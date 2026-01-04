Grupo México, matriz de Southern Copper y Tía María, desplaza a Claro y se convierte en la empresa mexicana más valiosa de 2025

Tía María. Grupo México se consolida en 2025 como la empresa mexicana de mayor valor bursátil, superando a América Móvil de Carlos Slim.

Grupo México cerró 2025 como la empresa mexicana más valiosa del mercado bursátil, superando a América Móvil, la gigante de telecomunicaciones de Carlos Slim, dueña de Claro en la región.

El conglomerado industrial, con actividades en minería, transporte e infraestructura, alcanzó una capitalización de mercado de US$73.600 millones al 26 de diciembre de 2025, según datos de Bloomberg. América Móvil, en tanto, se ubicó en US$62.400 millones.

Grupo México supera a América Móvil al cierre de 2025

Este avance de Grupo México responde al auge internacional del cobre, un recurso cuya demanda y precio aumentaron significativamente en el último año. La empresa, dirigida por Germán Larrea Mota-Velasco, logró superar a América Móvil por primera vez el 25 de septiembre de 2025 y consolidó su liderazgo en diciembre, tras varios meses de competencia cerrada entre ambos gigantes bursátiles.

El crecimiento, de acuerdo con DFSUD, estuvo impulsado por la revalorización de los metales y el renovado interés de los inversionistas por sectores ligados a infraestructura, tecnología e industrias estratégicas fuera de Estados Unidos.

La filial Southern Peru Copper Corporation refuerza la posición de Grupo México como actor clave en la producción de cobre en Perú.

La valorización de Grupo México se benefició, además, de las expectativas sobre el precio del cobre a mediano plazo. Según la casa de bolsa GBM, la compañía está bien posicionada para aprovechar la demanda futura de este metal, impulsada por grandes proyectos de infraestructura y la expansión de la inteligencia artificial.

La banca global JPMorgan, por su parte, proyecta para 2026 un mercado del cobre aún más ajustado por restricciones de oferta y la recuperación de la demanda china, principal consumidor global, pero que no desalienta el fortalecimiento del Grupo México, que debería también ampliar sus operaciones cupríferas en Perú en los próximos años, de acuerdo con información propalada por la misna compañía.

Southern Peru Copper y el proyecto Tía María en Perú

En Perú, el crecimiento de Grupo México tiene un anclaje clave: Southern Peru Copper Corporation (SPCC), una de las mayores productoras de cobre del país. SPCC opera minas estratégicas como Toquepala y Cuajone, así como la fundición de Ilo, y representa una parte fundamental de la operación global del grupo en Latinoamérica.

Uno de los proyectos más notorios y polémicos del conglomerado es Tía María (US$1.802 millones), en Arequipa. Este yacimiento de cobre, gestionado por Southern Copper, ha sido objeto de intensos debates y protestas sociales durante más de una década debido a preocupaciones ambientales y el uso del agua en la zona agrícola de Cocachacra.

A pesar de las controversias, la empresa inició obras con la promesa de utilizar agua de mar desalinizada para sus operaciones, en un intento de reducir el conflicto con las comunidades locales. El inicio de las operaciones está proyectado para 2027.

El avance de Tía María reabre la discusión sobre el equilibrio entre minería, desarrollo económico y la protección de actividades agrícolas en el sur peruano. El proyecto, autorizado oficialmente, promete un impacto económico considerable a través de generación de empleo, recaudación fiscal y dinamismo regional. Sin embargo, la oposición social persiste, y la viabilidad a largo plazo del emprendimiento se mantiene bajo observación.