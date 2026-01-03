Los personajes que marcaron el 2025 cultural: logros, despedidas y reconocimientos que conectaron al Perú con el mundo

El año estuvo marcado por una intensa presencia de figuras culturales peruanas y vinculadas al país, cuyos logros, trayectorias y despedidas generaron debate público, homenajes y reconocimiento social.

A lo largo de 2025, distintas figuras del mundo cultural del Perú y del escenario internacional ocuparon la conversación pública por decisiones, trayectorias y reconocimientos que marcaron el pulso del año. Sus historias se cruzaron con momentos de cambio institucional, despedidas definitivas, logros académicos y artísticos, así como con hitos culinarios y avances en la investigación arqueológica. Cada una de estas experiencias expuso miradas diversas sobre la identidad, la creación y el papel de la cultura en la sociedad contemporánea.

El relato colectivo no surgió desde un único centro, sino desde múltiples espacios: templos, cocinas, museos, universidades, festivales y comunidades. En cada uno de ellos, el protagonismo adoptó formas distintas. Desde Roma hasta Chiclayo, desde Lima hasta París, las voces de escritores, artistas, chefs, arqueólogas y gestores culturales se unieron en un mapa que mostró la amplitud del quehacer cultural peruano y su diálogo permanente con el mundo.

Las reacciones públicas incluyeron celebraciones, homenajes, reflexiones sobre la memoria y también escenas de duelo. En ciudades del norte y del sur, en auditorios y en plazas, la ciudadanía expresó cercanía, recuerdo y reconocimiento. Las declaraciones oficiales y testimonios recogidos durante el año permitieron reconstruir un panorama donde la cultura apareció como un campo dinámico, conectado con la historia y con los desafíos del presente.

Este recorrido periodístico propone una mirada ordenada y narrativa sobre esas figuras y sucesos, con especial atención a los datos confirmados y a las voces citadas de manera directa desde la información disponible.

León XIV: un pontificado con raíces en Perú

El papa León XIV ofrece la plegaria del Angelus en la plaza de San Pedro, en el Vaticano, el domingo 21 de diciembre de 2025. (AP Foto/Gregorio Borgia)

El 8 de mayo, la fórmula tradicional resonó en la Plaza de San Pedro para anunciar la elección de Robert Prevost como nuevo líder de la Iglesia Católica. El religioso, nacido en Estados Unidos, mantiene un vínculo profundo con el Perú, etapa clave de su servicio pastoral. Su vida institucional incluye su paso por la Diócesis de Chiclayo, cargo que ocupó desde 2015 hasta 2023, periodo en el cual obtuvo la nacionalidad peruana y un Documento Nacional de Identidad en vigencia, según registros oficiales.

Autoridades peruanas confirmaron que su nacionalización se concretó en agosto de 2015. El humo blanco se divisó cerca de las 11:00 a. m. (hora peruana) durante el segundo día de cónclave, momento que marcó el inicio de su pontificado bajo el nombre de León XIV. Durante su servicio en el país, su presencia en comunidades del norte dejó recuerdos que aún permanecen entre fieles y líderes locales.

En 2023, el papa Francisco lo designó prefecto del Dicasterio para los Obispos, uno de los cargos más influyentes de la estructura vaticana. Un año después fue creado cardenal. Posteriormente, su elección como Sumo Pontífice colocó su trayectoria en el centro de la atención mundial y reactivó testimonios de quienes compartieron con él etapas de trabajo pastoral en Perú.

Desde Chiclayo, vecinos y congregaciones se reunieron en la catedral para expresar su alegría frente al anuncio. Durante las celebraciones, muchos recordaron sus mensajes y su cercanía durante su periodo como obispo. Tanto el Registro Nacional de Identificación como la Superintendencia Nacional de Migraciones ratificaron los datos sobre su nacionalidad peruana, lo que reforzó la percepción de pertenencia expresada por la comunidad local.

Mario Vargas Llosa: despedida de una figura central de la literatura

Mario Vargas Llosa envió una carta a su nieto poco antes de morir. (Foto: El Independiente)

El 13 de abril, el país y la comunidad literaria internacional despidieron a Mario Vargas Llosa, quien murió en Lima a los 88 años, acompañado por su familia. Autor de obras decisivas para la narrativa hispanoamericana, recibió a lo largo de su vida el Premio Nobel de Literatura, el Premio Príncipe de Asturias y diversos reconocimientos en múltiples países.

Títulos como La ciudad y los perros, Conversación en La Catedral, La casa verde y Travesura de la niña mala forman parte de un corpus que dialoga con realidades sociales, políticas y personales. Sus viajes, experiencias y controversias públicas también integran la memoria colectiva de su generación y del llamado Boom latinoamericano.

Entre los episodios más referidos figura el altercado con Gabriel García Márquez, registrado en la década de 1970, episodio que continúa apareciendo en perfiles biográficos y crónicas culturales. La noticia de su muerte convocó reflexiones sobre su aporte a la narrativa contemporánea y sobre la influencia de su obra en escritores de distintas regiones.

Ceremonias y mensajes oficiales recordaron su trayectoria y su lugar en la tradición literaria del siglo XX y comienzos del XXI. La despedida incluyó lecturas públicas, semblanzas y material periodístico que revisó momentos clave de su producción intelectual.

Carmen Ollé: un premio internacional para una voz experimental

La escritora Carmen Ollé recibió el Premio Iberoamericano de Letras José Donoso 2025, decisión adoptada de manera unánime por el jurado. La autora, figura de referencia en la poesía latinoamericana, valoró el anuncio con palabras que reflejaron sorpresa y gratitud. “Estoy realmente en shock, no me esperaba un premio así. Muchísimas gracias a todo el jurado por este reconocimiento y gracias a los organizadores y a la Universidad de Talca”, expresó al conocer la noticia.

El acta oficial del jurado destacó “el valor artístico, experimental y político de su obra poética, narrativa y ensayística, atravesada por una escritura corporal y nómade”. El documento subrayó además la presencia de propuestas híbridas que dialogan con el policial, el teatro japonés y las escrituras del yo, rasgos que consolidaron su importancia dentro del panorama literario regional.

La trayectoria de Ollé se caracteriza por la exploración de nuevas formas y por la ampliación de límites formales. Sus libros han generado debates críticos y lecturas diversas en universidades y espacios culturales, tanto en Perú como en otros países de la región. El premio fortaleció la circulación internacional de su obra y renovó el interés por sus aportes al pensamiento feminista y a la experimentación literaria.

Mitsuharu Tsumura: liderazgo culinario en el escenario global

Foto: Paula Elizalde

El restaurante Maido, dirigido por Mitsuharu Tsumura, ocupó el primer lugar en la lista The World’s 50 Best Restaurants 2025, organizada por William Reed Business Media. Este reconocimiento colocó nuevamente a la gastronomía peruana en la cima del panorama internacional y consolidó la proyección del Nikkei como expresión culinaria de alcance mundial.

En la misma temporada, The Best Chef Awards 2025 distinguió a Tsumura con el máximo nivel de reconocimiento, representado por tres cuchillos. El resultado confirmó su posición dentro de una generación de cocineros que articulan tradición, investigación y apertura hacia influencias múltiples.

El impacto del premio se reflejó en la atención de medios especializados, el aumento del turismo gastronómico y el fortalecimiento de la marca culinaria peruana. Maido se reafirmó como un espacio de innovación y disciplina técnica, con un equipo que impulsa propuestas contemporáneas sin perder su anclaje en productos del mar y de la costa.

Pía León: consolidación y presencia internacional

Kjolle transforma la experiencia culinaria en un ritual de hospitalidad y encuentro. (Composición: Infobae)

Pía León también figuró entre los nombres destacados del año en The Best Chef Awards 2025, con el reconocimiento de tres cuchillos. Su propuesta desde Kjolle continuó construyendo un lenguaje propio dentro de la cocina contemporánea, con atención al origen de los insumos y a la articulación entre territorio y creatividad.

Además, Kjolle ocupó el segundo lugar en los Latin America’s 50 Best 2025, lista que reunió a los restaurantes más influyentes de la región. El resultado reafirmó la posición de León dentro del circuito gastronómico global y fortaleció el liderazgo femenino en un sector históricamente marcado por brechas de representación.

Su trabajo proyectó una visión centrada en el respeto por los productores locales y en la exploración de ecosistemas andinos y amazónicos a través de la mesa. El reconocimiento internacional reforzó el rol de la gastronomía peruana como plataforma cultural y económica.

Ruth Shady: una ciudad prehispánica que amplía el conocimiento arqueológico

A casi cinco milenios de su fundación, la Ciudad Sagrada de Caral resiste no solo el paso del tiempo, sino también la indiferencia del Estado y la codicia de invasores. Ruth Shady, su principal investigadora, denuncia amenazas, recortes presupuestales y la falta de políticas públicas para proteger el patrimonio. (Infobae / Jazmine Angulo)

La arqueóloga Ruth Shady lideró el hallazgo de Peñico, una ciudad prehispánica con una antigüedad aproximada de 3.500 años. El sitio presenta plazas, zonas residenciales y evidencias de intercambio cultural, características que llevaron a su inclusión entre los descubrimientos arqueológicos más relevantes del año a escala global.

El trabajo de investigación permitió reconstruir aspectos de la organización social y de las redes regionales de la época. Peñico aportó información clave para comprender procesos urbanos tempranos en la costa peruana y abrió nuevas líneas de estudio sobre la interacción entre comunidades.

Durante 2025, Shady también figuró en la lista de Forbes Perú que reconoció a 50 mujeres influyentes del país, en atención a su impacto académico y cultural. Su labor reafirmó la posición del Perú dentro de la arqueología mundial y fortaleció la cooperación entre instituciones científicas.

Jimy Cristóbal: nuevas rutas para el cine experimental

El artista visual y cineasta Jimy Cristóbal obtuvo el premio del Festival Internacional de Cine Al Este en la categoría experimental con su cortometraje XHIZITO: Opciones Ambiguas y Reflexiones Torcidas. La obra destacó por su propuesta visual y por su aproximación a territorios conceptuales poco tradicionales dentro del audiovisual peruano.

En paralelo, Cristóbal recibió el Estímulo Económico para la Creación Cultural 2025 del Ministerio de Cultura para desarrollar su primer largometraje. Este impulso institucional abrió la posibilidad de ampliar su investigación estética y de consolidar una filmografía en expansión.

Su presencia en circuitos especializados y su proyección internacional contribuyeron al fortalecimiento de una nueva generación de creadores que exploran el cine experimental desde el Perú, con lenguajes alternativos y búsquedas personales.

Rember Yahuarcani y Sara Flores: proyección del arte amazónico

Rember Yahuarcani y Sara Flores

Los artistas indígenas Rember Yahuarcani y Sara Flores participaron en exposiciones del Musée du quai Branly en París y en otras sedes internacionales durante 2025. Sus obras llevaron el arte amazónico contemporáneo a circuitos globales y ampliaron el diálogo entre comunidades originarias y espacios curatoriales de alta visibilidad.

Las muestras permitieron difundir narrativas, símbolos y memorias vinculadas a los pueblos amazónicos, en un contexto de creciente interés por prácticas artísticas que dialogan con territorios y cosmovisiones ancestrales. La presencia de ambos creadores fortaleció la circulación internacional del arte indígena peruano y abrió nuevas oportunidades de colaboración.

Gerardo Chávez: pérdida para las artes visuales

Gerardo Chávez, el maestro trujillano de la plástica peruana falleció a los 88 años.

El fallecimiento de Gerardo Chávez representó una pérdida significativa para las artes visuales del país. Artista plástico de amplia trayectoria y fundador de espacios culturales y museos en Trujillo, su legado incluye la formación de públicos, la promoción de iniciativas artísticas y la consolidación de proyectos institucionales.

Su trabajo se extendió por décadas y dejó una huella visible en la vida cultural del norte peruano. Diversos mensajes de colegas, gestores y autoridades recordaron su contribución y su compromiso con la difusión del arte.

Marco Campos Olivares y Walter Aguilar Conca: reconocimiento a la cultura afroperuana

Marco Campos Olivares y Walter Aguilar Conca

El Ministerio de Cultura distinguió a Marco Campos Olivares y Walter Aguilar Conca como Personalidades Meritorias de la Cultura. La ceremonia se realizó durante la inauguración de la décima edición del Encuentro Nacional de Organizaciones Afroperuanas “Somos Familia”, espacio que reunió a 86 organizaciones de todo el país.

Campos Olivares recibió el reconocimiento por su trayectoria como músico, bailarín, zapateador y percusionista, además de su aporte a la difusión de la música afroperuana. Aguilar Conca fue distinguido por su labor como gestor intercultural, promotor cultural, fotógrafo y decimista, así como por su papel en la visibilización de la identidad afroperuana y su participación en la creación del encuentro “Hey Hey Aquí Toy” en Ventanilla.

Durante la ceremonia, el ministro de Cultura, Alfredo Luna Briceño, destacó el valor de ambos referentes. “Hoy rendimos homenaje al talento, la entrega y la trayectoria de dos grandes referentes de la cultura afroperuana, cuya obra ha fortalecido el arte, la memoria y la visibilidad de este pueblo que es representado por cerca de un millón de afroperuanos”, afirmó en la sede central del ministerio, en San Borja. El titular del sector resaltó además que Somos Familia 2025 cumple una década de encuentros continuos y señaló: “La Constitución Política del Perú ya reconoce al pueblo afroperuano, y hoy existen más de 130 organizaciones afroperuanas representativas que fortalecen su voz e identidad. Eso demuestra que, como nación, hemos avanzado”.