Reniec informa que el papa Robert Prevost, León XIV, ya no renovará su DNI peruano: “Le quedará para toda la vida”

Fuente: Exitosa TV

El subdirector de Vínculos y Archivo del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), Jorge Puch Pardo-Figueroa, informó este jueves que el nuevo papa Robert Prevost, aunque estadounidense de nacimiento, es legalmente ciudadano peruano gracias a un proceso de naturalización conforme a la normativa vigente.

“Él obtuvo la nacionalidad peruana a través de un título de nacionalización, quiere decir que todo extranjero que quiere obtener la nacionalidad peruana la puede obtener siempre y cuando cumpla una serie de requisitos que presente” ante la Superintendencia Nacional de Migraciones, dijo en diálogo con Exitosa.

El funcionario detalló que uno de los requisitos básicos para este proceso es que la persona haya residido en el país durante al menos dos años. Prevost, quien se ha hecho llamar León XIV para su pontificado, “tiene casi 40 años de trayectoria misionera en territorio patrio, por ende obtuvo este título de nacionalidad peruana por naturalización a través de resolución suprema de Migraciones”, especificó.

El trámite culminó en 2015, cuando el nuevo papa recibió por primera vez su Documento Nacional de Identidad (DNI) en Lima. “Ya en 2016, en Chiclayo, obtuvo el DNI electrónico, haciendo una validación de sus datos a través de nuestros sistemas biométricos en nuestras ventanillas de atención”, continuó.

DNI peruano del Papa León XIV, que confirma su nacionalidad peruana

El funcionario relató que León XIV asistió personalmente a las oficinas del organismo tanto en la capital peruana como en Chiclayo, la ciudad norteña donde ejerció como obispo antes de ser nombrado cardenal por el papa Francisco. “En la primera se acercó en la sede que quedaba en jirón Cuzco, frente a Mesa Redonda, en el centro de Lima. Ahí fue su primera inscripción. Posteriormente, acude a las oficinas de Reniec de Chiclayo, donde obtiene su DNI electrónico”, refirió.

Finalmente, aclaró que, debido a su edad (69 años), su documento de identidad tiene vigencia permanente. “En el caso de las personas que están por encima de los 60, el DNI ya no vence, ya no caduca ni es necesario hacer la renovación. Es por eso que su DNI ya no tiene fecha de vencimiento, le va a quedar toda la vida a nuestro querido papa”, concluyó.

Prevost se convirtió en el 267 pontífice de la historia de la iglesia católica. Su elección se produce además en pleno Jubileo o Año Santo convocado por Francisco y que deberá clausurar el 6 de enero de 2026.

El anuncio fue recibido por decenas de miles de personas, entre fieles, peregrinos, religiosos y numerosos turistas, que abarrotaron los aledaños vaticanos y llegaron a la plaza de San Pedro para vivir el momento, estallando de alegría desde que vieron la humareda blanca.

El papa obtuvo su DNI peruano en 2015 en Lima y en 2016 recibió su DNI electrónico en Chiclayo

Entre la gente, numerosas banderas de todo el mundo, como España, Brasil, Argentina, Colombia o Chile. Toda el área estuvo protegido por un importante protocolo de seguridad, llegando incluso a cerrar una parte de la Plaza Pío XII, la que precede a la de San Pedro.

Antes de que el protodiácono Dominique Mamberti anunciara el ‘Habemus papam’, se desplegó a los pies de la basílica vaticana un piquete de honor de guardias suizos y gendarmes.

Afiliado al SIS

El Ministerio de Salud también ha referido que León XIV forma parte de los más de 26 millones de peruanos que tienen acceso a la cobertura gratuita a través del Seguro Integral de Salud (SIS).

Aunque la afiliación al SIS permite acceder a cualquier hospital en todo el país, el sistema asigna el centro de salud más cercano a la dirección de residencia. Por esta razón, a Prevost se le destinó el establecimiento de salud José Olaya.

Este centro, ubicado entre la avenida Salaverry y Piura, fue el escenario de una estrategia poco convencional llevada a cabo en enero de 2024 por la entonces gerente regional de Salud de Lambayeque, Jessica Antón. Ella se hizo pasar por paciente y realizó una visita sorpresa para evaluar la calidad del servicio médico.

En una entrevista difundida por RPP, Antón detalló que, además de este centro, también inspeccionó el hospital Toribia Castro y puntos médicos de los distritos de Picsi y Pimentel. “Algunos de los establecimientos los encontramos cerrados, con luces apagadas. Tocamos la puerta varias veces y en algunos centros nos preguntaron quién éramos y cuál era nuestra emergencia”, comentó.

Además de la falta de personal, Antón descubrió situaciones inapropiadas, como personal dormido o comiendo a horarios inadecuados, lo que llevó a iniciar un proceso administrativo sancionador en esos establecimientos.