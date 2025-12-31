Osinergmin aplicará subas superiores al 20% en el aporte por regulación para minería, electricidad e hidrocarburos desde 2026

El Gobierno de Perú aumentará desde 2026 las tasas del aporte por regulación en minería, electricidad e hidrocarburos, según decretos publicados en El Peruano.

Esta medida, oficializada a través de los Decretos Supremos N° 147-2025-PCM y N° 148-2025-PCM en el Diario Oficial El Peruano, reemplaza los regímenes previos y tendrá vigencia hasta 2028.

De acuerdo con la información publicada en El Peruano, la mayor suba recae sobre el sector eléctrico, donde la alícuota para el aporte por regulación pasará de 0,33% en 2025 a 0,41% en 2026.

Esta variación significa un incremento absoluto de 0,08 puntos porcentuales, equivalente a un 24,2% de aumento respecto al nivel previo. Para 2027 y 2028, la tasa se reducirá ligeramente a 0,38% y 0,35%, pero seguirá por encima del valor del último año bajo la norma anterior.

En el caso de hidrocarburos, el ajuste también es significativo. Las empresas dedicadas a importación y producción pasarán de aportar 0,31% en 2025 a 0,38% en 2026, un alza del 22,6%. Las tasas para 2027 y 2028 serán de 0,37% y 0,35%, respectivamente.

Para actividades de transporte por ductos y distribución de gas natural por red, el aporte subirá de 0,48% a 0,52% en 2026, lo que representa un incremento del 8,3% en comparación con el año anterior, y quedará en 0,50% y 0,49% en los dos años siguientes.

El sector minero también experimentará un ajuste. Según el Decreto Supremo N° 148-2025-PCM, la alícuota pasará de 0,09% en 2025 a 0,11% en 2026, lo que implica un aumento del 22,2%.

Para 2027 y 2028, la tasa se ubicará en 0,10%, superior al nivel de los tres años previos. El dispositivo reemplazado es el Decreto Supremo N° 153-2022-PCM, que fijaba la tasa en 0,09% para el trienio anterior.

La recaudación del aporte tiene como finalidad el sostenimiento institucional de OSINERGMIN, en cumplimiento de la Ley N° 27332 y Ley N° 27699. El organismo será responsable de dictar las disposiciones complementarias para la aplicación y cobranza de los aportes, en línea con la legislación vigente.

El decreto establece que las nuevas tasas se aplican sobre la facturación mensual neta de impuestos de las empresas reguladas. Solo gravan las ventas de combustibles destinadas al consumo o uso como insumo en el país, excluyendo de la base de cálculo los montos recaudados a través del Sistema de Seguridad Energética en Hidrocarburos y del Fondo de Inclusión Social Energético (FISE).

En caso de que no se cumpla con el pago oportuno del aporte, se prevé la aplicación de los intereses establecidos en el Código Tributario de Perú. La norma tendrá vigencia desde el 1 de enero de 2026 hasta el 31 de diciembre de 2028.

Segúndetalla la norma publicada en El Peruano, el Consejo de Ministros aprobó la medida y quedó excluida del Análisis de Impacto Regulatorio Ex Ante por tratarse de una disposición tributaria.

Los incrementos afectan de manera directa los costos de las empresas reguladas y marcan el mayor ajuste porcentual en las alícuotas de los últimos años para los tres subsectores bajo la supervisión de OSINERGMIN.

Finalmente, la publicación oficial asegura que el organismo dictará las resoluciones necesarias para asegurar la correcta ejecución y recaudación del aporte durante el nuevo periodo regulatorio.