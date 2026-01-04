Perú

San Marcos aprueba crear una Escuela Profesional de Inteligencia Artificial

El Consejo Universitario de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos aprobó la creación de la Escuela Profesional de Inteligencia Artificial, una iniciativa que refuerza la apuesta de la Decana de América por la innovación y la excelencia académica en respuesta a las demandas tecnológicas del país

Guardar
San Marcos aprueba ciclo de
San Marcos aprueba ciclo de verano presencial y da luz verde a nueva Escuela de Inteligencia Artificial - UNMSM

El Consejo Universitario de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos adoptó acuerdos clave para fortalecer la excelencia académica e institucional de la Decana de América, reafirmando su compromiso con la calidad educativa y la innovación. En una sesión ordinaria, el máximo órgano de gobierno universitario aprobó el Acta N.° 147, que consolida las decisiones orientadas a modernizar la oferta académica y responder a los retos tecnológicos y científicos actuales.

Nuevas medidas académicas: ciclo cero y cursos presenciales en verano

Durante la sesión, la rectora informó sobre la emisión de una resolución que regula el denominado ciclo cero o ciclo de verano, con el objetivo de permitir que los estudiantes adelanten uno o más cursos. Esta medida está dirigida a quienes deseen avanzar en su formación académica, siempre que los cursos seleccionados no requieran el uso de laboratorios. Los cursos del ciclo cero se desarrollarán de manera presencial, bajo la premisa de garantizar la excelencia académica y la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje.

La implementación y supervisión de estos cursos recaerán en cada facultad, siguiendo la vigilancia del Vicerrectorado Académico. Esta instancia será responsable de asegurar el cumplimiento de los estándares académicos establecidos por la universidad y de velar por el respeto de las normativas que rigen la formación universitaria en San Marcos.

(ChatGPT)
(ChatGPT)

Aprobación de la Escuela Profesional de Inteligencia Artificial

Uno de los acuerdos más relevantes adoptados por el Consejo Universitario fue la aprobación de la creación de la Escuela Profesional de Inteligencia Artificial, que estará adscrita a la Facultad de Ingeniería de Sistemas e Informática. Esta propuesta académica surge como respuesta a la creciente demanda de profesionales especializados en inteligencia artificial, un campo considerado estratégico para el desarrollo nacional e internacional.

La nueva escuela buscará formar especialistas capaces de enfrentar los desafíos tecnológicos de la actualidad y de contribuir activamente al progreso científico y productivo del país. El acuerdo establece que la iniciativa será elevada a la Asamblea Universitaria para su evaluación y aprobación final, en cumplimiento de los procedimientos internos de la institución.

(ChatGPT)
(ChatGPT)

Modernización y visión de futuro en San Marcos

Con estas decisiones, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos reafirma su liderazgo en la educación superior del país y su capacidad para adaptarse a los cambios globales. La creación de la Escuela Profesional de Inteligencia Artificial representa un avance significativo en la modernización de la oferta académica, alineando la formación de sus estudiantes con las exigencias del mercado laboral y los desafíos tecnológicos contemporáneos.

Al mismo tiempo, la implementación de políticas como el ciclo cero demuestra la apuesta de San Marcos por una educación rigurosa, presencial y adaptada a las necesidades de sus estudiantes. Bajo la supervisión del Vicerrectorado Académico y el trabajo coordinado de las facultades, la universidad continúa consolidando su prestigio y su compromiso con la excelencia educativa.

Estas decisiones reflejan una visión institucional orientada a la innovación, el fortalecimiento de la formación profesional y la preparación de sus egresados para enfrentar los retos de un entorno nacional e internacional cada vez más competitivo.

Temas Relacionados

San MarcosUNMSMperu-noticiasInteligencia Artificial

Más Noticias

Comunidades de Ucayali piden ayuda por falta de recursos y asistencia médica: “nuestros hermanos indígenas siguen falleciendo”

Apus de comunidades indígenas de la provincia de Purús afirman que en 2025 se registraron más de 30 muertes. Afirman que obra de un hospital en la zona está paralizada hace más de 8 años

Comunidades de Ucayali piden ayuda

Calendario de la Liga Peruana de Vóley 2025/26: fechas de la segunda etapa, playoff, semifinales y final del torneo

La Primera Fase del campeonato nacional está a pocos encuentros de finalizar, aunque nada modificará el liderato incontestable de Universitario de Deportes

Calendario de la Liga Peruana

Jaime Bayly celebra la captura de Nicolás Maduro y revela detalles desconocidos: “Esto iba a llevarse a cabo en Nochebuena”

El periodista peruano relató que estaba enterado de esta intervención e incluso hubo más detalles, pero debido a situaciones externas cambió la fórmula y la fecha

Jaime Bayly celebra la captura

La embajada de Venezuela en Lima permanece vigilada tras la detención de Nicolás Maduro

El edificio diplomático situado en el centro de la capital peruana mantiene hoy 4 de enero una presencia policial constante, mientras no se registran manifestaciones o incidentes en los alrededores

La embajada de Venezuela en

¿Cómo impactará la caída de Maduro y el rol de Estados Unidos en Venezuela a los precios del dólar y el petróleo?

La intervención de Estados Unidos en Venezuela abre un escenario de alta incertidumbre regional, pero los especialistas coinciden en que sus efectos económicos serán graduales y estarán condicionados por factores estructurales, la reacción de los mercados y el rumbo que tome la transición política en el país caribeño

¿Cómo impactará la caída de
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Critican a Sigrid Bazán por

Critican a Sigrid Bazán por mensaje en contra de la captura de Nicolás Maduro: “Hablas desde el privilegio”

Capturaron a Nicolás Maduro en Venezuela: así reaccionaron congresistas y políticos peruanos

Estados Unidos administrará Venezuela, anuncia Donald Trump: candidatos presidenciales se pronuncian

Perú Primero denuncia a la presidenta del TC por comentarios sobre Mario Vizcarra

JEE admite tercera tacha contra Mario Vizcarra por su condena por corrupción

ENTRETENIMIENTO

Jaime Bayly celebra la captura

Jaime Bayly celebra la captura de Nicolás Maduro y revela detalles desconocidos: “Esto iba a llevarse a cabo en Nochebuena”

Jorge Luna y Ricardo Mendoza anuncian importante cambio en Hablando Huevadas

Erick Elera rompe el silencio sobre ‘Mande quien mande’ y revela sus planes para ‘Al Fondo Hay Sitio’

Mónica Sánchez y Tatiana Astengo expresan su preocupación por el incierto futuro de Venezuela bajo el mando de Donald Trump

Karla Tarazona responde con fuerza a Christian Cueva por polémica con Christian Domínguez y Pamela Franco: “Da vergüenza ajena”

DEPORTES

Calendario de la Liga Peruana

Calendario de la Liga Peruana de Vóley 2025/26: fechas de la segunda etapa, playoff, semifinales y final del torneo

Alianza Lima parte de cero: inició la exigente pretemporada pensando en la Liga 1 y Copa Libertadores 2026

Liga Peruana de vóley 2025/2026: fecha confirmada del inicio de la segunda fase del campeonato

Partidos de hoy, domingo 4 de enero de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Alianza Lima vs Regatas Lima EN VIVO HOY: punto a punto del partidazo por la fecha 11 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026