrentar los desafíos tecnológicos de la actualidad y de contribuir activamente al progreso científico y productivo del país. El acuerdo establece que la iniciativa será elevada a la Asamblea Universitaria para su evaluación y aprobación final, en cumplimiento de los procedimientos internos de la institución.

Modernización y visión de futuro en San Marcos

Con estas decisiones, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos reafirma su liderazgo en la educación superior del país y su capacidad para adaptarse a los cambios globales. La creación de la Escuela Profesional de Inteligencia Artificial representa un avance significativo en la modernización de la oferta académica, alineando la formación de sus estudiantes con las exigencias del mercado laboral y los desafíos tecnológicos contemporáneos.

Al mismo tiempo, la implementación de políticas como el ciclo cero demuestra la apuesta de San Marcos por una educación rigurosa, presencial y adaptada a las necesidades de sus estudiantes. Bajo la supervisión del Vicerrectorado Académico y el trabajo coordinado de las facultades, la universidad continúa consolidando su prestigio y su compromiso con la excelencia educativa.

Estas decisiones reflejan una visión institucional orientada a la innovación, el fortalecimiento de la formación profesional y la preparación de sus egresados para enfrentar los retos de un entorno nacional e internacional cada vez más competitivo.