La IA como ventaja competitiva: ¿están listas las empresas peruanas?

En la práctica, la IA suele implementarse como una herramienta tecnológica y no como parte integral del modelo de negocio

(Imagen ilustrativa Infobae)
Todo indica que estamos entrando en el año en que la inteligencia artificial (IA) dejará de ser solo una tendencia tecnológica para convertirse en un factor decisivo de competitividad empresarial. Directorios, foros empresariales y planes estratégicos ya la incluyen como prioridad. Sin embargo, una pregunta incómoda empieza a emerger: ¿están realmente preparadas las empresas peruanas para capturar su valor?

La evidencia internacional muestra que el entusiasmo por la inteligencia artificial no siempre se traduce en resultados. Estudios de la consultora estratégica global McKinsey revelan que cerca del 90 % de las empresas en el mundo ya utiliza IA en alguna parte de su negocio; sin embargo, sólo una fracción mínima logra escalar y generar impacto financiero sostenible. De hecho, apenas alrededor del 1 % se considera verdaderamente madura en su uso. Esto ocurre porque muchas organizaciones se quedan en pruebas aisladas o proyectos piloto, sin una estrategia clara ni una visión de largo plazo. La conclusión es evidente: adoptar IA no es lo mismo que construir una ventaja competitiva.

En la práctica, la IA suele implementarse como una herramienta tecnológica y no como parte integral del modelo de negocio. A ello se suman la falta de liderazgo, talento preparado, datos de calidad y procesos bien definidos. Sin una visión estratégica, inversión sostenida y equipos capaces de integrar la IA en las operaciones clave, la tecnología no se traduce en eficiencia, ahorro de costos ni crecimiento. Escalar la IA exige cambios culturales, decisiones estratégicas de largo plazo y una alineación real con los objetivos del negocio.

El principal obstáculo no es tecnológico. Las consultoras internacionales McKinsey y BCG coinciden en que el mayor freno para capturar valor de la IA es la falta de una transformación digital previa, profunda y coherente. La IA no funciona como una herramienta aislada que se “instala”; potencia —para bien o para mal— los procesos, los datos y la cultura existentes.

En el Perú, muchas empresas han avanzado en digitalización, pero de forma fragmentada: sistemas que no conversan entre sí, datos en silos, procesos que se automatizan sin ser rediseñados y decisiones que siguen dependiendo más de la intuición que del análisis. En ese contexto, la IA corre el riesgo de convertirse en un conjunto de proyectos pilotos atractivos, pero irrelevantes estratégicamente.

Las organizaciones que sí están capturando valor de la IA comparten ciertos rasgos: una visión clara de negocio, plataformas de datos integradas, liderazgo comprometido desde la alta dirección y una cultura que entiende la IA como un sistema de apoyo en la toma de decisiones, no como un reemplazo de personas. No casualmente, estas empresas logran entre dos y seis veces mejores resultados financieros que sus pares menos maduros digitalmente.

La conclusión es clara. La IA será una ventaja competitiva real, pero no para todos al mismo tiempo. Para muchas empresas peruanas, el verdadero desafío no es incorporar inteligencia artificial, sino completar primero una transformación digital con propósito.

En ese escenario, el reto para las empresas peruanas no es correr detrás de la tecnología, sino construir hoy las bases que les permitan aprovecharla mañana. Porque en el 2026 la diferencia no la marcará quién adopte IA, sino quién sepa usarla para decidir mejor, crecer de forma sostenible y competir con visión de largo plazo.

